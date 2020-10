Atreverse a hacer cosas nuevas en una banda legendaria: Una entrevista con Deep Purple

A lo largo de los años, el heavy metal nos ha regalado grandes bandas que marcaron el curso de este género. Pero con el paso de los años, pocas son las que logran mantenerse vigentes, grabando nuevos discos, tocando por todas partes del mundo y sobre todo, reinventándose con cada nuevo paso que dan y explorando distintos géneros más allá de componer rolas distorsionadas y rápidas, como el caso de Deep Purple.

Con poco más de 50 años dentro de la industria musical, esta legendaria banda sigue dando de qué hablar a pesar de los tantos cambios que han experimentado de integrantes. No importa si es lanzando álbumes o dando shows frente a miles de fans que desean escuchar los clásicos y lo nuevo que traen bajo el brazo, el público sigue ansioso de sentir la vibra mágica cuando se suben al escenario, de verlos dando lo mejor de sí.

Hace algunos días tuvimos chance de platicar con Steve Morse, el guitarrista de Deep Purple, quien nos contó sobre su más reciente disco, Whoosh, el primer show que dio en México –así como el amor que siente por nuestro país–, quién fue la persona que lo influenció para convertirse en músico y hasta su visión sobre el rock en la actualidad. Una charla donde pudimos darnos cuenta que es un crack como persona y detrás de las seis cuerdas.

La banda regresa después de tres años con ‘Whoosh!’

En 2017, Deep Purple nos sorprendió con Infinite, uno de sus álbumes más completos. Desde entonces, se dedicaron a dar shows por todo el mundo y dejaron de lado la composición, aunque sorpresivamente a inicios de este caótico 2020 y a pesar del coronavirus, anunciaron que lanzarían su vigésimo primer disco, Whoosh!, que podemos escuchar desde hace algunas semanas y para el cual todos los miembros se prepararon para dar lo mejor de sí.

“Fue un proceso muy similar al anterior a los últimos tres álbumes. Tuvimos sesiones de composición con toda la banda, meses más tarde, nos juntamos para elegir las canciones que considerábamos que irían mejor para este disco. Después vino Bob (Ezrin) y nos dio su opinión para ahora sí meternos al estudio, queríamos grabarlo como en la vieja escuela, todos dentro de una misma sala y tocar hasta conseguir la toma perfecta. Pero ahora es más fácil conseguir un lugar donde cada uno haga lo suyo para más tarde mezclarlo y tener cada una de las canciones, y así lo hicimos, todos grabamos de manera individual y al final logramos encontrar el sonido que queríamos y que creemos que va con nosotros en este momento de nuestra carrera”.

Atreverse a hacer cosas nuevas

Es muy común que las bandas que llevan años tocando juntos caigan en una fórmula que repiten y repiten con cada uno de sus discos. Pero Deep Purple no es una de ellas, pues aunque son considerados leyendas del hard rock y el heavy metal, aún siguen interesados en entrarle a otra clase de género y sonidos, y el ejemplo claro de esto es lo que hicieron en este disco, donde el propio Steve Morse nos cuenta las cosas nuevas que probaron a la hora de grabarlo.

“Creo que en esta ocasión, yo pensé que sería nuestro último álbum, no sé por qué tenía eso en mente. Creo que todas estas canciones son completamente especiales, quizá una de ellas sea ‘And The Adress’ porque es la primera canción instrumental de Deep Purple, así que creo que grabar este disco fue especial por eso, porque nos atrevimos a hacer cosas que no habíamos hecho antes, explorando otra clase de canciones. Además creo que la voz Ian Gillan suena realmente poderosa, como si otra vez estuviera en sus 20’s, jaja”. “Quizá ‘Man Alive’ es mi canción favorita del disco. Toqué el solo con una guitarra barítona a la cual le puse unas cuerdas muy gruesas y que curiosamente sonaban muy bajas. Así que a la hora de tocar las notas y armónicos se perdían, pero use esto para darle otro sentido a la canción, darle un feeling diferente a esta parte porque puedo volar en la guitarra pero el hecho de hacer este cambio me obligó a hacer todo más simple y siento que le da un toque muy peculiar”.

La inspiración a veces llega de formas muy extrañas y el significado de este disco

En este punto de su carrera, muchos podrían pensar que es muy complicado para una banda con una enorme carrera encontrar inspiración para componer rolas nuevas. Sin embargo, y aunque no lo crean, los años los han hecho darse cuenta de que no siempre se necesita pensar mucho para escribir una letra, de hecho, puedes tomar como referencia algo que pasa en la vida cotidiana como en “No Need To Shout”. Y en conjunto, esa simpleza también se ve reflejada en el conjunto de rolas que conforman el nuevo disco de Deep Purple.

“Es muy gracioso porque estábamos practicando todos en el mismo cuarto, Ian Gillian se acercó a mí y me gritó en el oído ‘¿qué estás haciendo y por qué no estás tocando el verso?’. Pero no fue un regaño o algo así, era una broma y cuando terminamos de tocar le dije ‘no necesitas gritar, te escucho a la perfección’. Creo que él necesitaba gritar, así que eso se convirtió en una frase de la letra y el resto es historia. A veces, las canciones e inspiración para componerlas vienen de donde menos te esperas, como de tu compañero gritándote, jaja”. “En este disco nos atrevimos a alejarnos de cosas tan banales como las redes sociales y el internet para contar historias muy humanas. No creo que haya una forma de interpretar entre líneas las letras de Ian (Gillan), todo es muy simple y directo, no hay símbolos ocultos o esa clase de cosas que en ocasiones hacen que la gente pierda la cabeza. Simplemente queríamos hacer algo sincero y sin pretensiones, como debe ser la música”.

La extraña referencia a México en su nuevo disco

Si ustedes le ponen mucha atención al nuevo disco de Deep Purple –sobre todo a la rola “We’re All the Same in the Dark”– podrán encontrar una frase en la letra bastante curiosa: “I guess we’ll never know what happened down in Mexico” o “supongo que nunca sabremos lo que pasó en México”. Como somos muy curiosos, no pudimos aguantarnos las ganas de preguntarle a Steve sobre esta línea, pero nos dejó con más preguntas que respuestas.

“Como el tour se canceló de manera muy extraña, y tuvimos que decirle a la gente con la que trabajamos las malas noticias. No sabíamos como reaccionarían pero en ese momento todo era muy caótico, así que para ‘We’re All the Same in the Dark’ se nos ocurrió esa frase y tomamos nada más como referencia a México porque fue el país donde dimos el último concierto en el año antes de que todo esto pasara (la pandemia) y en realidad eso está sucediendo, mucha incertidumbre, jamás sabremos que pasará con esta gira”.

Ver en YouTube

El primer concierto de Steve con Deep Purple

Curiosamente, el concierto con el que Steve Morse debutó junto a Deep Purple fue en México, cuando la banda visitó por primera vez la CDMX para tocar dos noches en el Palacio de los Deportes. Desde entonces nos han visitado en un montón de ocasiones, pero era inevitable preguntarle y aprovechando que teníamos al guitarrista con nosotros si recordaba cómo había sido ese show, y claro que tiene frescas esas memorias, porque le pasaron un par de cosas que nadie olvidaría.

“Oh sí, lo recuerdo muy bien y creo que fue bueno. Yo siempre he sido un músico se sigue las partituras al pie del cañón, ya sabes, cada nota tal cual aparece ahí la toco sin ningún problema, pero en aquel concierto me pidieron que hiciera más larga la sección de ‘Anyone’s Daughter’ justo cuando estábamos tocándola, me dijeron que me darían una señal para que supiera que debía alargar esa parte, pero no les entendí y cuando pasó eso Ian Gillian solamente dijo ‘eso estuvo muy bien, Steve, muchas gracias’, mientras la banda mantenía el groove y él empezó a cantar la siguiente parte”. Eso fue divertido, la forma tan gentil en que me trataron y sobre todo el público hicieron de ese un gran primer concierto, con todo y el error. Además fue un gran lugar para tocar, porque la gente es muy abierta y apasionada con la música, eso es increíble, también recuerdo que en el ensayo que tuvimos en ese lugar (el Palacio de los Deportes) todo estuvo bien, pero cuando regresamos a los camerinos entró la incertidumbre, no sabíamos que iba a pasar. Así que fue una grata sorpresa, darnos cuenta de que sí funcionamos juntos”.

