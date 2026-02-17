Lo que necesitas saber: 'EPiC: Elvis Presley in Concert' se ofrece como la continuación de la película que Baz Lurhmann lanzó en 2022 sobre Elvis... de hecho, partió del material inédito que encontró para su realización.

Documentales sobre Elvis hay por montones… y grabaciones de sus conciertos, no tantos, pero sí los suficientes para saber de qué se habla cuando se habla del rey del rock (nada semejante a verlo en vivo, seguramente). Pero lo que Baz Luhrmann promete en EPiC: Elvis Presley in Concert, va más allá de un simple documental y una simple grabación de un show.

EPiC: Elvis Presley in Concert / Captura de pantalla (video YouTUbe/Universal Music Mexico)

“Algo nuevo en el canon que se ajusta a la magnitud de Elvis como intérprete“: Baz Luhrmann

Para empezar, EPiC… es una cinta que Luhrmann creó a partir de metrajes recopilados durante la estancia de Elvis Presley en Las Vegas. Grabaciones que, según (los conocedores podrán decirlo), eran una leyenda y estuvieron guardadas por más de 40 años.

Ahí la cosa comienza a ponerse interesante, ya que para muchos esa fue la época más potente del Rey del Rock. Cuando ya era toda una leyenda y se portaba como tal… un show en su totalidad. ¿Sólo un show? Pues, según algunos de los clips, sí. De esa época viene la ahora popular frase que Elvis soltó cuando se le preguntó sobre la guerra de Vietnam: “Sólo soy un artista”.

EPiC: Elvis Presley in Concert / Captura de pantalla (video YouTUbe/Universal Music Mexico)

Elvis en Las Vegas, material nunca visto y totalmente restaurado. Muy bien, ahora está la forma: completamente inmersivo. Verlo en IMAX se recomienda. “Algo nuevo en el canon de Elvis… que se ajusta a la magnitud de Elvis como intérprete, pero que también ofrece revelaciones más profundas de su humanidad y vida interior”, describió Luhrmann en 2025.

¿Cuándo se estrena EPiC: Elvis Presley in Concert?

Ah, ¿entonces sí es algo más que la documentación de u show? Tratándose de un trabajo de Baz Luhrmann, no podía esperarse otra cosa. De hecho, EPiC: Elvis Presley in Concert se ofrece como la continuación de su película de 2022, Elvis, donde El Rey aparece como un defensor de la comunidad negra… pero apropiándose de su cultura, quizás no de manera intencional y con un silencio ante las injusticias atribuido a su manager, el coronel Parker.

EPiC: Elvis Presley in Concert / Captura de pantalla (video YouTUbe/Universal Music Mexico)

“Más que un documental, más que un concierto… magia indescriptible”. Ya veremos: EPiC: Elvis Presley in Concert de Baz Luhrmann se estrena este 19 de febrero en los cines de todo el mundo (aunque ya algunos la vieron anticipadamente, el 8 de enero pasado, día en que El Rey del Rock n’ Roll habría cumplido 91 años).