Gorillaz en la era del internet, ‘Song Machine’ y más: Una entrevista con Damon Albarn

El 2020 ha sido un año complejo, que nos ha puesto retos en todos los aspectos. La música tampoco se ha quedado atrás pues con la cancelación de conciertos y festivales, muchas bandas y artistas tuvieron que arreglárselas para dar shows y componer música a distancia, aunque algunos encontraron su punto creativo más alto gracias a la pandemia y ese es justo el caso de Damon Albarn, quien vuelve con uno de sus proyectos más queridos, Gorillaz.

Han pasado casi dos años desde que lanzaron su último material discográfico, The Now Now, cuya gira cerró con un espectacular concierto en el Palacio de los Deportes de la CDMX y a partir de ese momento, Damon y Jamie Hewlett dijeron que dejarían descansar 10 años a la banda animada. Sin embargo, y como lo han demostrado en otras ocasiones, su sed creativa no da para parar tanto tiempo y por supuesto que no aguantarían una década sin trabajar juntos.

Gorillaz regresa con ‘Song Machine’

Es por eso que este 2020, Gorillaz regresa con el que quizá sea el proyecto más ambicioso de toda su carrera, Song Machine, una especie de serie musical que nos mostraría a 2-D, Noodle, Murdoc y Russel grabando con un montón de invitados en los nuevos Kong Studios, pero conforme han pasado los meses fue cambiando hasta convertirse en un disco en forma, un álbum que marcaría su regreso triunfal.

Todo comenzó a principios de año cuando apareció el primer episodio, “Momentary Bliss” con slowthai y Slaves. Más tarde vinieron rolas como “Désolé” junto a Fatoumata Diawara, “Aries” con la participación de Peter Hook y Georgia, “How Far?” junto al fallecido Tony Allen y Skepta, “Friday the 13th” y “Pac-Man” con Octavian y ScHoolboy Q respectivamente, “Strange Timez” con la voz de Robert Smith y “The Pink Phantom” donde colabora el legendario Elton John y 6LACK.

El nacimiento de este proyecto

Gorillaz siempre se ha caracterizado por tener a lo mejor en cuanto a invitados musicales, desde músicos consagrados hasta proyectos ‘emergentes’ y en Song Machine hay de todo un poco. Además de todos estos grandes colaboradores, también aparecerán Beck, St.Vincent, Uknown Mortal Orchestra, CHAI, Roxani Arias y más, dando como resultado el sello de la casa de este proyecto: una enorme paleta de sonidos, géneros y ritmos.

Y aunque muchos piensan que Song Machine nació por la pandemia del coronavirus, la realidad es que no, o no todo. Antes de que el COVID-19 atacara al mundo, Damon alcanzó a grabar físicamente con la gran mayoría de ellos –específicamente con los que protagonizaron los primeros cinco episodios– pero como siempre lo ha hecho, la mente musical de la banda se adaptó a la situación y comenzó a trabajar con los demás a distancia:

“Después de eso, Robert Smith, Elton John, Beck, St. Vincent y todos ellos, todos fueron hechos por esto (la cuarentena). Y supongo que inevitablemente esto se refleja en las canciones, las cuales tienen una especie de ensueño sobre ellas y supongo que fue lo que sentí, porque estaba feliz en el campo, en paz, lejos de la vida de la ciudad. Lo que es en realidad un ambiente un poco extraño para hacer este tipo de música porque es totalmente suburbano”.

“Así que lo estaba haciendo en un entorno completamente no urbano, lo cual es interesante. Pero creo que puedo hacer este tipo de cosas en cualquier lugar, de verdad. Creo que esa es la belleza de esto. Es como la suma de todas las partes“.

Los nombres que se quedaron fuera del disco

Por supuesto que en esta clase de discos donde participan grandes artistas, siempre suele suceder que hay uno que otro que por alguna razón no pude entrarle. Y aunque no lo crean, a Damon Albarn con Gorillaz también le pasa pues para este disco buscó a varias figuras de la música, entre ellas Barry Gibb de los Bee Gees, el divo de Manchester, Morrissey y uno más que prefirió mantener en el anonimanto, pero él mismo nos cuenta qué pasó con ellos:

“Solo hay una persona que por ahora permanecerá sin nombre, quien no respondió a mis cartas, pero todos los demás siempre han sido muy dulces. Entonces, ¿a quién le importa? Es decir sí, un día estuve literalmente listo para tocar el piano, listo para ir a grabar y luego algo sucedió y ya no se hizo nada. Barry Gibb, se dirigía al estudio y de repente desarrolló una infección de oído y no pudo hacerlo“.

“Con Morrissey hemos tenido una conversación por correo electrónico que fue muy divertida, pero que no condujo a nada. No creo que él quiera colaborar”.

20 años de evolución musical

En 2001 cuando salió el primer disco de Gorillaz fue una verdadera revolución. En ese momento no existía una banda virtual popular, y parte de su éxito lo obtuvieron con el internet, pues fueron de los primeros en lanzar un sitio web que además tenía un montón de curiosidades y juegos interactivos. Básicamente, la banda durante casi dos décadas de existencia ha evolucionado con la red y Damon lo sabe muy bien.

“Bueno, nació cuando el Internet apenas comenzaba a tener forma, así que básicamente crecimos con el Internet. Ha pasado toda una vida desde el auge de la web. Por eso hemos explorado todo lo podíamos hacer con una banda en Internet, así como tuvimos la página web y el estudio virtual donde todos se la vivían y todas esas cosas”.

“Y ahora, no lo estamos, ahora creamos algo a lo que nosotros llamamos la ‘Song Machine’ (máquina de canciones), lo que significa que por el momento, podemos sacar tres cuartas partes del procedimiento en vez de uno solo“.

También nos contó sobre la película que están planeando con Netflix sobre Gorillaz, la curiosa historia que lo inspiró a colaborar con Elton John, así como los planes que tienen de seguir lanzando más entregas de Song Machine. Pero mejor no les contamos más, dejen que el mismísimo Damon Albarn les cuente todas y cada una de estas cosas en la entrevista que tuvimos con él, la cual pueden checar a continuación:

Entrevista con Damon Albarn