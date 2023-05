Pues parece que el drama terminó con este caso… Luego de algunos días de sesiones en tribunales, las autoridades determinaron que Ed Sheeran quedó absuelto de la demanda en la que lo acusaban por supuestamente plagiar a una canción de Marvin Gaye.

El veredicto se dio a conocer este jueves 4 de mayo ras la resolución emitida por un jurado de Manhattan. Las canciones en cuestión son “Thinking Out Loud” del compositor británica, y “Let’s Get It On” que el ídolo del Motown Sound compuso junto a Ed Townsend.

Ed Townsend, coescritor y compositor de “Let’s Get It On” junto a Marvin Gaye. Foto: Getty,

Ed Sheeran queda absuelto de la demanda por supuesto plagio a Marvin Gaye

Lanzada en 2014, “Thinking Out Loud” es una de las canciones más reconocidas de Ed Sheeran. Sin embargo, unos pocos años después de su lanzamiento, la canción provocó que su compositor se enfrentara a acusaciones por supuestamente copiar elementos de una canción más antaña: la ya mencionada “Let’s Get It On” de Marvin Gaye.

La acusación en tribunales vino de la familia de Ed Townsend, quien coescribió aquella canción con el legendario icono del soul. ¿El desenlace de la historia? Bueno, como dijimos, Ed Sheeran quedó absuelto de la demanda por presunto plagio; el jurado neoyorquino llegó a la conclusión de que el británico no copió elementos de la canción de Gaye.

Kathryn Townsend Griffin, hija de Ed Townsend, quien interpuso la demanda. Foto: Getty.

Como menciona Deadline, la acusación de la familia Townsend se basaba en que el patrón de acordes de “Thinking Out Loud” es bastante similar al de “Let’s Get It On”. El ritmo de ambas canciones y el uso de diversas melodías también se manejó en la demanda.

La defensa de Ed Sheeran en la demanda por supuesto plagio a Marvin Gaye, alegó todos estos años que las melodías sí eran diferentes. Pero sobre todo, se estableció que la progresión de acordes y otros elementos de la canción de Sheeran, son muy comunes en la música pop.

Uno de los puntos importantes que se demostró es que el patrón de acordes de “Let’s Get It On” de Gaye (lanzada en 1973), ya se habían utilizado en composiciones de otros artistas anteriores a esa misma canción.

Ed Sheeran y la familia de Ed Townsend llegaron a buenos términos

El caso de Ed Sheeran y la demanda por supuesto plagio a Marvin Gaye no solo se resolvió en favor del músico británico. También quedó en buenos términos, según lo que indican diversos medios. Ed y Kathryn Townsend Griffin (hija de Ed Townsend) platicaron tras la sesión de este 4 de mayo y se dieron un abrazo, menciona CNN.

Griffin mencionó a la salida de los tribunales que está contenta de que el caso se haya cerrado de manera amistosa e incluso, dijo que Sheeran la invitó a uno de sus próximos conciertos. Por su parte, el cantante de “Thinking Out Loud” emitió este comunicado tras la última sesión en los tribunales:

“Pasamos los últimos ocho años hablando de dos canciones con letras, melodías y cuatro acordes dramáticamente diferentes que también son diferentes y que los compositores usan todos los días en todo el mundo. Estos acordes son bloques de construcción comunes que se usaron para crear música mucho antes de que se escribiera “Let’s Get It On” y se usarán para hacer música mucho después de que todos nos hayamos ido. Están en el alfabeto de un compositor, nuestro conjunto de herramientas, y deberían estar allí para que todos los usemos. Nadie los posee ni la forma en que se tocan, de la misma manera nadie posee el color azul. Ed Sheeran tras la última sesión en tribunales (vía Deadline)

Ed Sheeran a la salida de los tribunales. Foto: Getty.