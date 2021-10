¡Ya mero! Robert Pattinson, Dwayne Johnson y todos los invitados del DC FanDome 2021

El tiempo pasa volando (inserte suspiro). Parece que fue ayer cuando se anunció el DC FanDome de 2020 donde anunciarían algunos primeros o nuevos adelantos de las películas más esperadas para el cierre de aquel año (otro suspiro) y de 2021 como Wonder Woman 1984 o The Suicide Squad.

Ambas películas, como sabemos, ya se estrenaron; pero de las cosas más emocionantes es que se anunciaron los nuevos planes para DC con el primer avance de The Batman, el anuncio oficial de Black Adam, la revelación de detalles de The Flash, y desde luego, las segundas partes tanto de Aquaman como Shazam! Fury of the Gods.

Y ahora, en este 2021 con el DC FanDome, son justamente estas películas las que toman el protagónico junto a otras producciones para la televisión, cómics, videojuegos, y muchas cosas más. Así que para ir calentando motores, acá les dejamos la lista completa de las y los invitados para el DC FanDome 2021. ¿Emocionados?

DC FanDome 2021

El próximo 16 de octubre, se llevará a cabo el DC FanDome para este año. ACÁ les dejamos los detalles. Todo arrancará (hora de la Ciudad de México) a las 11 am con el DC Kids FanDome enfocado, desde luego, en las y los niños donde explorarán títulos como Teen Titans mientras se desarrollan algunas actividades virtuales.

¿Lo mejor? Nandi Bushell, la niña prodigio de la música (aquella que derrotó a Dave Grohl en una batalla de batería, tocó junto a Matt Helders y recibió una guitarra de Matt Bellamy), conducirá esta parte del DC FanDome que durará una hora y servirá como antesala para los anuncios más grandes.

A partir de las 12, como les comentamos, arrancará la mejor parte del evento (AQUÍ les dejamos la liga principal) donde escucharemos las más recientes noticias de lo que más nos emocionada para 2022.

The Batman

The Batman es el título que más nos emociona de entre todos los que DC y Warner Bros. tienen programados para 2022. Entre los invitados está Matt Reeves, director de esta cinta, quien estará acompañado por Robert Pattinson y Zoë Kravitz, quienes interpretan a Bruce Wayne (aka Batman) y Catwoman.

¿Qué anunciarán? El año pasado se reveló el primer tráiler oficial de The Batman, el cual lucía impresionante (con Nirvana de fondo) y nos presentó una versión súper oscura de los orígenes de este personaje. Por lo que en este DC FanDome podríamos tener un nuevo avance, o quizá, algunos clips en exclusiva mientras se anuncian detalles de la producción. Pero tendremos que esperar al próximo 16 de octubre para saber.

The Batman ha cambiado su fecha de estreno en un par de ocasiones. Al principio estaba programada para principios de octubre de 2021; sin embargo cambió su fecha para el próximo año y hasta ahora está programada para el 4 de marzo de 2022.

Black Adam y The Flash

Otro de los títulos que más nos tienen esperando, es Black Adam. Por lo que estarán como invitados Dwayne Johnson junto a Noah Centineo y Pierce Brosnan, quienes interpretan a Black Adam, Atom Smasher y Doctor Fate, respectivamente. Hasta ahora, este título tiene fecha de estreno programada para el 29 de julio de 2022 (como recordamos, se retrasó, pues primero iba a salir en diciembre de 2021). ¡¿Será momento de un primer tráiler?!

En cuanto a The Flash, película programada para el 4 de noviembre de 2022, estarán entre los invitados el protagonista Ezra Miller, quien se reveló fue el que propuso la cinta (él se echó el guion y toda la cosa). Andy Muschietti es el director de esta cinta, la cual se sabe estará basada en el cómic de Flashpoint.

Aquaman and the Lost Kingdom

Otro de los invitados de lujo para el DC FanDome es Jason Momoa, quien desde 2017 ha dado vida a Arthur Curry arrancado en Justice League y protagonizando su primera entrega en solitario en 2018 bajo la dirección de James Wan.

Para finales de 2022, específicamente el 16 de diciembre, es que se programó el estreno de la segunda parte titulada Aquaman and the Lost Kingdom. Creemos que es muy pronto para ver un primer avance oficial; sin embargo, hace unas semanas se liberó la primera imagen, por lo que esta opción no queda descartada.

Peacemaker

Entre las producciones para la televisión, lo que más destaca es el próximo estreno en HBO Max de Peacemaker. Este personaje, interpretado por John Cena, nos lo presentó este 2021 James Gunn en The Suicide Squad. ACÁ la reseña. Peacemaker apareció por primera vez en los cómics en la década de los 60, pero se mantuvo oculto hasta que Gunn lo encontró y decidió darle una oportunidad este 2021.

El personaje fue tan aclamado (y de verdad es tan interesante), que le dieron luz verde a una serie en solitario, la cual tiene fecha de estreno programada para enero de 2022. Quizá en el DC FanDome tengamos un primer adelanto o las primeras imágenes de Peacemaker, además de más detalles respecto a sus orígenes y su historia previa a su llegada al Escuadrón Suicida.

Acá abajo les dejamos nuestra entrevista con James Gunn y el elenco de The Suicide Squad donde justamente hablamos con Cena sobre la complejidad de su personaje:

¿Quiénes estarán en el DC FanDome

Estos son las y los invitados que estarán presentes en el DC FanDome de 2021 para conducir los paneles, dar los anuncios principales o formar parte de las actividades de todo el universo que conforma a DC.

Adil El Arbi

AJ Hudson

Aldis Hodge

Alex Garfin

Aline Diniz

Angel Manuel Soto

Ann Lemay

Anson Mount

Ava DuVernay

Azie Tesfai

Bilall Fallah

Bruce Timm

Cam Newton

Camrus Johnson

Candice Patton

Chris Wood

Christian Convery

Christina Hodson

Chukwudi Iwuji

Chyler Leigh

Danielle Brooks

David Harewood

Denys Cowan

Donald Mustard

Dwayne Johnson

Echo Kellum

Ed Boon

Elizabeth Gillies

Elizabeth Tulloch

Erico Borgo

Ezra Miller

Flula Borg

Freddie Stroma

Gaby Cam

Gareth Dunnet-Alcocer

Gino Quillamor

Grant Gustin

Hynden Walch

Jacob Bertrand

James Gunn

James Tucker

Jason Momoa

Jayden Rodrigues

Javicia Leslie

Jeffrey Brown

Jennifer Holland

Jeremy Gordan

Jesse Rath

Jim Lee

J.J. Abrams

John Cena

John Ridley

Jordan Elsass

Julie Gonzalo

Justin Hartley

Kaci Walfall

Kaley Cuoco

Katie McGrath

Leslie Grace

Lynda Carter

Matt Bomer

Matt Reeves

Mehcad Brooks

Melissa Benoist

Nicole Maines

Nandi Bushell

Noah Centineo

Patrick Redding

Patty Jenkins

Peta Sergeant

Pierce Brosnan

Quintessa Swindell

Rachel Skarsten

Reggie Hudlin

Roberto Patino

Robert Pattinson

Ron Funches

Scott Menville

Scott Snyder

Sefton Hill

Staz Nair

Steve Agee

Tara Strong

Terry LTAM

Tiffany Smith

Todd McFarlane

Tyler Hoechlin

Xolo Mariduena

Yahya Abdul -Mateen II

Zachary Levi

Zoë Kravitz