Los primeros años de un guitarrista

Todo aquel que en algún momento se convirtió en guitarrista, se inspiró en los grandes músicos que alguna vez vio o escuchó, motivándose a través de solos, riffs o de plano tomando como referencia el instrumento que usaban esas verdaderas leyendas. Y aunque en este momento, Steve es uno de los guitarristas más reconocidos del mundo –y amigo de héroes de la guitarra como Joe Satriani y John Petrucci–, a él no lo motivó un famoso y tampoco aprendió a tocar la rola más complicada, de hecho fue algo muy sencillo.

“En realidad había un tipo en un grupo que te enseñaba a tocar la guitarra, daba clases para grupos de 10 personas por un dólar y 50 centavos por lección, entonces me inscribí. Pero en realidad no era muy profesional, me dibujó en un pedazo de papel dónde colocar los dedos y yo pensaba que era la persona más inteligente del mundo porque se sabía esos acordes, su nombre es Pete y el fue mi maestro hasta que comenzó a cobrar 5 dólares por clases privadas y no pude pagarlas, así que empecé a aprender por mi cuenta . “Sí, fue un blues de tres acordes en Mi, La, Mi y para terminar un Si en séptima. Y después de eso lo repetí una y otra vez, esa fue la primera canción que aprendí a tocar, nada impresionante”.

Evolucionar como músico es parte del proceso

Además de tener que aprender un montón de cosas y comprar equipo para ser un músico o guitarrista profesional, con el paso de los años la gran mayoría de ellos se dan cuenta que es necesario aprender nuevas técnicas y todo lo nuevo que hay detrás de este maravilloso instrumento. Morse lo tiene muy claro, es por eso que para él cambiar y llevar a su guitarra otra clase de recursos es muy importante, y no solo te mejoran como intérprete, también como persona.

“Creo que no puedes evitar evolucionar, aunque esa palabra a mí me suena rara. Tienes que hacerlo y siempre será así, en la vida hay cambios físicos y personales, y eso también pasa cuando eres músico. Pero siento que he intentado con cosas nuevas, diferentes técnicas y hasta efectos, y espero que me haya salido bien. Lo que quiero decir es que esta clase de cosas llegan para mejorarte, para hacer mejor guitarrista y hasta persona, no puedes hacer grandes solos si solo te dedicas a seguir la misma línea, no importa quien seas, si eres reconocido o apenas vas empezando, siempre tienes que ver todo lo nuevo que hay e intentar aplicarlo a tu sonido”.

Ver en YouTube

El punto de vista sobre el rock de alguien que lleva años en la industria

A Steve Morse junto al resto de Deep Purple, le ha tocado ver el nacimiento y evolución de distintos ritmos y tendencias dentro de la industria musical. Entre ellos por supuesto que está el rock pero, ¿qué opina alguien con las credenciales que él tiene sobre la situación actual de este género? Bueno, pues considera que los músicos deben echarle más ganas a la hora de componer música y hasta nos recomendó a una banda bastante interesante.

“Siento que el rock sigue ahí, la cosa es que la mayoría de las canciones tienen los mismos tres pobres acordes, ¿sabes? Y eso hace que suena muy similar para mí, no siempre pero en la mayoría de los casos pasa, sobre todo con las canciones que suenan en la radio. Eso aplica para cualquier género, desde el pop hasta el country y por supuesto el rock, parece que se les dificulta usar notas más complicadas, como si usaran la misma estructura una y otra vez, tanto para el verso como el coro. Al final creo que (el rock) está ahí, solo que me gustaría que las nuevas generaciones se esforzaran un poco más, eso es todo”. “Me gustan muchas cosas raras que no tienen nada que ver con el rock, como una banda que se llama Snarky Puppy, ellos tocan jazz pero lo hace muy muy bien, de una forma casi virtuosa, es muy interesante escucharlos”.

Ver en YouTube

Lo mejor de estar en Deep Purple

Después de tantos años tocando con Deep Purple y muchas otras bandas, de giras y discos, la música siempre te deja grandes lecciones y enseñanzas. Steve lo tiene muy claro, pues para él lo más importante no es en sí la fama o el dinero, sino tocar enfrente de miles de personas que aman sus canciones y unirlos a todos ellos a través de esos grandes riffs y solos que se echa. Y por ahí también mandó un pequeño mensaje para sus fans en México: