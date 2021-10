Retomando proyectos para homenajear a grandes artistas: Una entrevista con Dave Gahan

Este 2021 ha sido un año de muchas sorpresas, al menos a nivel musical. Y no solo lo decimos porque otra vez tenemos conciertos y festivales presenciales (que la verdad, extrañamos y mucho), en realidad un montón de artistas y bandas decidieron volver para presentarnos música recién salida del horno. Sin embargo, hubo grandes nombres que nos sorprendieron anunciando su regreso después de un buen rato en silencio, como Dave Gahan.

Todos los conocemos por ser el frontman y vocalista de Depeche Mode, pero el cantante británico tiene más proyectos interesantes además de su trabajo con Martin Gore y Andrew Fletcher. Hace ya un buen rato comenzó a colaborar con Soulsavers, un dúo formado por Rich Machin e Ian Glover, e incluso han sacado un par de discos juntos. Pero siendo muy honestos, después de lanzar estos álbumes, cada quien tomó su camino.

Dave Gahan regresa junto a Soulsavers con ‘Imposter’

Sin embargo, luego de un buen rato separados y para sorpresa de todos, Dave Gahan anunció que vuelve por la puerta grande con Soulsavers. Aunque más allá de anuncia que están de regresando, confirmaron que el próximo 12 de noviembre estrenará Imposter, un nuevo material discográfico donde coverean a grandes artistas como Bob Dylan, Neil Young, Charlie Chaplin, Cat Power, PJ Harvey y muchos más (ACÁ les dejamos los detalles).

Es por eso que aprovechando el lanzamiento de este disco tan espacial, tuvimos chance de platicar por Zoom con el mismísimo Dave, quien entre otras cosas nos contó sobre el proceso creativo del álbum, cómo fue grabarlo, la elección de los covers, qué elementos debe tener un cover para ser bueno y hasta platicó cómo fue que se involucró en The Metallica Blacklist y por qué cantó “Nothing Else Matters” para festejar los 30 años del Black Album.

Volver a colaborar después de un buen rato en silencio

Han pasado casi seis años desde la última vez que Dave Gahan trabajó con Rich e Ian, integrantes de Soulsavers. Para ser exactos, fue en 2015 cuando estrenaron su más reciente material discográfico, Angels & Ghosts. Sin embargo, a lo largo de todos estos años, cada quien se mantuvo trabajando en otros proyectos hasta que decidieron volver a colaborar, en un disco en donde reversionan a otros artistas. Y el propio cantante nos contó cómo fue grabar este álbum.

“Grabamos este disco a finales de 2019, en Malibu en el estudio que tiene Rick Rubin, Shangri-La. Esta es la primera vez que todos los 10 músicos que colaboramos en este proyecto tocamos en el mismo cuarto durante casi cuatro semanas. Fue un proceso interesante porque terminábamos una canción por día, más de lo que necesitábamos para el disco, pero cada tema era importante y cada uno necesitaba una interpretación específica. Pero trabajar con la mayoría de todos estos músicos en los dos discos previos en otra dinámica totalmente distinta fue espectacular, realmente lo disfruté. Para mí es muy importante que los mismos músicos que estuvieron involucrados en la grabación de este álbum y que trabajan en colectivo con los músicos de Soulsavers, estuvieran todo el tiempo con nosotros, porque eso hace que las cosas sean más fáciles. La diferencia con este disco fue que decidí financiarlo por mí mismo, lo cual nos dio una enorme libertad para experimentar en el estudio y hacer lo que quisiéramos. Desafortunadamente planeábamos lanzarlo en la primavera de 2020 y presentarlo en varios shows en vivo, estamos planeando unos conciertos especiales para tocar de principio a fin ‘Imposter’, ojalá que podamos hacerlo”.

Elegir las canciones precisas para este proyecto

El tracklist de Imposter tiene covers que en su mayoría todos hemos escuchado alguna vez en la vida, un montón de clásicos que seguramente muchos conocen. Sin embargo, elegir las rolas que vendrán en un disco no es tarea fácil, y mucho menos si se trata de temas de otros artistas pero, ¿cómo decidieron las canciones que versionarían en este álbum? Bueno, pues Dave Gahan acepta que no fue una tarea fácil.

