¡Colaboración épica! Elton John y Stevie Wonder se juntan en la emotiva rola “Finish Line”

No cabe duda de que el 2021 nos ha traído un montón de sorpresas a nivel musical. Y no, no solo hablamos del regreso de varios festivales y conciertos en gran parte del mundo, también porque muchas bandas y artistas siguen trabajando en el estudio para presentarnos rolas increíbles. Sin embargo, hay quienes fueron más allá, creando colaboraciones que solo imaginábamos en nuestros sueños, como el caso del proyecto de Elton John.

Como recordarán, hace algunos días el legendario músico británico anunció el lanzamiento de un nuevo material discográfico llamado The Lockdown Sessions. Dentro de este álbum, el cual es sumamente especial, el buen Elton reunirá todas las canciones en las que trabajó durante el encierro con una gran lista de músicos interesantes, desde nombres pesados dentro de la industria hasta jóvenes promesas (ACÁ les dejamos los detalles).

Elton John une fuerzas con Stevie Wonder en “Finish Line”

De este nuevo disco de Elton John ya hemos escuchado algunas rolas, como las colaboraciones que armó con Dua Lipa, Gorillaz, Rina Sawayama, Years & Years, Charlie Puth y Miley Cyrus. Pero ahora y para sorpresa de todos, nos voló la cabeza estrenando “Finish Line”, la canción que compuso con otra leyenda de la música, el enorme Stevie Wonder y que la verdad, suena espectacular porque junta lo mejor de los dos artistas.

Se trata de una balada pop en la que Stevie y Elton fusionan sus estilos, aportando un montón de nostalgia y emotividad. Aquí vale la pena resaltar algunos elementos dentro del tema que no pueden dejar pasar, como el sonido del piano y los teclados, así como los enormes coros que acompañan a estos musicazos. Por si esto no fuera suficiente, ya casi al final hay un solo de armónica interpretado por Wonder que se escucha increíble.

Después de muchos años, ambos artistas por fin colaboraron

De acuerdo con NME, a través de un comunicado de prensa, Elton John declaró que: “No podría estar más orgulloso de ‘Finish Line, me atrevería a decir que es una de las mejores grabaciones que he hecho (…) Siempre me ha gustado colaborar con Stevie, y estoy encantado de que, después de 50 años de amistad, por fin podamos hacer un dúo completo. Siempre ha sido muy amable y dulce conmigo, y su talento es más que ridículo”.

Por su parte, Stevie también comentó sus impresiones sobre trabajar con John y de la canción: “¡Es una alegría y un honor cantar, tocar el piano y la armónica para Elton! ¡Ha sido realmente uno de los grandes espíritus de la música, la vida, la amistad y el amor, que he conocido en este viaje de la vida! (…) Y Elton, cualquiera que escuche tu voz cantando ‘Finish Line’ escuchará y sentirá tu sabiduría, tu dolor, tu alma, tu amor, pero también tu resiliencia”.

Recuerden que The Lockdown Sessions, el nuevo material discográfico de Elton John estará disponible en formato físico y plataformas digitales el próximo 22 de octubre. Pero mientras esperamos a que llegue el día para escucharlo cantando con artistas como Eddie Vedder, Stevie Nicks, SG Lewis, Lil Nas X y muchos más, chequen a continuación la rola que estrenó junto al mismísimo Stevie Wonder: