Lo que necesitas saber: Enjambre regresa hoy con su nuevo disco 'Daños Luz', y te dejamos 5 claves para entrarle a este álbum.

Después de la etapa elegante y cinematográfica de Noches de salón (2023), Enjambre regresa hoy a la programación habitual del formato eléctrico con Daños Luz, un disco que se siente como un nuevo capítulo emocional para la banda de Fresnillo.

Daños Luz llega en 2026 acompañado de una gira internacional que comienza este fin de semana en el Vive Latino 2026, después de una serie de varios sencillos que han dejado claro que la banda sigue fiel a su identidad: rock melódico, nostalgia setentera y letras profundamente introspectivas. Te dejamos 5 claves para entrarle al nuevo disco de Enjambre.

5 datos esenciales para entrarle a ‘Daños Luz’ de Enjambre

La idea lírica detrás de ‘Daños Luz’: nuevas ansiedades y miedos conocidos

El disco llega tras meses de expectativa entre los fans y funciona como un punto de encuentro entre el pasado y presente de Enjambre. Estamos ante un LP que tiene sonidos y estructuras de distintas etapas de la banda y las convierte en un viaje emocional que reflexiona sobre el tiempo, la memoria y las cicatrices que vamos acumulando en el camino.

Son 11 rolas de una banda que vuelve a confiar en la lírica que tanto nos ha cautivado y se concentra en conversar sobre deseos, angustias y el peso del pasado.

Desde el título, Daños Luz plantea un juego conceptual. La frase refiere a “años luz”, una medida inmensa del tiempo y distancia, pero aquí la banda la transforma en algo más humano: los daños que el paso del tiempo deja en nosotros.

Luis Humberto Navejas lo explica así:

“La referencia es a la medida del tiempo. El daño es un elemento del ser humano que es tan desagradable pero tan necesario y presente. Es una cosa inevitable con la cual vivimos y nos transformamos en las personas en las que somos”.

Las canciones del disco abordan temas como traumas, depresión y salud mental, pero también la posibilidad de encontrar algo de claridad después del caos. Es un disco realista con letras que piden perdón y reconocen los errores, pero explora cómo las heridas también pueden ser parte del proceso de crecimiento.

¿Una “máquina del tiempo” para Enjambre?

A 21 años de su disco debut (vaya trancazo de realidad) más que un álbum lineal, Daños Luz funciona como una especie de túnel emocional que conecta distintas etapas de la vida de la banda.

Navejas lo describe como “un disco que pierde la noción del tiempo y existe dentro de un túnel de épocas de cuando eramos chavitos”. Esto suena en “Mente Adolescente”, la rola más garage del disco, que hasta sorprende por salirse del tono elegante y estructura compleja. Es una rola de ellos para ellos, un juego dentro del disco.

Ese enfoque también se refleja en la composición del álbum: algunas ideas vienen de etapas tempranas de la banda, mientras otras nacen de su presente creativo. El resultado es un disco que dialoga con todas las eras de Enjambre, desde la sensibilidad melancólica de Daltónico (2010) hasta la sofisticación sonora de Próximos Prójimos (2017).

Un sonido que madura sin perder la identidad

En lo musical, Daños Luz no intenta reinventar por completo a Enjambre. Más bien expande su paleta sonora. El disco mantiene elementos clave de la banda: guitarras melódicas con aire vintage, líneas de bajo muy presentes, melodías dramáticas y pegajosas, un lirismo profundamente introspectivo

Pero también hay lugar para nuevos trucos. En “Angustias”, nos parece genial que se incorporen cuerdas orquestales y una voz libre con efecto de eco que le da un sentido persecutorio a la rola. Lo tétrico se mantiene en la rola más innovadora de Enjambre en el disco.

Enjambre regresa a las rimas aparentemente simples, una técnica que hace que frases como “sigo aturdido, por tu ruido sometido” se queden de inmediato grabadas. Les agradecemos esto a nada de verlos en el Vive.

“Vivos” también nos parece algo fenomenal, un respiro entre la aceleración del disco. Una rola con estilo de vals orquestal sumamente cursi, pero que reconoce claroscuros y es ideal para echar la dedicatoria.

Hay distintas intensidades en el disco, y esa dinámica hace que el disco sea de fácil escucha: saben cuándo treparle y cuándo es momento de calmarse un poco.

Canciones esenciales de “Daños Luz”

El álbum cuenta con 11 canciones, y ya conocíamos 7 de ellas: “Angustias”, “La Diferencia”, “Errante”, “Vínculo”, “Marioneta”, “Juguete”, y “Vivos”. A estas se suman hoy 4 temas inéditos que completan el arco emocional del disco: “Vida en el Espectro”, “Desfaces”, “Mente Adolescente” y “El Regalo”.

“Vida en el Espectro” es uno de los momentos más explosivos del álbum. La canción se construye sobre una batería potente y guitarras vibrantes, y funciona como un comentario directo sobre la era digital.

“Angustias” es otro track imperdible, la pensamos como la abridora de sus conciertos en la gira, y es realmente alucinante lo que hicieron en la producción, acierto tras acierto.

También nos quedamos con “Errante”, una rola agridulce pero con un coro a la Strokes que nos encanta. El trabajo de apoyo vocal resulta esencial en esta rola, y el puente es muy pegajoso. Este indie rock puro se asemeja mucho a los inicios de Enjambre.

Finalmente, tenemos un combo cursi pero pegador: “Vínculo” y “Vivos” son rolas de amor con la claridad narrativa que tiene la voz de Luis Humberto. En producción, son dos baladas brutales con mucho cuidado al detalle en sintetizadores y arreglos.

Un disco que llega en el momento más grande de la banda

El lanzamiento de Daños Luz no llega en silencio. La banda organizó un evento especial el 4 de marzo en el Teatro Metropólitan, donde medios y fans pudieron escuchar el álbum completo antes de su estreno oficial. Sopitas tuvo la oportunidad de presentar el disco:

https://www.facebook.com/watch/?v=1254172829415406

Además, Enjambre se encuentra actualmente en la gira “Daños Luz Tour”, que ya suma más de 60 fechas entre México y Estados Unidos, muchas de ellas agotadas. El tour continuará con conciertos internacionales, incluyendo presentaciones en Barcelona y Madrid, además de apariciones en festivales clave como Vive Latino y Tecate Pa’l Norte.

Todo esto confirma algo que ya es evidente: después de más de dos décadas de carrera, Enjambre sigue siendo una de las bandas más sólidas del rock latino.