Después de casi tres años del lanzamiento de 'Future Nostalgia', Dua Lipa ya está trabajando en su nuevo disco.

Puede que el 2023 no esté siendo el año que muchos esperaban. Pero si de algo no podemos quejarnos es de la música tan rifada que ha salido a lo largo de estos meses, pues muchas bandas y artistas que están luciendo estrenando discos y rolas impresionantes. Sin embargo, parece que el próximo año la cosa seguirá igual, ya que se viene ni más ni menos que el nuevo disco de Dua Lipa.

Fue en 2020 y al inicio de la pandemia cuando la cantante británica estrenó su segundo material discográfico, Future Nostalgia. Con este álbum y gracias a hitazos como “Don’t Start Now”, “Levitating”, “Break My Heart” y “Love Again”, Dua Lipa terminó de consagrarse como una de las artistas pop más importantes de la actualidad. Sin embargo, ya era momento de que regresara al estudio.

Dua Lipa en los premios Grammy 2023/Foto: Getty Images

Dua Lipa reveló algunos detalles sobre su nuevo disco

Desde hace un buen rato han aparecido rumores sobre el siguiente álbum de estudio de Dua Lipa, sobre todo después de que terminara la gira de promoción de Future Nostalgia. Sin embargo, tras el estreno de “Dance the Night” (la rola con la que colaboró para el soundtrack de la película de Barbie y en la que también apareció), volvió a sonar fuerte el tercer disco de la cantante del Reino Unido.

Y parece que después de mucha espera, Dua Lipa por fin está trabajando en lo que será su siguiente material discográfico, o eso fue lo que dio a entender recientemente. En entrevista para la revista The New York Times Style, la artista de 27 años declaró que se encuentra en el proceso de composición de su nuevo disco, el cual supuestamente combinará pop con la psicodelia de los 70.

En la misma plática, Dua Lipa dijo que si bien, pensaba en entrarle a la psicodelia, no pensaba en dejar como tal el pop porque no quiere que alejar a sus fans ni mucho menos les dé el papatús. Y quizá se estén preguntando cómo le hará para entrarle a un género que no ha explorado. Bueno, pues al parecer, la artista contará con la participación de uno de los genios actuales en el tema.

¿Dua Lipa está trabajando con Kevin Parker de Tame Impala?

De acuerdo con Consequence of Sound, Kevin Parker es uno de los músicos y productores que están dentro del grupo de compositores que están colaborando en el nuevo disco de Dua Lipa. Y sí, esto aún no es oficial, pero tiene sentido que la cantante de “Don’t Start Now” esté trabajando con la mente maestra de Tame Impala, pues ha soltado un par de pistas en redes sociales.

Resulta que en noviembre de 2022, los fans de ambos músicos sacaron la lupa para checar una de las fotos de Instagram de Dua Lipa y llegaron a la conclusión de que había estado trabajando con Kevin Parker. ¿Y cómo lo notaron? Bueno, pues en una de las imágenes se ve a la artista tomando vino frente a un barandal que coincide con el de la casa de Parker en Los Ángeles.

Además, en otra imagen aparecían unos monitores de estudio que los fans ociosos relacionaron con el estudio de grabación de Kevin Parker. Esto tendría sentido, pues Dua Lipa ha declarado que es fanática del mero mero de Tame Impala. En una entrevista que dio en 2018 la cantante dijo que el músico australiano era su colaborador de ensueño y quería grabar algo con él.

“Me encantaría hacer un álbum con Kevin Parker, de Tame Impala. Creo que lo que hace es realmente genial”, dijo Dua Lipa en ese entonces. Sin embargo, parece que cinco años después de aquellas declaraciones, a la cantante se le está cumpliendo el sueño de trabajar con uno de los músicos más importantes de los últimos tiempos (además que ambos aparecen en el soundtrack de Barbie).

¿Ya hay fecha de estreno para el nuevo disco de Dua Lipa?

Aunque no confirmó una fecha oficial de estreno, en la misma plática con la revista The New York Times Style, Dua Lipa afirmó que estrenará su tercer disco en 2024. Por ahora esto es todo lo que se sabe sobre su nuevo material discográfico, pero desde este momento pinta a que será uno de los álbumes más esperados del próximo año, ¿no creen?

