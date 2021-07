Dry Cleaning nos sacude con dos rolas nuevas “Tony Speaks!” y “Bug Eggs”

El 2021 nos está dejando con grandes sorpresas a nivel musical, pues un montón de artistas todavía seguirán lanzando un montón de cosas en lo que resta del año para volver con material recién salido del horno a los conciertos y festivales en vivo en todo el mundo. Tal es el caso de Dry Cleaning, una bandota que está rejuveneciendo el post-punk y que está emocionando a los fans de este género (POR ACÁ les contamos sobre ellos).

Como recordarán, hace unos días nos enteramos que Interpol regresará a México en mayo de 2022 para dar un concierto en el Palacio de los Deportes que la verdad, pinta espectacular. Pero además de brincar de felicidad porque Paul Banks y compañía volverán a nuestro país para tocar sus más grandes éxitos –y en una de esas rolas nuevas–, sorprendió ver que los teloneros del show será este grupo que le está volando la cabeza a muchas personas en el Reino Unido.

Dry Cleaning vuelve con dos rolas espectaculares

En abril de 2021, Dry Cleaning estrenó su primer material discográfico, el cual lleva por nombre New Long Leg. Este álbum de estudio –más allá de ser su debut– representó el trabajo de años y les ganó el reconocimiento de la crítica especializada no solo en su país natal, también en otras partes del mundo. Sin embargo, durante todo este tiempo no bajaron los brazos y ahora nos presentan un par de rolas, “Tony Speaks!” y “Bug Eggs”.

La primera de estas canciones es en papel un tanto calmada, donde luce por completo la voz de Florence Shaw acompañada de un bajo distorsionado y guitarras llenas de wah. Por otro lado, en el segundo tema tenemos un ritmo mucho más melódico con la presencia de la batería y liras que por momentos se escuchan como si fueran sintetizadores. Ambas rolas demuestran la versatilidad que tiene la banda y que tanto los ha caracterizado.

La banda explica el significado de este sencillo doble

Sobre este sencillo doble y de acuerdo con Pitchfork, a través de un comunicado de prensa el grupo británico mencionó que estas canciones eran rarezas en su discografía y querían que sus fans las tuvieran en plataformas digitales. Pero no solo eso, porque Florence también explicó el significado de cada uno de estos temas:

“‘Bug Eggs’ trata sobre la confianza que viene con la edad, la fragilidad y el deseo sexual. La letra de ‘¡Tony Speaks!” fue escrita días después de que el partido conservador ganara las elecciones británicas de diciembre de 2019. Pensaba en el cambio climático, las catástrofes medioambientales y las campañas políticas”.

Ya estuvo bueno de hablar, mejor pasemos a la música. A continuación les dejamos “Bug Eggs” y “Tony Speaks!”, las nuevas rolas de Dry Cleaning y que probablemente sonarán en mayo de 2022 cuando abran el concierto de Interpol en el Palacio de los Deportes de la CDMX. Así que no está de más que les den una checada si todavía no descubren a este grupazo: