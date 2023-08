Lo que necesitas saber: Eduardo Cabra, recordado por su paso con Calle 13 como Visitante, lanzó su segundo disco en solitario bajo el título de 'Martínez'. Aquí nos cuenta los detalles.

Han pasado ocho años desde que Eduardo Cabra –antes conocido como Visitante– decidió continuar su camino en la música más allá de Calle 13. Y en ese periodo de tiempo, ha producido para muchos artistas por supuesto, pero también ha logrado dos discos en solitario que le han valido una exploración musical y personal importante, como nos cuenta en entrevista.

Su más reciente álbum se titula Martínez, como su segundo apellido (su nombre real es Eduardo José Cabra Martínez). Y según nos cuenta, “es un trabajo bastante personal y también parte de que era la conclusión del primer trabajo que era el de ‘CABRA’ (2021). Son mi primer y segundo apellido, reforzando de dónde vengo, del tema de mi padre y todo eso”, nos cuenta el puertorriqueño.

Portada del disco ‘Martínez’ de Eduardo Cabra. Foto: La Casa el Sombrero LLC

La exploración personal es innegable, así como lo es la cantidad de colaboraciones que predominan en el material, los diferentes estilos que lo componen y detalles curiosos como el uso de inteligencia artificial para algunas canciones, esto sin rayar en el abuso de lo que puede ser un recurso y no un camino creativo como tal.

Martínez es un disco que viene a darnos otra probada de CABRA como un artista total que no solo compone y produce como habitualmente lo hace; sino que también canta… Aunque él es consciente de que, por ahora, ya ha cumplido su cuota como vocalista/cantante. Aquí nuestra entrevista con Eduardo Cabra.

Entrevista con Eduardo Cabra

¿Martínez de Eduardo Cabra es una ‘despedida’ de lo que significa ser cantante? No como tal, nos dice el boricua en entrevista con Sopitas.com. Simplemente, ya probó su momento como artista en el micrófono, y luego de este disco, se enfocará nuevamente en la producción musical sin pegarle tanto a la cantada.

Sopitas.com: Te quieres enfocar de nuevo solo en la producción. Es una decisión difícil pero honesta en el sentido de alejarse un poco del foco, para seguir creando tras bambalinas. ¿Va por ahí esta decisión o a qué se debe esta motivación?

Eduardo Cabra: “Hace ocho años, cuando decidimos parar Calle 13, pues el enfoque sí era ese; entrarle full a la producción. Yo no he parado en los últimos ocho años de producir. Más bien esta idea de no cantar viene de que siento que cumplí la cuota con estas ganas que tenía de interpretar. Nunca paré en los últimos años, voy a seguir haciendo lo mismo que he hecho post-Calle 13“.

Eduardo Cabra. Foto: Cortesía

Eduardo Cabra es honesto y menciona el tema de solo producir como su ‘zona de confort’. Pero en medio de todo, nos cuenta en entrevista que al desempeñarse como cantante encontró un nivel de conexión diferente a nivel emocional.

“Entiendo que es mi zona de confort [la producción musical]… Sí siento que lo de cantar me pone en una fase en la que afloran un montón de emociones, y siento que ya me coloqué en esa posición, siento que aprendí a conectar con esas emociones. Aprendí también a conectar con las personas con quien trabajo en producción o con otra gente… Siento que cumplí la cuota, estoy conforme y tranquilo con que lo hice”. Eduardo Cabra en entrevista con Sopitas.com

Sobre las colaboraciones en este disco y descubriendo su rol en la música

Uno de los detalles que ha cambiado entre CABRA del 2021 y Martínez de este 2023, es que el primer disco de Eduardo Cabra apenas tiene una colaboración. Y en esta nueva entrega, el tracklist en casi el 100 por ciento se compone de diversos featurings: Elsa y Elmar, De La Ghetto, Seba Otero, Ambar Lucid, Vicente García y más.

Esto, según nos cuenta el puertorriqueño, se debe a su ambición por el trabajo en equipo. Y en ese sentido, como dijimos al inicio, hay una exploración muy personal entre un disco y otro, seguido de un mensaje sobre las convicciones del propio Eduardo respecto a la industria musical y otras cosas.

“CABRA yo creo que era una limpieza de lo que venía haciendo años atrás. Era necesario ese disco, para luego hacer Martínez. En este nuevo disco, la propuesta es más sobre puntos de vista, cosas que pienso sobre la industria musical, con respecto a decisiones que uno toma. Yo lo que estaba tratando junto con Sebastián Otero –con quien escribí las letras– era conectar y armar un criterio sobre las cosas que yo pienso, tomando postura. Entonces, eso es bien importante con estos trabajos”. Eduardo Cabra en entrevista con Sopitas.com.

Sopitas.com: Eres el orquestador y creo que este disco, aunque está a tu nombre, es el reflejo de esa ambición por encaminarte más hacia la producción. ¿Cómo llegas a esa decisión donde la atención se reparte entre varios artistas?

Eduardo Cabra: “En el primer trabajo [CABRA del 2021] no tuve colaboraciones; en el segundo tuve siete. Conectando con el trabajo de producción que estaba haciendo en los últimos tiempos, que es un trabajo de colaboración, reconozco algo que también manifiesto en el tema de ‘Toco madera’: yo no soy cantante y necesito ayuda de otra gente, trabajar en equipo. Y eso también se manifiesta en el trabajo de producción…“

Sopitas.com: ¿Qué te deja o que descubres artísticamente sobre ti en estos dos discos?

Cabra: “Si te pones a escuchar un poquito, más adentro de la interpretación vocal comparando los dos discos, en el primero yo hasta me escucho incómodo. La interpretación no se escucha bien. Pero si escuchas el segundo, yo estoy como más cómodo y más relajado porque entendí cuál es mi rol y en qué lugar es que yo me siento cómodo”.

Promocional de su canción “Un trambo” con De La Ghetto. Foto: Especial.

La música divida en dos vertientes: el arte y el entretenimiento

De pronto, la entrevista con Eduardo Cabra deja de centrarse específicamente en su disco y empezamos a platicar sobre cómo la música ha cambiado de cierta manera. Y es aquí cuando el compositor y productor nos habla de cómo él mismo ve la música de hoy en día dividida en dos vertientes: el arte y el entretenimiento. Así lo explica:

“Yo creo que la música ha agarrado dos vertientes: el lado del entretenimiento y el lado del arte. Entonces, ahora en la parte del entretenimiento, se utilizan recursos que no tienen nada que ver con la música para empujar un proyecto. Y por el lado del arte, se juega con las emociones, se trata de documentar y de exponer un punto de vista. “Pero cada que pasa el tiempo, eso se va alejando más. Antes era todo música, y ahora es entretenimiento o arte. Eso me parece super bueno. Yo no critico al lado del entretenimiento. Simplemente lo tengo claro, para poder sobrevivir y entender lo que está pasando en la industria de la música”. Eduardo Cabra para Sopitas.com.

Eduardo Cabra nos habla en entrevista sobre el uso de la inteligencia artificial en el ámbito artístico

El disco Martínez de Eduardo Cabra incluye una canción llamada “Toco madera”. Esta tiene una particularidad: se utilizó inteligencia artificial para componerla. Pero no se usó la IA como el músculo creativo total de la composición, sino solo como un recurso. Y aquí, hablamos con Cabra sobre el auge de este tipo de tecnología en el ámbito artístico.

Sopitas.com: El debate está muy denso sobre el uso de la inteligencia artificial en el aspecto artístico. ¿Se puede encontrar un punto medio? ¿Los artistas deben tenerle miedo a la IA o se puede hallar el intermedio para que solo sea un recurso?

Eduardo Cabra: “Yo la veo [la inteligencia artificial] y me sirve como una herramienta. Yo creo que a la IA no hay que tenerle miedo y no va a sustituir el trabajo humano. La inteligencia artificial se deja llevar por cosas que se van acumulando con el tiempo, va llegando a conclusiones y va creando su arte o composición“.

Justo hay una parte importante sobre la inteligencia artificial en la que Eduardo Cabra es muy puntual en la entrevista. Para él, la IA no sustituirá la calidad del trabajo humano, y para ejemplificarlo, nos cuenta que pidió a ChatGPT componer una canción al estilo Calle 13… Está de más decir que el resultado no le gustó en lo absoluto.

“Una vez le pedí que hiciera una canción al estilo de Calle 13… Cabrón, lo que escribió fue lo más cliché que te puedas imaginar sobre una canción de Calle 13; algo así como ‘somos el pueblo y saldremos a luchar, y con la música venceremos’… Era la cosa más cliché. “Y quizá alguien que no tenga la información completa de las cosas que se hicieron en ese proyecto en específico, podría pensar: ‘wow, la hizo igualita’. Pero yo que estuve metido en ese proyecto, te puedo decir que era una tremenda porquería [el ejemplo de canción de Calle 13 hecha con IA]”. Eduardo Cabra en entrevista para Sopitas.com

Calle 13 en el 2014 en los Latin Grammy. Foto: Getty

Eduardo Cabra es uno de los que le tiene fe a la humanidad si se habla del arte. Aún cuando la inteligencia artificial avanza, es imposible que recree (al menos en este momento) el ingenio humano.

“Lo otro que quería sumar a esto, es que el ser humano históricamente ha empujado para llevar las cosas más allá. Y si de repente el ser humano siente que hay un competencia frente a la inteligencia artificial, entiendo que va a buscar la manera de romper con eso y tratar de superar a la propuesta de la IA“, dice Cabra en entrevista.

E incluso, habla sobre el error humano como un factor creativo imprescindible al momento de crear música. “Cuando uno está creando, a veces de los errores salen unas cosas cabronas. Si es algo que está supuesto a no fallar, ¿en dónde vamos a dejar ese error y esas cositas que a uno lo hacen tirar una canción o una idea por un lado completamente diferente?”, menciona.

Eduardo Cabra en el 2021 durante la época de su primer disco solista. Foto: Instagram

Si bien al inicio de este tema dijo que los artistas no deberían temerle a la inteligencia artificial, por otro lado menciona que la gente si debería cuestionar un poco lo que se hace actualmente con una buena parte de la música comercial de América Latina, en la que encuentra una fórmula repetitiva. Aún así, destaca que hay excepciones a esta tendencia…

“Es el momento perfecto para que mucha gente le tenga miedo a la inteligencia artificial, porque ahora mismo ya, agarrando únicamente la música comercial en Latinoamérica, todo suena como si lo hubiera hecho una máquina o la IA, porque todo suena igual, hablan de lo mismo, hacen los videos de la misma manera, se están vistiendo igual. “Para mí, ya parece que todo se está fabricando con la inteligencia artificial, pero hay propuestas y hay gente que está dispuesta a crear una tendencia que sea honestamente diferente. Eso es lo que rompe con las cosas que van en una sola dirección, y es el factor del error humano lo que va a hacer que las cosas sigan moviéndose, que el sonido siga cambiando y evolucionando por esos factores random”.

Te puede interesar