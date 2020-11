“En ‘Ultra Mono’ reafirmamos nuestras intenciones y pasiones”: Una entrevista con IDLES

No todo ha sido tan malo en este 2020, pues a pesar de todo nos ha traído grandes sorpresas musicalmente hablando, pues las bandas se pusieron las pilas a falta de conciertos y festivales en todo el planeta para componer música. Y sí, aunque la industria musical está pasando por un momento sumamente extraño a causa de la pandemia y hay incertidumbre en todo el planeta, nada detuvo el poderoso regreso triunfal de IDLES.

Después de tres años de espera, la banda de Bristol volvió más fuerte que nunca con un verdadero discazo, Ultra Mono. Un álbum que dejó boquiabiertas a muchas personas porque fácilmente podría musicalizar el momento histórico, político y social que estamos enfrentando como humanidad. Donde además de todo esto, Joe Talbot y compañía nos demuestran que aún tienen un montón de cosas por decir.

Tuvimos la oportunidad de platicar con Mark Bowen, guitarrista de IDLES, quien nos contó qué fue lo que pasó dentro de la banda todo este tiempo, el camino que los llevó hasta componer uno de los mejores discos del año –y quizá el mejor de su carrera, las colaboraciones peculiares que hay en el álbum, así como su visión del rock y la música hecha con guitarras, y hasta nos contó de las expectativas que tienen sobre sus primeros shows en México.

Encontrarse a sí mismos para crear su mejor obra hasta el momento

En 2017, la banda de Bristol lanzó su segundo material discográfico, Joy as an Act of Resistance, y desde entonces estuvieron tocando por todo el mundo. Sin embargo, y como suele suceder, durante todo este tiempo cada uno de los miembros maduraron y a la hora de planear su siguiente álbum, tomaron varias decisiones importantes para componer una de las verdaderas joyas que nos dio este año.

“Creo que crecimos de alguna manera, entendimos lo que era estar una banda durante los tours y nos convertimos en una compleja máquina bien aceitada. Siento que el proceso de componer canciones y el diálogo entre nosotros como banda creció a tal punto de experimentar mucho más. Sentimos la música que hacemos y que lanzamos, algo que quizá no habíamos disfrutado en el inicio, no habíamos captado lo emocionante que es la energía que hay en nuestros conciertos. Así que queríamos hacer un disco que fuera emocionante, duro y poderoso, fue una verdadera meta superar el camino hasta ‘Ultra Mono’ y siento que por fin somos la banda que imaginamos ser en este disco”.

Un disco que llegó en el momento exacto

El pasado 25 de septiembre, IDLES estrenó su tercer álbum de estudio, Ultra Mono, un disco que se grabó mucho antes de que el coronavirus se convirtiera en pandemia y cuando nadie imaginaba que pasaríamos tanto tiempo encerrados en casa. Pero por más extraño que parezca, las 12 canciones llegaron en el momento ideal, pues fácilmente podría ser el soundtrack del año, describiendo los sentimientos que muchos hemos experimentado durante estos meses.

“Toda la música representa una catarsis, para mí se trata de explicar el mundo que me rodea aunque sea lo más bizarro o raro posible. Es increíble que canciones como ‘Anxiety’, Reigns’, ‘Kill The With Kindess’ se sienten como algo que sin duda necesitamos escuchar en este momento, que de alguna manera describen al mundo actual. Es un disco para la catarsis y los tiempos que vivimos se prestan para eso, es un buen ejercicio escucharlo en el encierro, puede mantenerte cuerdo y sin que se te zafe un tornillo, creo que es lo mejor que puede transmitirle a nuestros fans o quien se encuentre con él”. “Siempre hay esperanza en nuestra música, porque somos personas esperanzadoras, pensamos en la sociedad y casi siempre estamos optimistas. Intentamos mantenernos así, creo que eso es lo que queremos decir en IDLES, que hay esperanza en la oscuridad y que todos podemos superar los días oscuros. Hay periodos como este, donde la ansiedad y la incertidumbre se hace presentes en todo el mundo, y sentimos que quizá nuestra música puede curarlos en estos momentos. Ese es el mensaje oculto en ‘Ultra Mono’, es como reafirmar lo que pensamos como banda, que no queremos ver a nuestros fans temblando del miedo, nos encanta verlos confiado en sí mismos, lúcidos y contentos aunque las cosas no estén saliendo bien. Así que este disco es como reafirmar nuestras intenciones”.

Ver en YouTube

¿Jamie Cullum está en el disco?

Para Ultra Mono, los IDLES reunieron a una gran cantidad de músicos que tocaron como invitados en varias de las rolas. Jehnny Beth, Warren Ellis –que es uno de los mayores colaboradores de Nick Cave–,así como Colin Webster y Kenny Beats, aunque quizá el crédito que llama la atención en el disco es el de Jamie Cullum, el genio del jazz que se aventó una espectacular pieza de piano y coros en “Kill Them With Kidness”.

