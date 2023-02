¿Te pones nostálgico con la música de Fall Out Boy, My Chemical Romance y Paramore? ¡La Emo Night Brooklyn es para ti! Este viernes 17 de febrero la conocida fiesta neoyorquina llegará al Echoplex, así que si no sabes qué hacer en Los Ángeles este fin de semana, definitivamente esta es la opción.

La Emo Night Brooklyn es conocida por hacer sonar los clásicos más populares de música emo y pop punk; pero también por llevar a invitados sorpresa que interpretan sus propias canciones. ¿Se imaginan ver de pronto a Ryan Key de Yellowcard o a Mason Musso de Metro Station? ¡Ojalá nos toque algo especial en Los Ángeles!

Foto: Emo Night Brooklyn

Emo Night Brooklyn ha pasado por importantes recintos de Estados Unidos como House Of Blues de Chicago, Irving Plaza de Nueva York y The Observatory de Santa Ana, lo cual muestra el éxito de la enérgica fiesta que cada noche revive los mejores momentos del género.

La música emo actualmente vive un gran revival, lo cual creemos que se debe principalmente a las recientes reuniones de My Chemical Romance y Blink 182, así como a los nuevos lanzamientos de Paramore y Fall Out Boy. ¡Vaya momento para estar vivos!

¿Dónde puedo conseguir boletos de la Emo Night Brooklyn en Los Ángeles?

Los pases para Emo Night Brooklyn en Los Ángeles los puedes conseguir vía Ticketmaster. POR ACÁ te dejamos la liga para que puedas armarlos.

Foto: Emo Night Brooklyn

¿Cuánto cuestan los boletos para la Emo Night Brooklyn en Los Ángeles?

Los tickets para la Emo Night Brooklyn en Los Ángeles son bastante accesibles y sólo cuestan $22 dolaritos.

Foto: Emo Night Brooklyn

¿Dónde se realizará la Emo Night Brooklyn en Los Ángeles?

El evento se realizará en el Echoplex de Los Ángeles, un recinto ubicado en Echo Park que anteriormente ha recibido a artistas como Thom Yorke, Nine Inch Nails y Deafheaven.

Foto: Emo Night Brooklyn

¿Ya sabes qué hacer en Los Ángeles este fin de semana? ¿A quién vemos por allá?