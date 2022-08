Aunque no lo crean: Elijah Wood es fan de Plastilina Mosh y tuvo un extraño encuentro con la banda

A inicios de los 2000, el nombre de Elijah Wood era mundialmente famoso y no era para menos, pues en esos tiempos se ganó el papel más importantes de toda su carrera: Frodo Bolsón en las adaptaciones cinematográficas de El Señor de los Anillos de Peter Jackson. Aunque ya tenía una carrera como actor infantil y había aparecido en cintas como Back To The Future Part II o junto a Macaulay Culkin, fue hasta que interpretó a este hobbit que tuvo los reflectores del planeta.

Sin embargo, a pesar de que era uno de los rostros más reconocidos de Hollywood, había un un par de personas que no tenían ni idea de quién era, hablamos de Jonás González y Alejando Rosso de Plastilina Mosh. Y quizá se estén preguntando, qué tiene que ver el dúo regio con el protagonista de Green Street Holigans. Bueno, pues aunque no lo crean todo tiene sentido, en algún punto el buen Elijah se declaró fan de la banda mexicana frente a ellos, pero su encuentro no salió como a él le hubiera gustado.

Elijah Wood es un fan from hell de la música

Resulta que además de ser una figura del cine y el entretenimiento, Elijah Wood ama la música con todas sus fuerzas. Con el paso de los años, demostró que era un DJ bastante rifado, pero también confirmó ser un melómano en 2003, cuando la revista Blender lo entrevistó para averiguar un poco más sobre ese lado musical que casi nadie le conocía y reveló varias cosas que sorprendieron a muchos.

“Me gusta mucho la música. Pero nunca trataría de ser como otros actores e intentar hacer algo yo mismo. Quiero decir, ¿has escuchado 30 Seconds to Mars? (…) Amo demasiado la música como para hacerle daño”, dijo Elijah cuando lo intentar animar a lanzar su propia carrera musical. Y es que dejó muy claro que lo suyo era escuchar canciones, no componerla. Pero aprovechando la ocasión, también le preguntaron sobre esos discos que le encantaban o que le cambiaron la vida.

¿Frodo es fan de Plastilina Mosh?

Y fue en ese momento donde Elijah Wood seguramente dejó a varios con el ojo cuadrado. Para empezar mencionó álbumes de grandes artistas de distintos géneros, como Prince, The Stone Roses, Smashing Pumpkins, Miles Davis, Black Sabbath y A Tribe Called Quest. El actor se clavó hablando un poco de las placas de estos músicos, pero continuó mencionando discos y sorprendió a muchos cuando enteramos que al mismísimo Frodo Bolsón le gustaba el álbum debut de Plastilina Mosh: Aquamosh.

Así como lo leen, Elijah incluyó al dúo regiomontano dentro de su lista de álbumes favoritos junto a The Beatles, David Bowie, Alice in Chains, Beastie Boys, Damon Albarn, The Flaming Lips, David Byrne, Led Zeppelin, Daft Punk, Nine Inch Nails, Queens of the Stone Age, The White Stripes y muchas más artistazos. Sin embargo, después de esta entrevista, Wood probablemente no se imaginaba que conocería la banda mexa y ellos de plano no sabían quién era o de qué la giraba, aunque eso quizá fue lo mejor.

El curioso encuentro entre el actor y la banda mexicana

Sí, no es broma ni tampoco nos lo sacamos de la manga, Plastilina Mosh tuvo un encuentro con Elijah Wood y fue súper random. De acuerdo a lo que el propio Jonás González ha contado en diversas entrevistas, durante un concierto que dieron en Los Ángeles, el actor de El Señor de los Anillos fue hasta el backstage para saludarlos y felicitarlos por el show, más tarde les pidió que le firmaran unos discos y se pusieron a platicar… pero la banda no sabía con quién estaban charlando

Según lo que comenta el vocalista del dúo regio, le sorprendió que Elijah les dio detalles muy específicos que le gustaban de sus canciones: “En ese tiempo teníamos tres discos, empezó a desglosarme los tres discos”. Jonás comenta que se le hizo interesante que Wood realmente era fan de su música y le gustaba clavarse en la producción y sonidos que metían en sus álbumes.

Después de hablar un rato se tomaron una foto y a pesar de que le invitaron unas cerveza a él y a sus acompañantes, se despidieron y salieron del lugar. Jonás González declaró que después de este encuentro el organizador de la gira se le acercó y le preguntó qué sentía, a lo que contestó que bien porque se le acercaron varios chicos para platicar sobre sus rolas. Sin embargo, más tarde y gracias a esta persona se enteró que el chavo con el que estaba era Elijah Wood. En el minuto 12:25 del podcast Sellout pueden escuchar la anécdota completa:

Alejandro Rosso… ¿es amigo de Elijah Wood?

Pero esta historia entre Plastilina Mosh y Elijah Wood tiene otra versión, y esa la contó la segunda mente maestra del dúo, Alejandro Rosso. En una entrevista para El Siglo de Torreón en 2005, el tecladista del grupo mencionó que el encuentro con el actor fue por ahí de 2003 y que desde entonces, él solía ir a los conciertos que se aventaban en Hollywood. Pero lo que nos voló la cabeza fue saber que existe una amistad entre ambos.

Rosso mencionó que a raíz de esa plática, siguió en contacto con Elijah y son buenos amigos que los une una sola cosa: la música. Y aprovechando que ambos son melómanos, Alejandro le recomendó a Wood varios artistas independientes y discos tanto mexicanos como latinos que le interesaban. Aunque la cosa no se quedó ahí, pues supuestamente tenían algunos proyectos juntos en puerta.

“Hay algunos, pero preferiría no comentar nada hasta que sea algo concreto, para que no digan después que ando diciendo mentiras”. Declaró Alejandro Rosso sobre sus planes junto a Elijah Wood.

Al final no se hizo nada con Alejandro Rosso, pero eso no quita que Elijah Wood haya conocido a Plastilina Mosh. Y a pesar de que ellos no tenían idea que Frodo Bolsón era su fans y muchos menos se imaginaban con quién estaban platicando, compartieron un momento juntos que será irrepetible donde hablaron de la más grande pasión de los tres: la música.