“Algo que quisimos hacer este disco era evolucionar el sonido tradicional de IDLES a pesar de que suenan como canciones realmente sencillas, la esencia es esa, que todo está encapsulado en riffs, baterías y letras muy sencillas, así que queríamos romper con ‘la fórmula’. Parte de estar en la banda es que tenemos este raro sentido de comunidad, nos encanta esa experiencia, así que reclutamos a un montón de personas que quizá en el papel no encajaban con nuestro trabajo, pero que compartían esa misma sensación de colaborar y tocar con otros, es como una verdadera terapia musical y deseábamos que eso se escuchara en el disco. Cada colaboración es importante, no se trata de ponerla ahí porque sí, tiene que ser algo esencial para la canción”. “Jamie Cullum para muchos no debería estar en el mismo cuarto que nosotros, pero en el contexto de IDLES funciona y eso es lo más importante de todo. Que podamos compartir la alegría y el entusiasmo por la música, usarla como catarsis y crear magia. Cuando escuchas a Jamie hablando sobre la música y lo que significa para él es donde te das cuenta que es auténtico, me parece que ese es el hilo más valioso que nos une y es por eso que terminó colaborando en el disco”.

Ver en YouTube

La banda se burla de los clichés en “Mr. Motivator”

Sin duda, una de las rolas más estruendosas y monumentales en el nuevo disco de IDLES es “Mr. Motivator”. A través de un riff pegajoso y distorsionado, citan a un montón de personajes de la cultura pop, desde Conor McGregor, Vasyl Lomachenko Kathleen Hanna y Delia Smith, hasta Frida Kahlo, Tracey Emin, Flavor Flav, John Wayne, David Attenborough y LeBron James.

Aunque en realidad, la banda se burla de los clichés que hay alrededor de estas figuras y lo que las personas creen que representan. Pero el propio Mark Bowen nos cuenta la historia detrás de esta canción.

“Escribimos la canción cuando estábamos de tour en Nueva Zelanda, no podría afirmar como tal esto, pero creo que es de las primeras canciones que compuse y se pueden sentir mis influencias en ella. La idea era tomar algo como el sonido crudo de una banda de garage y combinarlo con una línea de bajo groovy y una batería apropiada. Y después Joe vino con la letra de la canción, que básicamente se burlaba de estas ridículas, bizarras y horribles descripciones de las personas que siempre caen en los clichés, usando frases motivacionales y referencias populares con el único fin de encajar. Aunque eso nos parece ridículo y los criticamos, respetamos a quien lo hace y lo disfruta, ese es el origen de ‘Mr. Motivator'”.

Ver en YouTube

La canción de IDLES influenciada por Daft Punk

A IDLES los reconocemos como una banda ruidosa y cuyo poderío recae en una base típica de rock; ya saben, batería, bajo, guitarras y voz. Pero más allá de eso, son tipos que aman por completo la música electrónica, y eso lo demuestran a su manera con “Reigns”, que según Mark se inspiraron algunos de los productores más importantes de la escena house francesa, entre ellos Daft Punk, a la hora de componerla

“Quizá mi favorita es ‘Reigns’, porque a lo largo del álbum la gran mayoría de las canciones están influenciadas por el amor que Joe y yo le tenemos a la música electrónica de mediados de los 2000, ya sabes, todo lo que salió de Ed Banger Records, como Sebastian, Daft Punk y gente así. Esta canción intenta capturar la vibra de esos hits electro y creo que no nos salió nada mal, de hecho fue un logro para nosotros. Amo esa canción, creo que es contagiosa y por eso me encanta”.

Ver en YouTube

¿El rock está muriendo?

Por años se ha dicho que el rock está muriendo, y aunque en los últimos años su popularidad ha caído gracias a que otros géneros y sonidos son los que están en las tendencias, hay bandas como IDLES que nos demuestran que los guitarrazos están más vivos que nunca. Sin embargo, Mark Bowen considera que como todo, está evolucionando y eso es gracias a que las personas están escuchando toda clase de música.

“Creo que la gente siempre dice que la música basada en guitarras va a morir porque no está en el lugar donde solías encontrarla y no es tan popular. El hip-hop vino para desbancar a las guitarras así como cuando el punk estaba muriendo, la música electrónica está por ahí al frente también, pero siento que aún hay muchas personas disponibles e interesadas en ver a un músico tocando un instrumento en el escenario, para probar esas catarsis física a través de las cuerdas y disfrutar el sentimiento que sale de una guitarra, no importa si la conectas en un amplificador o la tocas acústicamente. “Siento que lo que está pasando con el rock es que el público está subiendo sus expectativas sobre este género, y eso está probando que son más abiertos de mente y musicalmente, pero creo que eso está motivando a que se haga música más interesante. No creo que vaya a morir o que esté al frente como antes, pienso que es eso, que la gente está escuchando otras cosas y es parte de evolucionar”.

El concierto que no fue de IDLES en México

Como recordarán, en abril de este año la banda de Bristol tenía programada una pequeña gira por nuestro país, para tocar en ciudades como Guadalajara, Monterrey y por supuesto, la CDMX. Pero como ya lo saben, el coronavirus arruinó su primera visita a México, aunque ellos tenían expectativas altas sobre estos conciertos y sobre todo, tenían muy buenas referencias sobre el público mexa.

“Sí, claro que estábamos emocionados por tocar para ustedes. Tengo que decírtelo, pero creo que las entrevistas que más disfrutamos son las que hacemos con periodistas mexicanos, porque parece que entienden nuestra música y concepto, parece que estamos en la misma línea. Nuestro manager nos dijo ‘México es el país ideal para ustedes, la manera en que el público se entrega es perfecta para sus conciertos’. Así que esperamos que una vez que todo esto termine podamos ir para allá, es muy frustrante esto porque tuvimos algunas oportunidades de hacerlo antes, pero créeme que cuando la pandemia termine iremos a México y siento que será épico, con tanta espera y todas las cosas que se pusieron en nuestros caminos, será perfecto y quizá podamos daremos los mejores shows de nuestra carrera ahí”.