The Nix y la vida más allá de Franz Ferdinand: Una entrevista con Nick McCarthy

Nacido en Blackpool, Inglaterra, pero criado en Alemania, Nick McCarthy ha sido un extraordinario músico que desde muy joven tomó la iniciativa de estudiar piano en la modalidad de música clásica en el conservatorio de Múnich. Conocido por ser el ex guitarrista estrella y cofundador de Franz Ferdinand, a lo largo de su carrera dentro de la banda escocesa nos regaló extraordinarias e inolvidables composiciones.

No por nada estuvo detrás de grandes rolas como “Love Illumination”, “Take Me Out”, “The Dark Of The Matinée”, “This Fire”, “Do You Want To”, solo por mencionar algunas, y es que la lista sería interminable. Y no solo eso, sino que también le aportaba al grupo una categórica presencia en sus shows en vivo, brindando siempre actuaciones enérgicas y entusiastas.

Sin embargo, la habilidad musical de Nick va más allá de Franz Ferdinand, siendo capaz de crear música multicultural e inclusiva con artistas de todo el mundo, todo esto dentro de su nuevo proyecto como solista.

Conozcamos a The Nix, el nuevo proyecto de Nick McCarthy

En esta ocasión tuvimos la oportunidad de platicar con Nick McCarthy respecto a su proyecto como solista llamado The Nix, proyecto en el cual trabaja junto con su amigo y productor Sebastian Kellig.

Después de formar parte de Franz Ferdinand por aproximadamente 12 años, Nick decidió por temas personales dejar la banda en el 2016, lo que le permitió disfrutar de su familia y descubrir sonidos nuevos que terminarían convirtiéndose en un álbum versátil llamado que para ser honestos, da como resultado una exquisita combinación de sonidos que suenan muy diferentes a lo que nos tenía acostumbrados este musicazo.

Sausage Studio Sessions es el nombre del álbum debut de The Nix, lanzado el pasado 30 de octubre, una extraordinaria colección de 12 canciones que en cada una de ellas cuentan con las participaciones especiales de Laetitia Sadier de Stereolab, Sergio Acosta de Zoé, KT Tunstall, Kwamie Liv, Manuela Gernedel, Philipp Plessmann, Khloe Anna o Vula Malinga de Basement Jaxx.

¿Qué representa ‘Sausage Studio Sessions’?

Este es un disco que Nick McCarthy tenía en mente realizar, después de haber dejado a Franz Ferdinand. El ADN del disco va más allá de un grupo conformado por integrantes específicos, lo cual conlleva a experimentar algunas complicaciones pero que finalmente valdrán la pena, por los que nos comentó:

“Este es un álbum basado más en un grupo abierto de personas en lugar de los cuatro miembros como pandillas como cuando estaba en Franz Ferdinand. Siempre me ha gustado conocer y tocar música con mucha gente diferente, así que este fue un buen momento para basar un disco en esta forma de hacer música. Nos reunimos con muchos escritores y cantantes diferentes, escribimos canciones juntos y luego, cuando todas las canciones estaban listas, juntamos a nuestra banda y grabamos las pistas de acompañamiento”. “Después de eso, solo tuvimos que hacer que los cantantes volvieran a hacer sus voces. Esta resultó ser la parte complicada. Todos los involucrados fueron, por supuesto, músicos de gira y conseguirlos de nuevo resultó no ser tan fácil y rápido como al momento de escribir canciones. pero llegamos allí al final y, con suerte, nos reuniremos todos por tercera vez para llevar este álbum al escenario”.

Las colaboraciones son esenciales en este proyecto

Un álbum que de entrada cuenta con colaboraciones en cada una de sus canciones, puede sonar a primera instancia como un disco muy elaborado y complejo en su realización, ya que más allá de los tiempos y de la agenda de cada uno de los artistas, el ensamblar adecuadamente un álbum en el cual está involucrada mucha gente podría parecer un reto algo demandante.

Sin embargo, Nick McCarthy nos contó cómo fue el cuidadoso proceso para elegir a los artistas que participarían y cómo consiguió involucrarlos de lleno. Al final, claramente parece que ya tenía en mente a quién invitar.

