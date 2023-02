¡Por fin! Tuvimos que aguantar un buen rato para un buen reventón, pero después de mucha espera, nos aventamos el EDC México 2023. Y vaya que ya necesitábamos que regresara este festival, pues no hay nada como llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez y contagiarte con la buena vibra de todos los presentes.

Como cada año, el EDC no defraudó a nivel producción y espectáculo, pues en esta edición nos dejaron de nuevo con la boca abierta gracias a sus espectaculares escenarios, juegos de drones, pirotecnia, fuego y más. Sin embargo, claro que no podemos dejar de lado a los DJ’s y productores de todo el mundo que dieron verdaderos showsazos.

Así lució el escenario principal de EDC México 2023/Foto: Lulú Urdapilleta/OCESA

Estos actos se la rifaron en EDC México 2023

A lo largo de ocho escenarios, en el EDC México 2023 tuvimos chance de checar sets bastante rifados que nos hicieron sacar lo pasos prohibidos, brincar, gritar y demás. Y aunque en general podemos decirles que la cosa se puso muy buena, como suele suceder y para ser honestos, algunos se rifaron un poquito más que los otros.

Pero no se preocupen, si no pudieron lanzarse al festival y se quedaron con el pendiente de quiénes fueron los actos que más prendieron en esta nueva edición del festival, acá les contamos sobre los DJ’s y productores que lograron que bailáramos como si no hubiera un mañana. ¿Están listos? Vamos al r

Una vez más, el EDC México se voló la barda con los escenarios y la pirotecnia/Foto: Lulú Urdapilleta/OCESA

MaRLo

Justo cuando estaba cayendo la noche en el EDC México 2023, MaRLo se subió al Kinetic Field (el escenario principal del festival) para darnos una gran presentación. El productor originario de Países Bajos se lució frente a un montón de gente que se lanzó a verlo para escuchar su mezcla brutal de techno, trance y tech-house.

Su set estuvo bastante intenso, y como buen DJ, supo como manejar a toda la gente estaba bailando al ritmo de sus beats. Pero sin duda, el mejor momento de su presentación fue cuando le rindió un pequeño tributo a una leyenda del género: ni más ni menos que Avicii (que por ahí le sacó una lagrimita a varios, no se hagan).

El primer día del EDC México está siendo una fiestota. Y si no nos creen, chequen lo espectacular del set de MaRLO (@marlo_music) ??#EDCMéxico pic.twitter.com/HphGA5FFO7 February 25, 2023

Bizarrap

Para nadie es un secreto que el fenómeno de Bizarrap es una verdadera locura, pues cada una de sus sesiones se hacen virales en el internet de las cosas. Sin embargo, hay quienes la rompen en plataformas digitales pero a la hora de tocar en vivo no la arman. Pero eso no pasa con el productor argentino, ya que se aventó uno de los mejores sets de EDC México 2023.

Bizarrap abarrotó el Circuit Grounds (neta no cabía ni un alfiler) y armó una mezcla brutal con cada una de las sesiones que ha publicado con artistas como Residente, Nathy Peluso, Villano Antillano, Nicki Nicole, Snow Tha Product, Quevedo, Paulo Londra y sí, también sonó la rola que grabó junto a Shakira (con la que todos se volvieron locos, no se hagan).

El show de Bizarrap en @EDC_MEXICO fue una locura. El escenario Circuit Grounds se llenó para ver al productor argentino y sí, claro que sonó su rola con Shakira ?#EDCMéxico pic.twitter.com/h9Oq5dY3YP — SopitasFM (@sopitasfm) February 25, 2023

Con su presentación en el EDC México 2023, Bizarrap nos confirmó por qué es uno de los mejores productores de la actualidad, pues no solo es capaz de crear hitazos que la rompan en todas las plataformas digitales, también puede echarse un showsazo detrás de las tornamesas que nos deje con la boca abierta.

Diplo

Ver a Diplo en vivo y a todo color siempre es una experiencia alucinante, porque su set siempre es un misterio que descubres durante el show. Pero lo que hizo en el EDC México 2023 fue una locura, pues sin problema, podemos nominarlo en el top 3 de mejores shows de esta edición del festival, porque se echó una presentación única.

Para que se den una idea de lo que estamos diciendo, el DJ y productor estadounidense nos dejó con la boca abierta cuando empezó a mezclar sus éxitos con The White Stripes, The Killers, Daft Punk y muchos más. Y porque andaba en nuestro país, y no pueden faltar en ninguna fiesta mexa, también se aventó “17 años” de Los Ángeles Ázules y hasta “El Za Za Za” (sí, eso pasó).

¡Qué fiestota se armó con Diplo en EDC México! Desde mezclar a The White Stripes con ABBA y hasta Los Ángeles Azules ???



Acá les dejamos un pedacito de su set #EDCMéxico pic.twitter.com/PFgWAgIz1N — SopitasFM (@sopitasfm) February 25, 2023

Aunque eso sí, Diplo no se podía ir del EDC México 2023 sin aventarse “Lean On” y “Where Are Ü Now”, los grandes éxitos de dos de sus proyectos: Major Lazer y Jack Ü. Sin duda y sin exagerar, este set fue una fiestota (donde hasta nos organizó para brincar de lado a lado) que tuvo un poco de todo y fue ideal para calentar motores justo para el cierre del primer día del festival.

Martin Garrix

El escenario Circuit Grounds del EDC México 2023 cerró con todo, pues en la tarima tendrían al considerado por la revista DJMag como el mejor DJ del mundo en 2022, así es, hablamos del mismísimo Martin Garrix. Y vaya que con su participación en el festival, confirmó por qué es uno de los meros meros del EDM.

El productor neerlandés nos sorprendió armando un set que fue una verdadera montaña rusa de sonidos y emociones, pues empezó con todo mezclando un montón de rolas como “Animals” y “In The Name of Love” con “El Sonidito” y “Fix You” de Coldplay, que nos llevaron de la euforia a la nostalgia en cuestión de segundos.

Martin Garrix (@MartinGarrix) cerró con todo el primer día de EDC México 2023. Pero sin duda, uno de los mejores momentos de su set fue cuando se aventó “Animals” ?‍???#EDCMéxico pic.twitter.com/ncoXoZdsAf — SopitasFM (@sopitasfm) February 25, 2023

Pero estamos seguros que uno de los mejores momentos de la presentación de Martin Garrix en EDC México 2023, fue cuando invitó a Bizarrap a las tornamesas para tocar juntos su rola con Quevedo. En general, podemos decir que el mejor DJ del mundo del año pasado confirmó por qué le dieron ese título, pues puso a todo el público a cantar, bailar y gastarse las últimas energías que les quedaban.