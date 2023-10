Empire of the Sun regresa después de cuatro años junto a PNAU con la rola "AEIOU"

Lo que necesitas saber: Después de varios años sin tener noticias de Empire of the Sun, están de vuelta con una rola donde colaboran con un proyecto muy especial.

No nos cansaremos de decirlo, el 2023 ha sido un gran año para la música. Y es que no nos podemos quejar, pues a lo largo de todos estos meses hemos escuchado un montón de rolas y discos muy rifados. Sin embargo, también ha servido para que muchas bandas y artistas que creíamos desaparecidos regresaran luego de un buen rato en silencio, como Empire of the Sun.

Fue en 2016 cuando el dúo australiano conformado por Luke Steele y Nick Littlemore lanzó su más reciente material discográfico, Two Vines. Desde entonces, el grupo se mantuvo con un perfil bajo y tras la gira de promoción de este álbum, se dieron un descanso para que los integrantes se dedicaran a otros proyectos. Sobre todo durante la pandemia cada quien tomó su propio camino musical.

Luke Steele y Nick Littlemore de Empire of the Sun/Foto: Facebook.

Empire of the Sun está de vuelta junto a una colaboración con… ¿PNAU?

A pesar de que en 2019 –aprovechando el décimo aniversario de Walking on the Dream– estrenaron una rola inédita, “Chrysalis” y que en 2023 regresaron a los escenarios para dar algunos shows, las cosas no estaban muy claras con Empire of the Sun. Y aunque la situación sigue igual, pero después de cuatro años sin saber mucho de ellos, están de vuelta con una nueva canción llamada “AEIOU” que tiene detalles muy peculiares.

Para que se den una idea de lo que estamos hablando, para esta rola, Nick Littlemore juntó a sus dos proyectos, pues en ella participa PNAU (el trío que formó junto a su hermano, Sam y Peter Mayes, que ganó fama mundial hace unos años por colaborar con Elton John y Dua Lipa en “Cold Heart”). Y sí, como podrán imaginarlo, este tema está cargado de ese sonido electrónico contagioso que te pone a bailar.

Empire of the Sun tocando en el festival Mad Cool 2019/Foto: Getty Images

También estrenaron un video musical impresionante para “AEIOU”

Al respecto y de acuerdo con NME, Nick declaró lo siguiente: “Esta es una grabación de ensueño para nosotros. Hemos tenido la idea de una canción basada en vocales mucho antes de conocer a Elton (John), pero nunca cuajó hasta ahora. Resulta que la espera ha merecido la pena. Y con gran estilo, ¡por fin presentamos una colaboración con Empire Of The Sun!”.

Sobre el significado de la letra de “AEIOU”, el vocalista de Empire of the Sun, Luke Steele dijo que: “Esta canción trata sobre no permitir que el mundo corrompa el jardín del Edén que hay dentro de todos nosotros”. Y para ser honestos, transmiten muy bien la idea porque al escucharla, solo tendrán ganas de disfrutar y pasarla bien.

Con esta imagen, PNAU promocionó su colaboración con Empire of the Sun/Foto vía Facebook de la banda

Por si esto no fuera suficiente, también lanzaron un video musical dirigido por Kuba Matyka y Kamila Staszczyszyn de MELT Studios y creado con inteligencia artificial, en donde vemos a Nick y Luke en un mundo donde los hombres, las máquinas y la naturaleza conviven en armonía. Sin embargo, deben enfrentar a una amenaza que busca acabarlos.

Por el momento, se sabe que esta canción formará parte de Hyperbolic, el sexto material discográfico de PNAU, lo que quiere decir que tendremos qué aguantar otro rato para escuchar un nuevo álbum de Empire of the Sun. Pero mientras esperamos a que nos den grandes noticias, súbanle al volumen y bailen como si no hubiera un mañana al ritmo de “AEIOU”.

