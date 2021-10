5 puntos clave que debes conocer para entender la genialidad de Dr. Dre

Dr. Dre tiene un lugar especial en la historia de la industria musical por muchas razones. Si nos remontamos a los hechos, no cualquiera tiene la oportunidad y el talento para haber formado parte de una de los grupos pioneros del rap y después, convertirse en el productor más renombrado de la escena West Coast.

Pero la vida, obra y carrera de Andre Romelle Young -su nombre real- va más allá de lo que, digamos, conocemos por encima. ¿Qué más hay detrás de su legado? ¿A quién y quiénes ha abrazado como mentor? Todo eso lo podemos descubrir en el espectacular documental The Defiant One... y aquí, te damos cinco puntos sobre el productor que quizá no conocías y que puedes ver a detalle en este documental.

La venta de Beats

Un poco apartado de su carrera musical -o bueno, en realidad no tanto-, uno de los momentos más importantes en la trayectoria de Dr. Dre fue la venta de Beats Electronics. Como muchos recordarán, el afamado productor creó la compañía junto a su socio y viejo amigo Jimmy Iovine, lanzó productos bajo la marca de Beats By Dr. Dre y el éxito no se hizo esperar.

Para 2014, Apple anunció la adquisición de la compañía por un estimado de 3 mil millones de dólares. Lo genial en The Defiant Ones es que este momento histórico para el rapero, su socio y la compañía tecnológica más grande del mundo, con todo y lujo de detalle, solo es la parte que permite abrir el viaje a través del documental de cuatro partes. Un inicio profundo para una trama aún más intensa.

Jimmy Iovine, la fundación de Interscope Records y ‘The Chronic’

La industria musical cambio drásticamente en la década de los 90 y con ello, no nos referimos al auge de ciertos estilos musicales (aunque el rap comenzaba a tomar mayor fuerza). Mucho de ello tuvo que ver con el establecimiento de Interscope Records de la mano de Jimmy Iovine, un viejo lobo de mar pionero del rock que entre 1970 y 1980, habría trabajado con U2, Patti Smith, Bruce Sprigsteen y más artistas reconocidos en el ámbito.

Confiando en que la década veía crecer al rap y se gestaba un nuevo renacimiento del rock, Iovine funda Interscope y comienza a firmar con artistas de todos los estilos con Nine Inch Nials y el mismo Dr. Dre (procedente de la Death Row). Entonces, 1992 sería un momento de suma relevancia para el rapero y la propia Interscope con el lanzamiento de The Chronic, que puso sobre la mesa el debate acerca del gangsta rap en los sectores más tradicionalistas.

Su papel como estandarte del West Coast Rap

Otra particularidad por la que se debe tener en cuenta a The Defiant Ones como un documental imperdible, es que nos ofrece una nueva mirada al conflicto que marcó -con sangre- la historia del rap: la batalla entre la West Coast y la East Coast. Y es que si nos vamos a los registros, desde sus comienzos como estandarte de la N.W.A en Compton, Dr. Dre era lo que se podría decir uno de los padrinos del rap del oeste de los Estados Unidos.

Y si con N.W.A. había hecho emerger el gangsta rap, en su etapa como solista y como productor para otros artistas se convirtió en el hombre que del que todos querían ser arropados. Era el patriarca de la escena y por mucho, el ídolo de los jóvenes que veían en la cultura hip-hop californiana una figura a seguir. Y en este documental, se toca bien esa parte.

Ahora bien, hablando exclusivamente del documental, por supuesto que el testimonio de Snoop Dogg, del propio Dr. Dre, Ice-Cube y hasta Puff Daddy en The Defiant Ones, en ese sentido, enriquece cualquier expectativa sobre el conflicto que crecería eventualmente entre las costas… sin embargo, el verdadero reto se encontró en recrear e material referente a los estandartes de cada movimiento como lo fueron 2Pac y The Notorious B.I.G.

Tal como menciona el director Allen Hughes en una entrevista con The Wrap, hubo una cuestión importante para concretar el material pues los herederos de Tupac Shakur se pusieron un poco difíciles con unas grabaciones de video donde aparece el legendario rapero en un campo de tiro. Al parecer, no había mucha confianza para entregar esos materiales para que se integraran a de The Defiant Ones, esto por desconfianza a que se sacaran de contexto.

Esto es una seña inequívoca de que el documental busca ofrecer una nueva mirada, nuevas aristas al lamentable hecho que terminó con la vida de dos leyendas.

El encuentro de Eminem con Dr. Dre

Rapero, productor y empresario… ¿Qué más saber hacer Dr. Dre además de todo eso? Bueno, él tiene un buen ojo para cazar talentos; para identificar quién es una potencial mina de oro…. y así fue con Eminem. Resulta que todo sucedió gracias a que un trabajador de Interscope asistió en 1997 a un evento conocido como Rap Olympics y el sujeto que estaba haciendo trizas la tarima era el mismísimo Marshall Matters.

El chico de Interscope mostró algunas grabaciones de Em en el evento y Iovine, nomás por buena onda, tomó el material y se lo mostró a Dre. Así se gestó el encuentro entre el famoso productor y la entonces promesa. “Estoy mirando a Dre como, ‘Amigo, te veo en la televisión todo el tiempo, eres una de mis mayores influencias en la vida”, dice en un tramo del documental el propio Eminem. Y de repente, el junte se concreta para elaborar “The Real Slim Shady” y otros éxitos como “My Name Is”. ÉPICO.

La combinación improbable que ha hecho lo imposible

El valor de The Defiant Ones, más allá del enriquecido contenido que nos muestra, es que nos permite ver el crecimiento de dos personajes que han sido importantes para el mundo de la música. Pero no es un vistazo común; los conocemos y los vemos evolucionar de manera paralela hasta que se encuentran en el camino.

Y es que si bien podrían parecer dos figuras diametralmente opuestas, viniendo de diferentes entornos y cocinando sus carreras en diferentes géneros, lo cierto es que Jimmi Iovine y Dr. Dre han logrado construir un imperio importante desde diferentes frentes. Son la combinación improbable que ha hecho lo imposible.

Si ustedes quieren sacar sus conclusiones sobre ello, vayan a Netflix y échenle una mirada a The Defiant Ones.