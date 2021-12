Éntrale a la Cocina: Preparamos ‘jicalocas’ y un smoothie navideño con Dayglow

Sin que nadie lo esperara, este 2021 tuvimos la oportunidad de regresar a algunas actividades de manera presencial. Los festivales de música no fueron la excepción y fue el Corona Capital uno de los primeros eventos en los que pudimos disfrutar de artistas internaciones de la talla de Twenty One Pilots, Tame Impala, The Whitest Boy Alive y otros más.

Pero el festival realizado en noviembre no solo nos permitió escuchar nuestras canciones favoritas en vivo, ya que acá en Sopitas.com aprovechamos la visita de bandas y artistas a nuestro país para hacer algunas actividades. Uno de ellos fue Sloan Struble, mejor conocido como Dayglow, quien nos siguió para ser el primer artista invitado de manera presencial a ‘Éntrale a la Cocina’.

Invitamos a Dayglow a preparar una jicaloca y un smoothie navideño

Tal y como lo leen. El mes pasado invitamos a Dayglow, uno de los máximos exponentes del Bedroom pop en la actualidad, para que nos acompañara a armar un par de platillos bastante sencillos y deliciosos de realizar: una ‘jicaloca’ y un smoothie navideño muy ad hoc a la época decembrina.

Pero no sólo eso, ya que durante esta actividad culinaria (tiemblen, competencias de cocina en televisión) tuvimos la oportunidad de platicar con Dayglow sobre cómo cambió su vida durante la cuarentena y después de ella. En especial porque fue la época en la cual el cantautor originario de Texas se mudó de casa.

Charlamos de su regreso a los estudios y su primera visita a México

“Estuvo bien, de hecho estuve cocinando mucho, así que empecé a aprender a cocinar porque estaba viviendo solo por primera vez”, nos cuenta Sloan que a sus 22 años ya se perfila como uno de los mejores shows en vivo a presenciar ahora que regresan los festivales y conciertos. “Tuve que aprender demasiado, ha sido un tiempo para reflexionar todo lo que sucedía en mi vida”, nos dijo el cantante sobre cómo la pandemia le ayudó a crecer personalmente.

En la charla Sloan también nos platicó cómo ha sido su regreso a los escenarios y el estudio, su dinámica de trabajo con la banda que lo acompaña a sus shows en vivo e incluso su emoción sobre los futuros planes en la gira y su reciente visita a México. ¡Les dejamos el ‘Éntrale a la cocina’ con Dayglow! 😌