“Siempre quiero brindar una experiencia única”: Una entrevista con David Guetta

Tenemos que ser sumamente honestos, no podríamos comprender la música electrónica actual sin el nombre y la influencia de David Guetta, pues aunque a muchos no les parezca, vino para cambiar por completo la industria de la música y hasta de los conciertos de este género. Y no lo decimos a la ligera, pues desde que este DJ y productor francés lanzó su álbum multipremiado, One Love, revolucionó y llevó el EDM al mainstream.

Después de tantos años lanzando hits que rápidamente entran a los top ten de popularidad en todo el planeta, de altibajos, de abandonar eso que lo hizo popular para dedicarse a crear música no tan comercial, pero sobre todo de muchos éxitos, se sigue manteniendo relevante. Eso lo demuestran los premios que recibió este 2020, como el Mejor acto de música electrónica en los EMA y la revista Mag lo colocó como el mejor DJ del año.

Las influencias de David Guetta

Todo aquel que en algún momento quiere empezar a componer sus propias rolas, se inspira en las figuras que escuchó cuando era muy joven. Por supuesto que en el caso de David Guetta, esto no es una excepción, y en sus primeros años tomó como referencia a esos productores que marcaron la escena del house francés. Aunque él también considera que parte del crecimiento de un músico es devolverle a la música un poco de lo que le ha dado.

“Creo que fueron los primeros pioneros de la música house como Frankie Knuckles, David Morales, Masters at Work, Erick Morillo también. Sí, ellos. Creo que lo interesante con la música es que siempre hay… Todos traen un pequeño ladrillo para crear una casa grande, todos aportamos algo a la cultura, siempre nos inspiramos en alguien y traemos algo adicional para tener nuestro propio estilo”.

Brindarle al público una experiencia única en sus conciertos

Estar en un concierto de David Guetta es algo espectacular. Además de escuchar los hitazos que él mismo ha creado, los remezcla entre sí y con rolas de artistas que a todos nos encantan de diversos géneros. Nirvana, Daft Punk, Madonna y hasta The Chemical Brothers han sonado en sus shows, y eso es lo que hace que ver al DJ francés en vivo sea algo único, pues nunca escucharás las mismas rolas en cada uno de sus setlist.

“Mi enfoque es que en un momento en el que todo está disponible en internet, quiero brindar una experiencia única. Entonces, la música que toco, sólo la puedes escuchar en mi set. No toco discos que tocan otros DJ, ni los que están en la radio o en la red. Hago discos, remixes o ediciones especialmente para el concierto. Y creo que esto es lo que… digamos, el concepto de DJ superestrella va a ser ahora, es el poder de no sólo ser productor, sino también producir específicamente para el show en vivo. Eso es lo que veo”

¿Qué lección le ha dejado la música?

Por supuesto que alguien como David Guetta, que le ha tocado ver un montón de cambios en la industria musical, cómo tendencias se consolidan y caen ha aprendido muchísimo durante tantos años de carrera. Para él, la clave del éxito y para mantenerse vigente es ser único e intentar conseguir tu sonido, y ese es el único consejo que le puede dar a esos jóvenes que quieren producir sus propias rolas.

“Realmente se trata de ser único. Cada vez que tuve un gran éxito fue cuando fui único. Pero sabes, es difícil permanecer único durante 20 años. Así que a veces estoy muy inspirado y tengo un sonido nuevo que nadie más tiene, como está sucediendo ahora. Y a veces no me siento así y hago música que sigue siendo de calidad, pero tal vez no tan original, y esos momentos suelen ser tiempos difíciles para mí. Entonces, mi conclusión, y esto es lo único que puedo decirle a alguien que es joven y quiere hacer este trabajo, es que se trata realmente de ser único y tener un propio sonido”.

Entrevista con David Guetta

Además de todo esto, David Guetta también nos contó sobre los primeros shows que dio, el hitazo que lanzó con Sia este verano, “Let’s Love”, así como su opinión sobre la música electrónica actual. Por acá les dejamos la entrevista para que se la echen completita: