Emily Ratajkowski señala a Robin Thicke de acosarla sexual durante la grabación de “Blurred Lines”

El próximo 9 de noviembre la modelo Emily Ratajkowski publicará su libro titulado My Body, el cual estará conformado por varios ensayos escritos por la también actriz en donde reflexiona temas de suma importancia como el feminismo, el acoso en el mundo del modelaje y la cosificación femenina, entre otras cosas.

Si bien aún faltan un par de días para poder leer el libro de Ratajkowski, My Body ya comenzó a hacer mucho ruido gracias a un fragmento que fue publicado por el The Times en donde la modelo denuncia que fue víctima de acoso sexual por parte del músico Robin Thicke, con quien trabajó en el 2013 para su videoclip musical “Blurred Lines”.

Robin Thicke acosó sexualmente a Emily Ratajkowski en el video de “Blurred Lines”

Como recordarán, el video oficial de dicha canción –que por cierto le trajo a Thicke una demanda por plagio que terminó perdiendo– se lanzó en 2013 y fue dirigido por Diane Martel. En el clip participaron las modelos Emily Ratajkowski, Jessi M’Bengue y Elle Evans, quienes aparecieron a cuadro junto a Robin Thicke, TI y Pharrell Williams.

En el fragmento de ‘My Body’, Ratajkowski dice que al principio no tenía problema con estar desnuda para las versiones editadas que se harían del video musical. Sin embargo, un día Robin Thicke “regresó al set un poco borracho” sólo para grabar en compañía de ella y fue ahí cuando el cantante estadounidense le agarró los senos.

La modelo nunca mencionó lo ocurrido porque no estaba lista para hacerlo

“De repente, de la nada, sentí la frialdad y la extrañeza de las manos de un extraño ahuecando mis pechos desnudos desde atrás. Instintivamente me alejé y volví a mirar a Robin Thicke”, relata Emily en su libro. “Él sonrió con una sonrisa tonta y se tambaleó hacia atrás, con los ojos ocultos detrás de sus gafas de sol. Mi cabeza se volvió hacia la oscuridad más allá del plató”, afirmó.

Emily Ratajkowski dijo que no hizo públicas las acusaciones porque no quería pensar en ello. Además, quería proteger el trabajo de Diane Martel, quien la convenció de participar en el video musical: “Nos conectamos personalmente, ella es inteligente, es muy sensible a la cultura y me habló sobre sus ideas y cómo serían las mujeres en el video”, indicó la modelo.

La directora del video confirmó el relato de Emily Ratajkowski

El periódico The Times entrevistó a Martel, quien confirmó lo que hizo Thicke en el set de grabación: “Recuerdo el momento en que le agarró los pechos. Uno en cada mano. Él estaba de pie detrás de ella ya que ambos estaban de perfil. Grité con mi voz muy agresiva de Brooklyn: “¡¿Qué diablos estás haciendo? ¡Es todo!” ¡Se acabó el rodaje! ‘”, dijo la directora.

Diane Martel también afirmó que Robin Thicke se disculpó después de que agrediera a Ratajkowski. Hasta el momento el cantante ni la modelo han dado su postura al respecto, ni tampoco lo ha hecho TI ni Pharrell, que si bien no hicieron nada, participaron en el video de “Blurred Lines”.