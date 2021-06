Explorando el camino como solista: Una entrevista con Gaspard Augé de Justice

El 2021 está siendo un gran año para la música. Y no solo lo decimos porque gracias a que las cosas están evolucionando con la pandemia, muchos festivales y conciertos se reagendaron para los próximos meses y 2022. Hablamos de aquellos artistas que continúan trabajando desde el encierro para presentarnos rolas recién salidas del horno; sin embargo, hay quienes vuelven con proyectos sumamente especiales, como el caso de Gaspard Augé.

Luego de lanzar junto a Xavier de Rosnay el tercer material discográfico de Justice, Woman, Gaspard y su compañero se embarcaron en una enorme gira mundial para presentar este álbum, e incluso nos tocó verlos en México en un par de ocasiones. Pero desde entonces, dejaron la música un poco de lado para concentrarse en el estreno de su película Iris: A Space Opera, aunque eso sí, jamás dejaron de componer por su cuenta.

Contra todo pronóstico y luego de todo lo que ha pasado con el COVID-19, Gaspard regresa este 2021 con rolas nuevas, aunque no son precisamente del dúo francés. Resulta que vio la oportunidad perfecta para trabajar en lo que sería su primer álbum de estudio como solista, finalmente y después de mucha anticipación, el 25 de junio vio la luz este disco, el cual lleva por nombre Escapades (y si no lo han escuchado, ACÁ les dejamos la reseña).

Aprovechando el lanzamiento de este material, tuvimos chance de platicar con el productor e integrante de Justice, quien nos contó cómo se dio el proceso de grabación de su debut en solitario, qué fue lo que le dijo Xavier sobre el proyecto, la diferencia entre grabar en formato analógico y digital, su perspectiva de la música electrónica que se hace en la actualidad y hasta de una de sus pasiones que no conocíamos: la lucha libre.

Justice es uno de esos grupos que han planeado muy bien cada uno de los pasos que han dado. En su carrera apenas hay tres álbumes y a pesar de ser “pocos” para su carrera, nos queda muy claro que esa cantidad es para no perder la calidad de las rolas. Sin embargo, para su primer disco en solitario, Gaspard Augé no lo pensó mucho y simplemente empezó a buscar en el baúl de los recuerdos un montón de grabaciones que jamás usó.

“Realmente no lo planeé porque a lo largo de los años fui recolectando algunos demos e ideas que sentí que no estaban terminadas. Así que después solamente quizá solo hice una selección de las pistas que tenían sentido para un álbum de cientos y cientos de pequeñas ideas. Y entonces pasé un buen rato, como tres meses para grabarlo como lo visualizaba y eso fue todo”.

Escapades es un disco completamente instrumental, y la verdad es que no le hacen falta voces porque ese espacio lo llenan muy bien los sintetizadores y los pasajes musicales que Gaspard Augé creó. Uno de los temas que sobresalen de este álbum es “Force Majeure”, la canción que realmente abre el material y que bajita la mano, fue creada para tener un tono épico y que para el músico francés, fácilmente podría aparecer en la lucha libre.

“Sólo quería tener una rola muy épica. Me gustan mucho esas canciones que realmente te hacen sentir como invencible, es un poco como la rola ‘Eye of The Tiger’ de Survivor del soundtrack de ‘Rocky’. Es muy agradable escribir este tipo de canciones que son realmente poderosas, el tipo de rolas que tendrías al inicio de un combate de lucha, como la lucha libre”.