“Terminé el tour con Depeche Mode, el Global Spirit Tour y la verdad es que es un poco exhausto ese ritmo, de hecho no estaba seguro en ese momento si quería hacer otro disco con música original. Pero platiqué con Rich y hablamos de canciones que significan algo para nosotros y todo el mundo, quizá era algo que solo yo quería hacer y a él le pareció bien. Comenzamos a pensar en canciones que pudiéramos reproducir de una manera que fuera interesante y que también esos temas tuvieran un lugar para mi voz para realmente adentrarnos. Empezamos a hacer una lista y nos dimos cuenta que de hecho, muchas de las canciones eran similares. Queríamos coverear algo de Mark Lanegan y lo primero en lo que pensé fue ‘Strange Religion’, quería hacer algo con canciones de PJ Harvey, Neil Young, por supuesto. ‘The Dark End of the Street’ abre el disco y es una de mis canciones favoritas en la vida, líricamente creo que es una gran pista de lo que podría ser este álbum.

Contar una historia a través de covers

Cuando salga Imposter notarán que en este disco, Dave Gahan y Soulsavers armaron un verdadero viaje, escucharlo es como subirse a una montaña rusa donde pasas por toda clase de ritmos y sonidos. Pero para el cantante británico, además de escoger canciones que significaran para ellos, también era importante contar algo más a través de ellas, con decirles que hasta el orden del tracklist tiene una razón de ser. Pero dejen que el mismo les cuente todo esto:

Tomamos todas estas influencias que ambos tenemos del blues, el soul y el gospel, y las juntamos. Creo que es el tipo de disco que podrías escuchar hace 20 años o ahora y se escucharía fresco, casi como nuevo. También fue muy importante el orden de las canciones, al menos para mí sí era relevante la manera en que el público lo escucharía, porque siento que de alguna manera es como contar una historia a través de este tipo, el cantante, que ha andando por ahí y tiene varias experiencias. Estas canciones para mí y a lo largo de los años, me hacen regresar al pasado y es casi como un informe de cómo me siento, en qué punto de mi vida estoy ahora y cómo esos mismos temas me traen diferentes cosas y sentimientos.

La canción del disco que más impactó a Dave Gahan

Como el propio Dave Gahan declaró antes, dentro de este disco incluyeron canciones que son importantes tanto para él como para Rich Machin. Estas rolas de alguna manera los influenciaron y en algún de punto de sus vidas y sus carreras, los marcaron por completo. Es por eso que aprovechando que teníamos al cantante británico con nosotros, fue inevitable no preguntarle cuál es el tema que más lo ha impactado y esta fue su respuesta.

“Creo que eso van cambiando con el tiempo. En el momento en que estoy cantando, cada una es importante y me impacta porque creo que todas merecen tener su propia interpretación. Repasé todas las rolas, las volví a escuchar –algunas después de muchos años– e incluso las canté cada una a través del sistema de sonido en vivo aquí, en mi estudio cada día. Así que me clavé con todas las canciones de ‘Imposter’, colectivamente para mí significan algo, creo que en grupo te permiten viajar con ellas. Pero en este momento creo que diría que especialmente me mueve ‘Metal Heart’, es muy emocionante tocarla y me siento muy libre cuando la canto”.

Un verdadero viaje musical

Clavándonos un poco más en el sonido de este disco, en Imposter y como ya lo había mencionado Dave Gahan, hay de todo un poco, desde soul, blues, gospel y más. Es un disco en el que tanto él como Soulsavers se dieron la oportunidad de experimentar, el resultado es un álbum que se guía por sonidos bastante oscuros y por momentos un tanto densos, pero que en el fondo y de cierta manera, traen un montón de luz y esperanza. Algo que sin duda refleja lo que hemos vivido en los últimos meses.

