Cuando se habla del EDM o de la escena de la música electrónica a nivel mundial, poco se habla de las y los exponentes de Latinoamérica… sin embargo, eso no quiere decir que no haya talento oriundo de esta región. Ahora que se viene una de las fiestas musicales más importantes del año en México, es justo repasar a 5 artistas latinos del EDC 2023 que están brillando en la música electrónica a nivel mundial.

El EDC 2023 en México será una verdadera fiesta. Foto: Facebook oficial del festival.

Aquí 5 artistas latinos del EDC 2023 que revolucionan la música electrónica

Jessica Audiffred es la reina mexicana del bass

Si se trata de artistas latinos del EDC 2023 que podemos considerar revolucionarios en el escenario de la música electrónica, uno no puede dejar pasar el nombre de Jessica Audiffred. Su trabajo de más de 10 años de trayectoria la ha visto experimentar con diferentes estilos de la electrónica, pero es en el terreno del bass donde encontró su espacio como una productora reconocida a nivel mundial.

No por nada, sus fans de hueso colorado la conocen como la ‘Bass Queen’. De hecho, ella ya es una cara conocida del EDC México, demostrando que hoy en día es una de las grandes exponentes de nuestro país pisando además otros festivalazos como el Tomorrowland, ahí nada más para que se den una idea de su importancia.

Jessica Audiffred es conocida como la ‘Bass Queen’. Foto: vía Facebook oficial de la artista.

Ahí les va un detalle adicional: la iniciativa Nest HQ de Skrillex la definió como “un elemento básico importante en la escena dance mundial”. No es de a gratis todo este reconocimiento

Sin duda, Jessica Audiffred tiene todas las credenciales para ser considerada dentro de las y los artistas latinos del EDC 2023 que revolucionan la industria de la música electrónica.

Bizarrap, uno de los artistas latinos del EDC 2023 más renombrados del momento

¿Qué les podemos decir de Bizarrap que no se sepa ya? El joven argentino es un fenómeno total pues su carrera ha subido como la espuma gracias a sus conocidas music sessions. Y esto lo ha logrado en relativamente muy poco tiempo.

Empezó remixeando batalla de rap para subirlas a YouTube; luego arrancó las freestyle sessions cantantes de esa corriente; y casi a la par empezó a meterse de lleno en las music sessions. Estas últimas lo han visto evolucionar hasta ser un productor de renombre, trabajando al inicio con artistas emergentes para después unirse figuras como Residente o la mismísima Shakira.

Ya que andamos en esas, por acá les dejamos 5 sesiones para entender el fenómeno Bizarrap y por qué es uno de los artistas latinos del EDC 2023 imperdibles del festival.

The Wookies y sus sonidos galácticos retumbarán con todo en el EDC México 2023

The Wookies son de los artistas latinos del EDC 2023 más reconocidos, pues ya llevan un buen rato rifándosela siendo como uno de los proyectos electrónicos más importantes de México (o bueno, mejor dicho desde Kashyyk), tanto que los hemos visto en algunas tarimas nacionales de la talla de Pa’l Norte o Vive Latino.

A nivel internacional, tampoco se quedan atrás pues no solo han compartido escenario con actos como The Chemical Brothers o Steve Aoki, sino que han remixeado a otras figuras como Fatboy Slim. Y no solo eso, sino que además son un proyecto genial que implementa este concepto visual de disfraces que muchos artistas como Daft Punk, Mashmello (chequen acá nuestra semblanza sobre él) o Deadmau5 han popularizado.

Promocional de The Wookies en el EDC 2023. Foto: OCESA.

La verdad es que The Wookies son la mera fiestota y por ello, son parte de los artistas latinos del EDC 2023 que debes ver alguna vez en vivo. Acá una rolita para que vayan calentando motores.

Victoria Engel es una de las DJ de Sudamérica imperdibles en el festival

Si de artistas latinos del EDC 2023 se trata, entonces no podemos dejar de mencionar a la genial Victoria Engel. Con el techno, el house y el minimal como su sello distintivo, esta argentina se ha posicionado como una de las DJ’s y productoras más sobresalientes de la escena electrónica de Sudamérica.

Y no solo eso, sino que una vez que se asentó en el ámbito underground de su país natal, empezó a hacer sus pininos llegando a tocar sus sets en Europa, más justo en eventos tanto en Alemania como Suiza y más. Tras su triunfal show en el Rock In Río 2022, Engel ahora nos confirmará en el EDC 2023 por qué es una de las más rifadas del momento en esta región del continente.

Pauza llegarán como parte de las y los artistas latinos del EDC 2023 más versátiles

Pura buena vibra, beats pegajosos e influencia de diversos ritmos latinos… Así podríamos definir a grandes rasgos el trabajo de las increíbles Pauza. Con influencia principalmente proveniente del house, las productoras cubanas Paula y Zahira han encontrado un espacio importante en la industria de la música electrónica latina desde que empezaron a crear en el 2012.

Y es que ellas realmente están haciendo algo sobresaliente combinando el EDM con muchos ritmos caribeños como la salsa, la rumba y más. Es muy destacado lo que su proyecto pone frente a nosotros, pues como menciona Insomniac, son pioneras del movimiento femenino de la música electrónica en Cuba, esto luego de que formaran parte del primer curso para mujeres DJ’s que se hizo en ese país.

Pauza traerá a México una verdadera fiesta que las confirmará entre las y los artistas latinos del EDC 2023 más interesantes de esta entrega del festival. Chéquense este set para que calen qué onda.

Pauza son pioneras de la música electrónica en Cuba. Foto: vía Instagram oficial (@PAUZAMUSIC).