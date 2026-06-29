Lo que necesitas saber: La Biblioteca Manifesto reúne 100 títulos que Dua Lipa y la Livraria Lello de Portugal clasifican como "esenciales para comprender el mundo contemporáneo".

Service95, además de ser un espacio en el que Dua Lipa comparte recomendaciones de qué hacer en los varios países que visita, tiene su club de lectura. Pues bien, ahora la cantante ha creado un lugar físico donde resguardar “libros que se niegan a ser silenciados”.

Foto: Google Maps

¿Dónde se ubica la Biblioteca Manifesto de Dua Lipa?

A partir de este 27 de junio puede visitarse la librería física que Dua Lipa ha creado con ayuda de la Livraria Lello de Porto, en Portugal. Este espacio es conocido como Biblioteca Manifesto y será un lugar permanente en el que los visitantes podrán encontrar “libros que desafían al poder, la censura, la exclusión y las narrativas dominantes”.

De acuerdo con la Livraria Lello (que se jacta de ser “la más bonita del mundo”), la idea de crear con Dua Lipa la Biblioteca Manifesto nació con la idea de preservar el futuro de la lectura… pero también de ofrecer a las generaciones futuras la capacidad de conocer su pasado.

Dua Lipa / Foto: facebook.com/DuaLipa

“Esta biblioteca es un santuario dedicado a los libros que han desaparecido, a autores cuyo coraje expone las estructuras de poder y control, y a lectores que se niegan a que les digan qué libros pueden leer”, señala Dua Lipa respecto a la Biblioteca Manifesto.

¿Qué encontrarán los visitantes de la Biblioteca Manifesto?

Según la Livraria Lello (fundada hace más de 120 años, por cierto), la Biblioteca Manifiesto reúne más de 100 títulos que pueden considerarse esenciales para comprender el mundo contemporáneo, los cuales están clasificados en cuatro temas: Poder, Control, Voz y Memoria.

En la sección “Poder”, los visitantes encontrarán libros que confrontan las estructuras de poder dominantes (desde regímenes políticos, hasta normas culturales). Los libros “no se limitan a describir el mundo, cuestionan quién tiene la autoridad para definirlo”.

Biblioteca Manifiesto / Foto: livrarialello.pt/

En “Control”, Dua Lipa decidió que deben estar los libros que muestran cómo funcionan los sistemas de control, los cuales son tanto visibles como invisibles (vigilancia, propaganda, influencia tecnológica y condicionamiento ideológico). “Revelan cómo el poder opera no solo a través de la prohibición, sino también mediante formas sutiles de influencia y normalización”.

La sección “Voz” da cabida a “obras recuperan espacio, visibilidad y autoridad narrativa, abordando cuestiones de raza, género, identidad, geografía y pertenencia”.

Dua Lipa / Foto: service95.com

Por último, en “Memoria”, la Biblioteca Manifesto reúne obras que buscan preservar, precisamente, la memoria frente al olvido, en especial, en contextos de guerra, dictadura o traumas colectivos. “Estos libros funcionan como actos de resistencia, salvaguardando historias que de otro modo podrían perderse o ser reescritas”.

Entre los libros que forman parte del catálogo de la Biblioteca Manifesto están Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, 1984 y Rebelión en la Granja de George Orwell, Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez, Cometas en el Cielo de Khaled Hosseini, La Insoportable Levedad del Ser de Milán Kundera, Cleptopatia de Tom Bourgois y más.

La entrada a la Biblioteca Manifesto de Dua Lipa no es gratuita… va con el acceso a la Livraria Lello, la cual tiene un costo de 15.95 euros.