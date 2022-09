No exageramos al decir que quizá, el concierto de Dua Lipa en la CDMX es uno de los mejores del 2022. Después de aquella presentación en el Corona Capital 2017, donde junto a varias personas que ya la seguían por sus canciones y uno que otro curioso, la artista británica regresó a la capital chilanga para dar un showsazo de aquellos.

Desde temprano (e incluso desde días antes), los fans mexas de Dua se dieron cita en el Foro Sol para estar presentes en la fecha más grande que la cantante de “Don’t Start Now” ha dado en toda su carrera. Y por supuesto, la gran mayoría le cayó el venue vistiendo sus mejores ofnis, elegantes para la ocasión. Si no nos creen, acá abajo les dejamos un video que lo comprueben con sus propios ojos.

El ambiente de fiesta se sentía desde temprano y antes de que Dua Lipa se subiera al escenario, la DJ Victolicious puso el ambiente. Cerca de las 8 de la noche, tomó sus tornamesas y arrancó la noche con varias mezclas que pusieron a bailar a la más de 60 mil personas que se dieron cita en el concierto.

Para que se den una idea de cómo estuvo la cosa, armó remixes con rolas de Lady Gaga, Madonna, C. Tangana, Bad Bunny, Lykke Li y hasta Paradiso sonó con su clásico “Bailando”. Pero sin duda, el momento más increíble de su presentación fue cuando pidió al público del Foro Sol que encendiera los flashes de sus teléfonos para aventar un hitazo de Selena Quintanilla. Y por supuesto que todos hicieron caso a su petición.

Foto: Stephania Carmona

Después de que Victolicious prendiera el ambiente, por fin llegó el turno de Dua Lipa

Luego de ese gran calentamiento, el staff de Dua Lipa terminó de acomodar todo y en punto de las 9:15 de la noche, apareció en las pantallas del Foro Sol un video que al ritmo de “Body Funk” de Purple Disco Machine nos daba la bienvenida al Future Nostalgia Tour. Después de la presentación de sus coristas, bailarines y músicos, la cantante británica saltó al escenario con un leotardo verde y sin decir “agua va”, comenzó a cantar “Physical”, con una coreografía que neta nos daba ganas de ponernos a hacer aerobics como en los 80, jiar jiar jiar.

Y es que en muy pocas ocasiones, Dua nos dio un poco de respiro. Lo decimos porque luego de eta rola, comenzó a sonar uno de sus primeros éxitos, ni más ni menos que “New Rules” y sí, todo el mundo coreó cada uno de las reglas que la artista nos dio hace un buen rato para superar a nuestros ex. Casi casi como si la estuvieran correteando, se aventó “Love Again” con una coreografía espectacular que nos dejó la boca abierta no solo por los pasos de baile, también porque la mezcló con algunos fragmentos de “D.A.N.C.E.” de Justice.

Foto: Stephania Carmona

La cantante se aventó unas palabras en español y toda la cosa para sus fans chilangos

Tras este combo para volvernos locos, Dua Lipa le bajó un poco las revoluciones con “Cool” y “Pretty Please”, donde sacó uno que otro paso prohibido, pero sobre todo, nos deleitó con su encanto y esa voz seductora que tanto la caracteriza. Sin embargo, después de cinco rolas, era hora de saludar al público de la capital chilanga que se encargó de hacer sold out su primer show en solitario en nuestro país.

Justo antes de interpretar “Be The One” y hacer que el Foro Sol cantara como si no hubiera un mañana, Dua dedicó unas palabras a todos su fans de la CDMX, en español y toda la cosa para agradecerles por todo lo que hicieron para que este concierto fuera increíble:

“México, ¿cómo se sienten esta noche? Los quiero mucho. Estoy muy agradecida, estoy muy feliz y emocionada de estar aquí. Gracias por su energía, por su amor y por su apoyo. Y gracias por esta noche mágica, yo quiero decir muchas cosas pero mi español no es perfecto, yo necesito estudiar más, pero en esta noche yo voy a intentar para ustedes. Gracias, te quiero muchísimo, México. Ok, vamos a disfrutar mucho”.

“Be The One” fue una de las rolas más coreadas en todo el concierto ?#DuaLipa pic.twitter.com/VDATTZYz71 September 22, 2022

Las cosas se calmaron un poco para volver a bailar como si no hubiera un mañana

Luego de este momentazo, Dua Lipa salió del escenario para el primer cambio de vestuario de la noche. Aunque no nos dejó nomás esperando, pues sus bailarines aparecieron con patines para armar un número bastante rifado en la pasarela mientas sonaba “IDGAF” y proyectaban un video donde podíamos ver a la versión animada de la artista británica enfrentándose a una langosta gigante.

Al acabar esta parte, Dua volvió con otro leotardo blanco para continuar con el show. De inmediato comenzaron a sonar los acordes de “We’re Good” donde nos dejó muy claro que además de su carisma y vibra, sabe cantar muy bien. Pero el momento más cool de este acto fue cuando se aventó “Good in Bed”, pues le dedicó esta rola a un afortunado del público que andaba festejando su cumpleaños. Y fue en ese instante donde confirmamos que Dios tiene a sus favoritos…

Foto: Stephania Carmona

El cierre de esta parte relax del concierto llegó con “Boys Will Be Boys” y en el que Dua Lipa nos impactó por el enorme poderío de su voz. Y es que más adelante entendimos por qué el show se calmó un poco, pues estaba a punto de llegar el combo más movido de toda la noche, el cual arrancó con “One Kiss”, su hitazo en colaboración con Calvin Harris en el que una vez más, la artista británica le demostró a todos los haters que sabe bailar y bastante bien.

Como si se tratara de un club nocturno de los 70 u 80, Dua siguió calentando la pista con “Electricity”, la rola que lanzó junto a Silk City (el super dúo conformado por Mark Ronson y Diplo) y por si esto no fuera suficiente como para bailar hasta que no dolieran los pies, llegó “Hallucinate” para sacar los pasos chidos. Que por cierto, aquí vale la pena mencionar el alucinante –vaya la redundancia– remix que armó con esta rola, “Together” de Stardust y “Technologic” de Daft Punk, una verdadera chulada.

Chequen nomás el alucinante remix de “Hallucinate” con “Together” y “Technologic” de Daft Punk ?#DuaLipa pic.twitter.com/MSPG0UE8jV — SopitasFM (@sopitasfm) September 22, 2022

El cierre del show fue frenético e increíble

Sin saberlo, nos acercábamos al final de concierto, pero Dua Lipa no podía dejarnos sin escuchar “Cold Heart”, la espectacular rola donde colaboró con Elton John –quien apareció en video cantando sus partes– y en la que la cantante aprovechó para ondear con orgullo la bandera de nuestro país y la de la comunicada LGBTQ+. Al terminar, llegó el encore y la artista se despidió brevemente, dejando al Foro Sol en la oscuridad y expectante para lo que se vendría.

Entre gritos de “te amo” y “Dua, hazme un hijo”, nos mostraron en las pantallas un clip retro que dio pie para que sonara la rola que le da nombre a su segundo material discográfico y que la tajo de vuelta a México. Sin embargo, se venía el cierre pero claro, Dua –ahora vestida con un traje dorado súper brillante– no se podía ir sin echarse dos de las canciones más importantes que ha sacado hasta la fecha.

Con las banderas de México y LGBTQ+, Dua Lipa se aventó “Cold Heart” en el Foro Sol ?️‍???#DuaLipa pic.twitter.com/B4xWZZojDO — SopitasFM (@sopitasfm) September 22, 2022

Sí voló un Dr. Simi, pero terminó pateado…

Y sí, después de mucha espera, llegó el momento que muchos estaban deseando: que Dua Lipa nos volaral a cabeza con “Levitating”. En específico, con esta rola la artista británica nos regaló un número de esos que te dejan con el ojo cuadrado, pues la bailó y cantó cada una de las frases de la letra sin falla. Además, para rematar, sus bailarines aventaron unos globos gigantes que hicieron que el público se volvier completamente loco.

Finalmente y para cerrar con broche de oro, Dua interpretó la rola con la que sacudió el mundo. Por supuesto que hablamos de “Don’t Start Now”, donde tanto ella como el público se unieron por última vez para corear este hitazo y bailar al ritmo de esa línea de bajo ponchada. Que por cierto, en esta canción fue donde vimos volar al único Dr. Simi de todo el show y que terminó pateado por la reina de la noche… ¡plop!

Y sí, con “Don’t Start Now” y el Foro Sol enloquecido, Dua Lipa se despidió de su público en la CDMX ??#DuaLipa pic.twitter.com/qbadoDrfjf — SopitasFM (@sopitasfm) September 22, 2022

Tras acabar y poco más de las 10:30 pm, la cantante una vez más agradeció a todos por hacer de este concierto en el Foro Sol algo sumamente especial y “se marchó”, mientras el sonido local hacía que le llegáramos del venue con “I Wanna Dance With Somebody” de Whitney Houston, que para nada es queja.

El concierto y espectáculo superó por mucho nuestras expectativas

En total, Dua Lipa se echó 18 canciones en un show que tuvo 1 hora y media de duración. Quizá el tiempo se nos fue volando y algunos sintieron que faltó tiempo. Sin embargo, la vibra, el baile, el color y el amor –tanto de Dua, como de sus bailarines y el público en general– se podía ver y sentir en el aire, y fue más que suficiente como para que los más de 60 mil espectadores salieran felices y con una sonrisa de oreja a oreja.

Con su concierto en la CDMX, confirmó por qué es una de las artistas más importantes de la actualidad. No solo es capaz de crear himnos en el estudio junto a sus productores que la rompan en cualquier rincón del planeta, también puede montar con sus rolas un espectáculo en vivo de primer nivel que no le pide nada a nadie y que estamos seguros que muchos no olvidarán en un buen rato.

Foto: Stephania Carmona

Esperemos que después de la fecha que tiene programada en Monterrey, la cantante no tarde tanto en regresar para una vez más, olvidarnos por un momento de los problemas para bailar y cantar junto a ella… quizá para el próximo disco, ya lo veremos. Y es aquí donde todos los que estuvimos en el concierto de la CDMX nos preguntamos, ¿cómo y cuándo superamos lo que Dua Lipa nos hizo sentir con este show?

Setlist de Dua Lipa en el Foro Sol de la CDMX

“Physical” “New Rules” “Love Again” “Cool” “Pretty Please” “Break My Heart” “Be The One” “We’re Good” “Good In Bed” “Fever” “Boys Will Be Boys” “One Kiss” “Electricity” “Hallucinate” “Cold Heart” “Future Nostalgia” “Levitating” “Don’t Start Now”