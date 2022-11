¡Nostálgico! My Chemical Romance hizo a México emo otra vez en el Corona Capital 2022

El 2022 fue un año que pegó duro a la nostalgia en el ámbito musical, pues fueron varias las bandas que decidieron regresar después de mucho tiempo para demostrarnos que el tiempo es relativo. Y sí, la lección más grande de eso nos la dio My Chemical Romance en su show en el Corona Capital.

Luego de una separación que duró seis casi años, la agrupación comandada por Gerard Way decidió salir de gira con música nueva y desempolvando sus grandes éxitos. Y de verdad, no exageramos cuando decimos que fuimos muy afortunados al poder verlos en vivo este año.

Foto: @UndercoverFanny

My Chemical Romance dio uno de los mejores shows en la historia del Corona Capital

La vibra del festival, desde que se abrieron las puertas, fue como una máquina del tiempo: delineadores negros, cabellos de colores, playeras negras con rayas y personas imitando looks de Gerard Way en diferentes etapas de la banda, literalmente inundaron el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Desde ahí pudimos intuir que la cuarta presentación de My Chemical Romance en Mexico sería relativa en cuanto al tiempo, pues una espera de años de pronto se convirtió en horas, minutos y posteriormente segundos cuando el reloj marcó las 11:30 de la noche.

El concierto de My Chemical Romance estuvo simplemente épico. Foto: @undercoverfanny

La agrupación estadounidense salió al escenario para arrancar su show con “The Fundations of Decay”, la canción que estrenaron después de ocho años este 2022. Y de ahí claramente el tiempo comenzó a ser lo menos importante para muchos de nosotros.

Gerard Way, vestido esta noche de un caballero medieval, salió al escenario en compañía de Mickey Way, su hermano, así como de Ray Toro y Frank Iero, para dar comienzo a esta presentación que muchos anhelamos desde hace años y donde incluso varios pudieron ver a la banda en vivo.

Foto: @UndercoverFanny

Vivimos un paseo inesperado y anhelado por la discografía de My Chemical Romance

Con algunas luces de fondo, Way y compañía arrancaron la noche con “Bury Me In Black” (canción que en agosto de este año interpretaron por primera vez en 19 años) y “I’m Not Okay” de su famoso disco ‘Three Cheers for Sweet Revenge’ que salió en 2004 cuando cosas como Spotify ni siquiera existían.

Si algo nos sorprendió de este show fueron dos cosas: la primera, que si bien muchos fans de My Chemical Romance ya no somos precisamente unos jovencitos/as, la mayoría se tomó el tiempo de brincar y gritar como si el cuerpo no cobrara factura. Por el otro, que el setlist de la banda resultó totalmente inesperado.

El cual nos hizo recordar nuestra adolescencia

My Chemical Romance lanzó las rolas como un mix bastante complejo de todos sus discos: sonaron “Give Em Hell Kid”, “Boy Division” y “The Ghost Of You”, la cual le dio el tono melancólico a una noche que por sí sola ya nos tenía llenos de nostalgia.

“Planetary Go”, “Teenagers” y “Helena”, por su parte, fueron de las canciones que la mayoría coreó a todo pulmón. Así, igualito a como lo hacíamos hace unos años enfrente de la televisión y después de llegar de la escuela o tras conseguir esa rola en programas no muy legales que digamos.

Foto: @UndercoverFanny

“Thank You For The Venom”, “Na, na, na” y “Mama” también soñaron con Gerard Way y compañía interactuándo siempre con el público, al cual en repetidas ocasiones agradecieron por asistir a este show que, nos atrevemos a decir, la banda disfrutó igual o más que nosotros.

“Cancer” y “Destroya” nos encaminaron a la recta final del show de My Chemical Romance, quienes agregaron el momento épico de la noche con un combo donde sonaron “Welcome to The Black Parade” y “Famous Last Words” que se aventaron con miles de voces acompañándolos en el coro.

Foto: UndercoverFanny

My Chemical Romance en México nos recordó a nuestro emo interior en este Corona Capital 2022

“Sleep” sonó antes del encore que estuvo conformado por “Kids of Yesterday”, mismo que nos dejó algo confundidos ya que Gerard Way y la banda se despidieron no sin antes recordamos que estaban agradecidos de haber puesto a México en esta gira mundial de su reencuentro.

El show de My Chemical Romance tuvo algunos detalles como que a veces a Gerard no se le entendía lo que decía (de hecho alcanzamos a cachar que vendrán el próximo año, si no mal entendimos), o que la agrupación dejó el escenario varios minutos antes de que terminara su set.

Y nos recordó lo relativo que puede ser el tiempo para muchos

Sin embargo, estas cuestiones resultaron ser mínimas cuando las pusimos en perspectiva, pues el show de My Chemical Romance fue increíble por varios motivos. El más importante es quizá el haberle dicho a nuestro adolescente emo interior que, a pesar de los pronósticos, vimos a Gerard Way y compañía sobre un escenario otra vez.

No hay dudas de que esta noche quedó marcada en la historia del Corona Capital y también, en la de la vida de muchos de nosotros, quienes hoy sentimos que el tiempo efectivamente es relativo a pesar de que somos conscientes. los años pasan y no perdonan a nadie.

Setlist

The Foundations of Decay Bury Me in Black I’m Not Okay (I Promise) Give ‘Em Hell, Kid Boy Division The Ghost of You Planetary Go! Teenagers Helena Thank You for the Venom Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na) Mama Cancer DESTROYA Welcome to the Black Parade Famous Last Words Sleep The Kids From Yesterday