Lo que necesitas saber: Elbow vuelve con nuevo disco y es una joyita. Chequen aquí nuestra reseña

El cuarteto de Manchester trae hoy un nuevo lanzamiento que reitera que la banda es un vertiginoso viaje sonoro, en el que no se limitan a un género o sonido, y logran incorporar nuevos elementos a su sonido, inclusive a 23 años de su primer álbum.

Como suele ser costumbre, produce el integrante de la banda Craig Potter (Peter Gabriel, Lang Lang) en una docena de canciones que resultan de lo más entretenido para el escucha, al moverse entre géneros e incluir pequeños detalles en la composición que hacen de AUDIO VERTIGO un gran disco.

Elbow presume una identidad sonora que toma de varios géneros musicales e innova en ‘AUDIO VERTIGO’

En los últimos años, la banda inglesa se ha mostrado bastante ocupada, y es que hoy tenemos su cuarto disco en apenas 7 años, con todo y un disco de reversiones llamado elbowrooms (2020) y la grabación de una presentación acústica en el Ritz, también de 2020.

Lo más intrigante de Elbow es que no se apegan a un solo género, y aunque vienen del rock, sino que en AUDIO VERTIGO la banda pasa por riffs de rock (“Things I’ve Been Tellling Myself for Years”, “Very Heaven”), bastantes bases de pop (“From the River”) y hasta escuchamos funk setentero (“Her to the Earth”).

En “Poker Face” tenemos una base de blues moderno, a manera de balada, y con unos arreglos fenomenales que se apegan a las bases del género, renovándolo para una banda sin fronteras.

La banda tiene una discografía muy sólida, y desde su excepcional Little Fictions (2017), Elbow amplió los elementos sonoros y le dio prioridad a las atmósferas tenues pero permanentes en las rolas. Aunque las guitarras estridentes con riffs mantienen cierto protagonismo, las atmósferas son fenomenales.

Esas construcciones de canciones están consagradas para AUDIO VERTIGO. En “From the River”, Elbow hace una de las cosas que mejor le salen: transmitir una sensación “oceánica” de inmensidad a base de reverb en la voz de Guy, y de pianos sutiles pero resplandecientes.

Letras realistas y humorísticas con un humanismo esperanzador en voz Guy Garvey

Guy Garvey se ha distinguido por tener una voz muy particular, pero potente y reconfortante. Sus letras a lo largo de los años han sido sumamente empáticas con la condición humana, hablando sobre la vida y la muerte, o las dudas sobre nuestra existencia.

Elbow le hizo una canción a la CDMX en “Good Blood Mexico City”, con un coro distorsionado en el que llama a ir a la Ciudad de México. Recordemos que la banda ha venido un par de ocasiones en años recientes, primero al Corona Capital 2017 y luego al extinto Plaza Condesa, promocionando Giants of All Sizes (2019). Al parecer les gustó bastante la ciudad. ¿Será un indicio de una visita?

Elbow tiene grandes rolas que hablan sobre el amor realista y la esperanza. Este disco no es la excepción con “Lover’s Leap”, en la que lucen los metales aceleradísimos pero precisos para contar sobre un lugar ideal para las personas que se aman.

“Her to the Earth” es otra maravilla sobre el amor, con un funk bastante setentero que bien le podríamos escuchar a Stevie Wonder o Marvin Gaye. El juego de voces de Guy es buenísimo en la introducción, y el elemento de repetir las voces suyas como apoyo, ayudan a sentir el vértigo del que habla el disco.

La gran adición en este disco son unos coros orgánicos que se suman a la voz de Guy en momentos clave. Veremos cómo funciona en vivo, porque suenan mayormente femeninos.

El único detalle inexplicable en el disco es la inclusión de dos brevísimos interludios “(Where Is It?)” y “Embers of Day”, ésta última quizás más cercana a ser una canción completa, pero son un par de intentos que desorientan un poco entre tantas rolas buenísimas.

Portada del nuevo disco de Elbow. Foto: Polydor/Universal Music

Elbow lanzó algunas ediciones físicas distintas de su nuevo disco, que pueden comprar por acá. La banda se encuentra en una gira europea trazada hasta septiembre. Esperemos verlos por México en algún festival o de plano en show solos.

