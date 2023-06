Es verdad que una buena parte del público y algunos artistas de antaño, quizá no le tienen mucha fe a la música pop que se hace hoy en día. Pero eso no quiere decir que, de repente, sí se encuentren co artistas destacados. Y no lo creen, ahí tienen a Trent Reznor con Dua Lipa.

Así como lo leen… En una reciente entrevista para el podcast Tetragrammaton del reconocido productor Rick Rubin, Reznor confesó que hubo una canción de Dua Lipa que ‘lo hizo llorar’ (en el buen sentido). ¿Lo malo? El líder de Nine Inch Nails también detalló por qué no ve cerca algo de música nueva de su banda.

Dua Lipa. foto: Getty

Trent Reznor confiesa qué canción de Dua Lipa ‘lo hizo llorar’

No es un secreto para que para el vocalista de Nine Inch Nails, la música pop apesta en general. Pero si hay una artista que ha sorprendido de manera grata a Trent Reznor, esa debe ser Dua Lipa.

En su plática con Rick Rubin, el compositor y productor habló sobre cómo ha revaluado su opinión sobre el pop actual gracias a sus hijos, sobre todo en torno al trabajo de la cantante británica.

“Durante un tiempo, los mantuve [hablando de sus hijos] de alguna forma hermética apartados de la música pop. Porque creo que [la música pop] apesta en general… o eso había pensado eso“, dijo Reznor.

Trent Reznor de Nine Inch Nails. Foto: Getty.

La cosa es que Trent Reznor cambió –un poco– de parecer cuando encontró a su hija escuchando a Dua Lipa. Y la reacción del líder de Nine Inch Nails no fue más que de sorpresa pues se encontró con una artista destacada.

“Escuché a mi hija, que tiene seis años, cantar Dua Lipa el otro día… Ella está tan metida en eso y es genial. Como si esta fuera su música, ya sabes, esto es lo suyo… Realmente me recordó el arte de escribir una canción bien elaborada: lloré escuchando una canción de Dua Lipa, porque era una pieza musical muy bien hecha”, dijo Trent en su charla con Rick Rubin.

¿Y ha que canción se refería Reznor? Bueno, pues resulta que el medio Stereogum hizo un posteo en Instagram hablando sobre el tema. Entonces, un usuario comentó que “quisiera saber qué canción de Dua Lipa hizo llorar a Trent fucking Reznor”… Y el propio compositor respondió el comentario diciendo que fue “Levitating”.

Trent Reznor no ve cerca nueva música de Nine Inch Nails

Bastante curioso lo de Trent Reznor con Dua Lipa, ¿no? Pero bueeeno, eso no es todo ya que el intérprete de “The Hand That Feeds” también habló sobre el futuro de Nine Inch Nails… Y lo sentimos, fans de NIN, pero parece que no tendremos nuevo material de la banda pronto.

Reznor mencionó que no cree que el entorno o el ambiente de la música actualmente sea el ideal para un nuevo disco de su banda. Trent dijo sentirse “un poco derrotado” debido a la “falta de importancia de la música en el mundo actual”. Así lo remató:

“Para mí, en general, y lo digo como un hombre de 57 años, la música solía ser la cosa… Cuando tenía tiempo escuchaba música. No lo estaba haciendo en segundo plano mientras hacía otras cinco cosas, y no lo estaba tratando como un artículo desechable. “Echo de menos la atención que tenía la música; la atención crítica que recibió la música; no es que me interese tanto la opinión de un crítico, sino enviar algo al mundo y sentir que tocó lugares. Podías obtener una [respuesta] negativa o positiva, pero alguien te escuchó. Se validó a su manera, culturalmente. Eso se siente torcido ahora… Eso crea un ambiente menos fértil para hacer música en el mundo de Nine Inch Nails”. Trent Reznor en entrevista con Rick Rubin

Tsss… Pues parece que habrá que esperar bastante para volver a ver a Nine Inch Nails trayéndonos música nueva. Ya ni modo…