“Eso es justo lo que quiero que el público sienta cuando escuche el disco. Hay un montón de pensamientos e introspección pero eso es muy bueno, cuando la música hace algo así por mí, que a veces puedes reflejarte a través de una canción es algo espectacular. Con los temas de ‘Imposter’ encontré cosas sobre mí que me encantan y otras que no me gustan mucho, pero también siento que la música y las canciones me permiten de alguna manera exorcizar esos demonios que andan por ahí. No creo que eso se necesariamente algo malo y tienes razón, este disco es una montaña rusa de emociones pero así es la vida. En los últimos dos años o meses entramos en un momento de introspección o de autoanálisis, así me gusta imaginarlo, con esta pandemia global que nos envolvió y afectó a todos”.

¿Existe una fórmula para hacer un cover exitoso?

Sabemos que hacer un cover no es una tarea sencilla, hay muchos factores involucrados, sobre todo si se trata de una canción muy famosa o que significa mucho para un montón de personas. Sin embargo, también hay que decirlo, existen varias versiones que a veces resultan mejores que las originales pero, ¿habrá una fórmula para coverear de manera exitosa a otro artista? Bueno, pues Dave Gahan cree que se debe tener mucho respeto a cada obra para salir bien librado.

“Esa es una buena pregunta, muy interesante. Muchas personas nos decían ‘uy, no te metas con estas canciones, no quieres tener problemas’, y créeme que lo entiendo, pero el verdadero reto es sobrepasar el tema original, su identidad y que se siente como si lo hubiera hecho un cantante en solitario o un compositor. Hacer estos covers de manera colectiva logró que se diera un sentido de cohesividad y eso hace que veas una canción como si se tratara de una obra de arte, como si fuera un álbum completo en lugar de tratarlo como un producto individual. Hablando de ‘Always on My Mind’, siempre he pensado que es una canción donde Elvis siento que está pidiendo perdón con su voz. Quizá en ese momento se le ocurrió hablar de alguna persona importante en su vida a través del tema. Pero al analizarla encuentro que habla un poco sobre el perdón y por eso conecta con la gente. Pero todo siempre está en el cantante o la persona que la interpreta, sigue teniendo elementos de sarcasmo y dista mucho de lo que canta, aunque sigue teniendo mucha diversión y la puedes disfrutar. Creo que eso es lo único que se necesita, darle tu propio sello y estilo”.

El mayor reto en ‘Imposter’

De entrada, hacer un disco implica retos dependiendo de la ambición del proyecto, tanto técnicos como a la hora de componer. Lo más complicado en Imposter, en palabras de Dave Gahan, era darle autenticidad a todas estas canciones y que no se sintiera como si las estuvieran interpretando una banda de covers. Aunque claro, no fue nada sencillo llegar al resultado que muy pronto podrán escuchar, porque implicó horas y horas de trabajo.

“Cuando estábamos trabajando en el estudio, todas las canciones fueron un desafío, porque tenía que ser muy simple pero sobre todo, al final, se trataba de hacer una versión pura y honesta. Esa es la dirección que yo sentía que debíamos tomar porque en las versiones originales que yo escuché, por ejemplo de Nina Simone, puedes escuchar el coraje en su voz, pero tanto ella como Billie Holiday compartían algo muy especial: parecía que te cantaban al oído, algo muy íntimo. Esa fue una de las cosas que encontré que teníamos que hacer, convencerme a mí mismo que estoy cantando para ti cuando interpretamos la canción y que eso lo sientas aunque lo grabáramos en el estudio”.

El cover de “Nothing Else Matters”

Por último pero no menos importante, teníamos que preguntarle sobre lo último que lanzó. Sin duda nos sorprendió ver su nombre dentro de todo el talento que participó en The Metallica Blacklist, el disco donde un montón de artistas reversionaron canciones del Black Album de Metallica. Es por eso que Dave Gahan nos contó su visión sobre “Nothing Else Matters” y lo que representa para él, y hasta cómo fue que se involucró en este proyecto.