“Estoy horrorizada”: Dua Lipa habla sobre los comentarios homofóbicos de DaBaby

Para nadie es un secreto que a pesar de todo lo que ha sucedido, estos años han sido de Dua Lipa. Con Future Nostalgia y sencillos como “Don’t Start Now”, “Break My Heart” y más, no solo conquistó a la crítica especializada, también a un montón de personas en todo el mundo. Aunque eso sí, la cantante británica no se ha salvado de la polémica –y no hablamos de sus visitas a México– porque recientemente uno de sus colaboradores se aventó unos comentarios fuertes.

Resulta que en octubre de 2020, la artista pop trabajó con DaBaby, en el remix de “Levitating”, uno de los sencillos más exitosos de su segundo material discográfico. Por supuesto que hubo toda clase de comentarios sobre la nueva versión que presentaron, a unos les gustó y hubo otros que de plano no le encontraron el gusto, pero ahora el rapero estadounidense se echó encima a la comunidad LGBTQ+ –y con justa razón–por una serie de frases homofóbicas que dijo.

Resulta que el pasado fin de semana, DaBaby fue uno de los actos principales de la edición 2021 del festival Rolling Loud Miami. Sin embargo, más allá de su presentación sobre el escenario, llamó la atención que al momento de dirigirse hacia al público, el colaborador de Dua Lipa les gritó textualmente:

Por si esto no fuera suficiente y tras todas las críticas que surgieron sobre sus declaraciones, el rapero mencionó que sus fans no son “negros homosexuales asquerosos” ni “drogadictos”. Como era de esperarse, le llovieron toda clase de críticas por soltar todos esos comentarios homofóbicos a su propio público, y por supuesto que la estrella pop con la que trabajó en el remix de “Levitating” no se quedó callada.

A través de sus historias de Instagram, Dua Lipa se pronunció sobre las palabras que se aventó el compositor de 29 años y como era de esperarse, le recordó a todos sus fans que está con la comunidad LGBTQ+ y los apoya en la lucha contra el VIH. Tal cual, esto fue lo que escribió brevemente la cantante de “Don’t Start Now” al respecto:

Después de toda esta polémica, muchos fans le han pedido a la artista que retire de plataformas digitales el remix que armó con DaBaby aunque hasta el momento de redactar esta nota, la canción sigue en los servicios de streaming musical. Sin embargo, después de que todo el mundo se le viniera encima, el rapero ya pidió disculpas en redes sociales –o algo así- pero a partir de sus palabras, surgió ooootra polémica, ahora sobre la comunidad afroamericana.

En su cuenta de Twitter, DaBaby mencionó que está impactado por las reacciones que tuvieron sus palabras en todo el mundo y con Dua Lipa, pero dejó muy claro que todos malinterpretaron lo que dijo en el escenario: “Ya les dije que lo han digerido mal, pero no les voy a mentir que estoy impresionado. Ahora muestren esta misma cantidad de apoyo cuando un policía racista mate a uno de nuestros negros”.

Más tarde fue cuando el rapero se disculpó con las personas que se ofendieron por sus comentarios, porque según él respeta y apoya a la comunidad LGBTQ+: “Cualquiera que haya sido afectado por el SIDA/VIH tiene derecho a estar molesto, lo que dije fue insensible aunque no tengo intención de ofender a nadie, así que les pido disculpas. Pero la comunidad LGBT… No me meto con ustedes, lo están logrando, sus asuntos son nuestro asuntos”.

Anybody who done ever been effected by AIDS/HIV y’all got the right to be upset, what I said was insensitive even though I have no intentions on offending anybody. So my apologies 🙏🏾

But the LGBT community… I ain’t trippin on y’all, do you. y’all business is y’all business.

— DaBaby (@DaBabyDaBaby) July 27, 2021