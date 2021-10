Aunque no lo crean: Dwayne Johnson debutó como rapero y así suenan sus rimas…

A estas alturas del partido, ¿hay alguien que no sepa quién es Dwayne Johnson? El exluchador de WWE –mejor conocido por todos como The Rock– ya es un ícono de la cultura popular. No importa si lo conociste agarrándose a trancazos con las estrellas de la compañía de lucha libre o protagonizando alguna película en la gran pantalla, su rostro es reconocible en todo el mundo y su nombre sinónimo de una buena entrada de dinero.

Y créanos que no exageramos cuando decimos que verdaderamente es el MVP de la industria cinematográfica, porque cualquier cinta en la que participa se convierte en un éxito de taquilla, tanto así que lleva ya un rato encabezando la lista de los actores mejores pagados de Hollywood. Sin embargo, con los proyectos que tiene por todos lados y las producciones que tiene en camino –como Red Notice y Black Adam–, podríamos preguntarnos, ¿qué más le falta por hacer?

Esperen un momento… ¿Dwayne Johnson le entró al rap?

Bueno, pues parece que a lo único que todavía no le entraba Dwayne Johnson era a la música. Pero ahora palomeó ese punto dentro de su lista de cosas que aún no intentaba, porque dejó a todo el mundo con el ojo cuadrado haciendo su debut como rapero y siendo honestos, no sabemos qué pensar al respecto, pues no esperábamos que luego de tantos años en el mundo del entretenimiento, se animara a tirar rimas.

Resulta que el pasado 8 de octubre, The Rock anunció con bombo y platillo que había participado en “Face Off”, el nuevo sencillo de Tech N9ne. A través de su cuenta de Instagram, el protagonista de Black Adam mencionó lo siguiente sobre su colaboración con el rapero de Kansas: “Hice mi histórico debut en el rap (Menos mal que no apesto). Un gran saludo a todos los fanáticos del hip hop y la música por sus reacciones”.

The Rock soltó unas cuantas rimas junto a Tech N9ne y más

En esta rola, además de Dwayne Johnson también aparecen Joey Cool y King Iso cantando algunas partes. Pero hablando específicamente de la participación del exluchador, la verdad es que no lo hizo mal, porque simplemente se dedicó a tirar rimas y tenía cierto flow. Sin embargo, también hay que ser muy honestos, tampoco es su gran fuerte rapear y se nota que nomás le entró a esta canción porque realmente le latió hacerlo.

En entrevista para Variety, Tech N9ne dijo que The Rock: “Tiene talento y quería ir rápido como nosotros. Tiene ritmo. Ha hecho un gran trabajo: puede hacer cosas importantes”. Y si pensaban que Johnson ya se iba a dedicar al rap, pueden estar tranquilos, porque no piensa dejar de ser una estrella de cine: “Nunca tuve la ambición de ser un artista de hip hop o un rapero, así que la respuesta directa es no. Pero vi la oportunidad para crear una canción que realmente me inspiró y motivó. Siempre me ha gustado la música”.

Mejor no les contamos más y júzguenlo ustedes [email protected], a continuación pueden escuchar “Face Off”, la rola donde Dwayne Johnson hizo su debut oficial como rapero: