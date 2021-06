La historia sobre cómo Eminem tomó una canción funky de lo 70 para crear “My Name Is”

Amado por muchos y odiado por otros… Sea como sea, con todo y la polémica, Eminem es una de las figuras de la industria musical más importantes de finales de los 90 y el nuevo milenio. Es uno de esos artistas que no importa sobre que estilo musical te inclines porque seguro conoces, has escuchado y hasta tarareado alguna de sus canciones.

El tipo, básicamente, es una máquina de hacer hit… o al menos lo era por aquellas épocas con un poco más de regularidad. Pero bueno, la cosa es que mucho de eso éxito se debe no solo a su bien sabida calidad a la hora de rimar; también hay que destacar el gran trabajo del legendario productor Dr. Dre en temas como “My Name Is”, sencillo que esconde un sampleo bastante interesante tomado de una rola de los 70.

En esta ocasión, vamos a desmenuzar aquel muestreo musical setentero del que nació este clásico del mismísimo Marshall Matters, con el que además introdujo a su famoso alter ego conocido como Slim Shady.

Eminem debutó en 1996 con el disco Infinite en 1996 obteniendo un éxito moderado en la escena del rap, misma que se encontraba herida pues en los años previos había perdido a sus máximos referentes: Tupac Shakur y The Notorious B.I.G. La cultura del hip-hop estaba ávida de un rostro fresco que reavivara la chispa, pero la idea de que un niño blanco crecido en Detroit no era, ni de cerca, lo que el mundo esperaba.

Sin embargo, se ganó un lugar. Pero no de manera fortuita. El asunto germinaría hasta 1999, año en que el rapero lanzó The Slim Shady LP, su segundo disco de estudio que contó con la tutela de nada más y nada menos que Dr. Dre. Este último sirvió como productor y productor ejecutivo en el álbum, algo curioso porque si bien la mayoría de los tracks fueron producidos por The Bass Brothers -frecuentes colaboradores de Em-, los temas arreglados por el famoso ex N.W.A. fueron los más reconocidos. Ahí es cuando entra “My Name Is”.

Sería aventurado asegurar que “My Name Is” fue el sencillo principal del álbum, pero lo que es cierto es que fue la que le dio todo el rollo, la temática irónica y burlona, el carácter cómico y de humor negro que el disco perseguía. Y no solo eso: también definió la personalidad de este alter ego al que Eminem llamó “The Slim Shady”, que era con el que podía mofarse de todo y todos desde la parte más conceptual de esta y próximas producciones.

¿Quiénes de plano no se salvaron? Bueno, Nine Inch Nails, las Spice Girls y Pamela Anderson tuvieron alguna mención ‘honorífica’ (o más bien deshonrosa) en alguno de los versos. Sin embargo, lo más duró fue cuando en otra línea, el rapero decía que su mamá se drogaba más que él. Ese detallito no pasó desapercibido y la señora madre de Marshall Mathers interpuso una demanda contra su propio hijo por difamación. El asunto se llevó a buen puerto con un arreglo extra oficial en el que ella percibió 25 mil dólares de compensación.

Con toda la polémica que la canción desataba a su paso, hay que decir que la parte musical es bastante pegajosa. Ahora sí, vayamos directo a la cuestión de los sampleos que se utilizaron para esta controversial rola.

El música sobre la que rapea Eminem (que es más un spoken word que un rap) originalmente es un sampleo tomado de la canción de 1975 “I Got The…”, que el compositor británico Labi Siffre lanzó en su disco Remember My Song. Este, a su vez, es uno de los discos más destacados del cantante inglés en su etapa cercana al soul y el funk.

De hecho, hay una historia bastante peculiar sobre cómo Dr. Dre y Eminem consiguieron el permiso para que les dejaran samplear el tema. Labi Siffre es un artista abiertamente gay es activista en pro de los derechos de la comunidad LGBTQ+ y puso una serie de condiciones para prestar su canción. El británico pidió que se modificaran algunas partes de la letra en las que aparecían referencias despectivas sobre la homosexualidad. Aquí un ejemplo de un verso que se cambió.

Original: “My English teacher wanted to have sex in junior high. The only problem was, my English teacher was a guy” (mi profesor de inglés quería tener sexo conmigo en la secundaria. El único problema es que era un hombre).

Verso modificado: “My English teacher wanted to flunk me in junior high. Thanks a lot, next semester I’ll be 35″ (Mi maestro de inglés quería suspenderme de la secundaria. Por fortuna, el próximo semestre cumpliré 35).