El poderoso gesto de Eminem en el show de medio tiempo del Super Bowl que casi nadie notó

El show de medio tiempo del Super Bowl no defraudó y como se veía venir, se trató de un espectáculo a todas luces. Las leyendas del hip-hop reunidas por Dr. Dre hicieron los propio, levantaron a la gente y le pusieron todo el flow a una presentación para la historia… pero hubo detalles importantes y uno de los más significativos vino de parte de Eminem.

Fue en las horas previas al partido que por ahí, se informó que la NFL le habría negado a los artistas del show algunas peculiaridades. En el caso del interprete de “Lose Yourself”, se la habría pedido que no se arrodillara a manera de protesta… y bueno, al parecer Em no hizo mucho caso de la advertencia.

La NFL habría pedido a Eminem que no se arrodillara

De acuerdo con diversos medios, la NFL se mantuvo muy atenta a la realización del show de medio tiempo coordinado por Dr. Dre y por ahí, se habría pedido que los artistas dejaran de lado algunos elementos que tenían en mente para la presentación. Según menciona el reportero Eriq Gardner del medio Puck, el máximo organismo del fútbol americano habría prohibido que Snoop Dogg llevará un atuendo que hacía referencia a pandillas.

La otra supuesta prohibición se habría lanzado para Eminem, pues Gardner menciona que la NFL pidió al rapero de Detroit que no se arrodillara. Hay que recordar que muchos jugadores de la liga se han arrodillado desde hace años en algunos juegos, esto como señal de protesta contra el racismo. El caso más recordado, el de Colin Kaepernick en 2016 cuando era quarterback de los 49ers de San Francisco.

En aquella ocasión, Kaepernick se arrodilló en la entonación del Himno Nacional de Estados Unidos para emitir un importante mensaje contra el ya mencionado racismo y la brutalidad policiaca en contra de los grupos minoritarios del país. “No me voy a poner de pie para mostrar orgullo por una bandera de un país que oprime a los negros y las personas de color… Para mí, esto es más grande que el futbol americano, y sería egoísta de mi parte mirar a otro lado. Hay cuerpos en la calle y personas a las que se les paga licencia y se escapan con el asesinato“, dijo Colin en su momento (vía Los Angeles Times).

Tal como menciona The New York Post, los rumores sobre estas supuestas prohibiciones fueron negados por la propia NFL en los instantes previos al partido de este 13 de febrero. Pero bueno, eso es algo que no iban a admitir como tal. Y aún así, en el show de medio tiempo, parece que Eminem no dudó en hacerlo.

Em se arrodilló en el show de medio tiempo

Pues bien, entre que la NFL habría pedido a Eminem que no se arrodillara, el show del medio tiempo dejó una actuación para el recuerdo. Y sí: Em se arrodilló al estilo Colin Kaepernick y se cubrió la cabeza con la mano tras su interpretación de “Lose Yourself”, justo cuando compartía el escenario con Dr. Dre y el también invitado sorpresa Anderson .Paak.

El rapero de Detroit se mantuvo así durante un buen rato hasta que en la presentación, se hizo la transición a “Still D.R.E” con todo el reparto (Kendrick Lamar, 50 Cent, Mary J. Blige, Snoop Dogg y el propio Slim Shady) del acto junto, para luego finalizar el show.

Te dejamos nuestra galería del Halftime Show a continuación y POR ACÁ puedes revivir el espectáculo completo en nuestra reseña.