Lo que necesitas saber: El proyecto musical australiano lanzó su último disco en el 2016... ¿Dónde están y qué ha sido de ellos?

Tu hipster interior amante de la música electrónica con toques indie dreampopero, seguramente te hace recordar a Empire of the Sun. Y es que la historia de la banda se remonta a aquel lejano 2008 cuando alcanzaron la fama mundial con el disco Walking On a Dream, impulsado por la canción del mismo nombre.

Desde ese momento, se sumaron como referentes de la escena musical australiana a nivel mundial que empezaba a tomar vuelo de cara a la década del 2010, donde Tame Impala posiblemente tomó la batuta.

Empire of the Sun no lanza un disco desde 2016. Foto: Facebook.

Pero Empire of the Sun siguió lanzando música durante los siguientes años, llegando su más reciente disco en el 2016. Sí, tampoco nosotros podemos creer que lleven tanto tiempo sin lanzar un álbum. Como que se les extraña por estos lares.

Y en ese sentido, es curioso sentir que han estado muy ausentes, ¿no? Es decir, la sensación de que desaparecieron casi de la nada está ahí… Pero ellos regresaron en el 2023 para tocar un poco en su país natal. ¿Será esa la señal de que se viene algo nuevo por parte del combo conformado por Luke Steele y Nick Littlemore?

Empire of the Sun después de ‘Walking On a Dream’

El disco ‘Ice on the Dune’

Tras el éxito de Walking On a Dream, la siguiente etapa en la historia de Empire of the Sun era más que importante. Como dicta la industria, el segundo disco de cualquier artista puede ser complicado, porque naturalmente es con el que se puede ver qué tanto éxito pueden replicar los artistas tras su primer disco.

Así, llegó Ice on the Dune del 2013… Y no le fue ni tan mal, ni tan bien. Es decir, era un buen disco definitivamente, pero no se sentía al mismo nivel que el anterior. Pero en cuanto a significado, no se les puede reprochar nada.

Portada del disco ‘Ice on the Dune’. Foto: Capitol Records.

Como Nick Littlemore dijo en una entrevista, había una buena carga emocional en el material, sobre todo inspirándose en el sentimiento de la distancia con sus seres queridos. Estar tanto tiempo de gira y componiendo, los mantenía alejados de sus allegados. Pero con todo y eso, el álbum nos dejó temas memorables como “Alive”, por decir lo menos.

No fue un año fácil, por supuesto. Después de todo, competir en el terreno de la electrónica pop no era sencillo si tenías enfrente Daft Punk y su Random Access Memories. Pero para Luke Steele, como dijo en una entrevista con NME, “hicieron una gran campaña de marketing, pero tenemos mejores canciones”.

Mucha confianza (y un poco de arrogancia quizá) en esas declaraciones. Reiteramos: el Ice on the Dune de Empire of the Sun fue bueno, pero quizá no ante la expectativa que la ‘crítica especializada’.

Luego vino ‘Two Vines’

El tiempo pasó y parece que los miembros de Empire of the Sun fueron conscientes de la reacción mixta de Ice on the Dune. ¿Pero qué tanto le puede importar a un artista que su arte guste o no a las masas?

“Realmente no nos preocupamos por lo que dice la gente”, dijo Luke Steele en una entrevista con Vice cuando le preguntaron si estaba preocupado de que el nuevo disco corriera una suerte similar. Pero Steele mostró temple, diciendo que “el último disco [en ese momento Ice on the Dune] fue una progresión”, y que el que vendría también lo sería.

Portada del disco ‘Two Vines’. Foto: Virgin Records.

Two Vines se lanzó en octubre del 2016, de nuevo con mucha expectativa. Y cómo no si tiene contribuciones de Lindsey Buckingham de Fleetwood Mac, Wendy Melvoin de The Revolution (la banda de Prince), además de Henry Hey y Tim Lefebvre, conocidos por su trabajo con David Bowie. Puro músico rifado.

El futuro, la naturaleza, la paz, el infaltable amor, su estancia en Hawái y hasta una visión sobre Buda, fueron algunas de las influencias de un disco que dejó buenas sensaciones; uno que superó a su segundo material y que, sin ser tan encantador como el debut, se sintió como el más maduro de los tres materiales.

Los proyectos alternos a Empire of the Sun

Se sabe dentro de la historia de Empire of the Sun que los dos miembros, Luke Steele y Nick Littlemore, tienen una dinámica un poco complicada de trabajo. Como ellos mismos han dicho, “siempre entendimos que la música superaba nuestros egos y nuestras relaciones personales. Si podemos hacer algo hermoso, vale la pena“.

Si bien juntos también trabajaron haciendo la banda sonora de la segunda película de Dumb and Dumber entre 2013 y 2014, por separado han hecho sus propias cosas.

Nick Littlemore en 2021. Foto: Getty.

Luke Steele, por ejemplo, ha participado en discos de Jay-Z y Silverchair por mencionar lo menos. También formó DREAMS con Daniel Johns (de los ya mencionados Silverchair), y también con el proyecto H3000 en 2021. Luego, en el 2022, lanzó su primer disco en solitario titulado Listen to the Water.

Nick Littlemore también es bastante activo lejos de EOTS. Quizá el proyecto más sonado para el otro creativo es Pnau, banda de larga data (más antaña que los propios Empire) con quienes en 2017 lanzó Changa, el quinto disco de ese proyecto. Y claro, también tuvimos el EP My Friend del 2020 lanzado con la banda Vlossom.

MADRID, SPAIN – JULY 12: Luke Steele from the band Empire Of The Sun perfoms on stage at Madcool Festival on July 12, 2019 in Madrid, Spain. (Photo by Javier Bragado/WireImage)

La historia de Empire of the Sun, de la pandemia en adelante

Para el 2020, llegó la pandemia por COVID-19 En ese momento, ya habían pasado cuatro años desde que lanzaron Two Vines y la incertidumbre estaba latente en medio del caos, las restricciones, la cuarentena... Todavía en 2020 parecía que vendrían a México para tocar en el primer Tecate Emblema, pero no se armó por el tema de salud. .

El tiempo pasó y un poquito de emoción salió sobre un posible regreso de Empire of the Sun en 2021. Se sabía que la banda estaba intentando trabajar en algún nuevo disco; estaban componiendo música.

Pero tanto Steele como Littlemore, mencionaron que era poco probable que el proyecto lanzara algo, al menos hasta 2022. La razón: no encontraban comodidad en componer a la distancia o por videollamadas, y eso es algo que no les permitía avanzar… ¿Estaba todo perdido? No.

Empire of the Sun en Mad Cool 2019. Foto: Getty.

Si bien se hablaba de una reunión para el 2022, la cosa no fue sencilla y no se logró. Sin embargo, fue en los inicios del 2023 cuando oficializaron su regreso… al menos a los escenarios.

En febrero tocaron varios shows en Australia, y en mayo pasado Empire of the Sun formó parte del cartel del festival Just Like Heaven en Estados Unidos (que por cierto, qué cartelazo). La promesa de lanzar nueva música continúa latente, aunque no hay una fecha exacta para que eso suceda.

Como se menciona en LA Weekly, la banda estuvo en el estudio durante el último año recuperando grabaciones de sesiones de estudio pasadas que se hicieron en Japón, Estados Unidos y su país natal.

Así que, aunque han estado ‘desaparecidos’ de alguna manera, la fe en que vendrá una nueva etapa para el grupo está ahí, acechando y emocionando a los fans. Veremos si pronto por fin se abre un capítulo más en la historia de Empire of the Sun.

Te puede interesar