“Algunas de las colaboraciones fueron personas que conocí en conciertos y festivales. Pasar largas noches con ellos y salir hasta agotarnos. Es genial trabajar con alguien con quien ya has tenido momentos interesantes. No tienes que hablar demasiado de la música, lo que es bastante bueno.”Y algunas de las otras colaboraciones fueron personas cuya música yo amaba, así que decidí invitarlos y simplemente todo hizo clic. Tuvimos mucha suerte, de esa manera no hubo muchos momentos difíciles”.

El proceso de grabar un disco tan ambicioso

La realización del álbum se llevó a cabo, como el nombre lo indica, en el Sausage Studio, un estudio de grabación que comparte con su amigo Seb Kellig, mismo que tiene la peculiaridad de estar abierto las 24 horas. Lo que permitió la gran posibilidad que los diferentes colaboradores pudieran trabajar a su respectivo tiempo y que además, todo ese proceso ocurrió justo antes de que conozcamos a la actual pandemia.

“La grabación se hizo antes de que esta pandemia nos golpeara. ahora parece un poco como una mirada a un tiempo diferente. No podrías hacer este tipo de álbum ahora mismo, sería muy complicado. De ninguna manera. Había gente yendo y viniendo todo el tiempo durante la grabación y de eso se trataba exactamente. Supongo que tenemos que tener cuidado de no perder la increíble apertura que estaba presente antes de que apareciera esta enfermedad. Probablemente nos tomó un año armar todo, pero fue intermitente ya que teníamos que esperar a que los cantantes salieran de gira de vez en cuando”.

Su sentir personal con este álbum

Después de haber participado en algunos otros proyectos como Manuela, Box Codax, FFS y por supuesto Franz Ferdinand, The Nix representa para Nick McCarthy una etapa nueva en su vida y que en palabras propias la describe como una despedida, pero al mismo tiempo es como una nueva kickoff party. Respecto a esto y hablando de su fantástica trayectoria y la evolución de su carrera, puntualiza que en la vida nunca dejas de soñar.

“Lograr metas y sueños en la vida, bueno, eso es lo que intentas siempre, supongo. De alguna manera sigues teniendo nuevos sueños, y aunque no se hagan realidad, hay que seguir adelante. Tengo una habitación llena de instrumentos y material de grabación y ese fue probablemente uno de mis mayores sueños, ¡pero luego te das cuenta de que todo está en tu cabeza! ¡no necesitas nada! es un camino largo y hermoso”.

Y aunque es difícil de elegir, por la naturaleza propia de cada canción que fueron creadas a través de procesos colaborativos y creativos muy cuidadosos, para Nick existen piezas que personalmente desde su punto de vista le generan algo especial. Es muy complicado decidirse por algunas en un álbum lleno de grandes canciones como ‘Shoemonk’, ‘The Highest’, ‘The Strangest Thing’, ‘Full Fathom Five’, ‘Hyena’, ‘Colors’, entre otras, tiene dos favoritas.

“Aunque me gustan todas, por supuesto, estoy especialmente feliz de cómo resultaron ‘The Drop’ y ‘Full Fathom Five’, tienen una magia especial para mí”.

Aprovechando la pandemia para crear cosas grandiosas

Hablar del tema que nos aqueja desde marzo, puede ser desgastante. Sin embargo, la música nos puede ayudar a encontrar maneras nuevas de sobrellevar la realidad en la que vivimos, descubrir nuevas ideas y dejarse inspirar de maneras en las que probablemente antes no lo hubiéramos hecho, dejar de aprender a valorar lo que tenemos hasta que lo perdemos.

La pandemia sin duda nos ha golpeado muy fuerte a todos, y evidentemente la industria de la música, así como en general a las artes y eventos masivos han sido seriamente afectados. Nick, nos compartió desde su perspectiva como artista su principal desafío para comprender esta atípica y extraña situación.

“Lo único bueno que puedo sacar es que es posible grabar mucho, porque no hay nada más que hacer. Y es un buen momento para probar cosas nuevas. ¡Tiempo de investigación! pero no siempre es fácil ignorar lo que sucede allá afuera. Con suerte, los conciertos podrán volver a ocurrir pronto.”

Aunque es difícil pensar en esto hoy en día, Nick McCarthy nos contó lo que para The Nix implicaría incorporarse y desarrollarse en la industria de la música en el “mundo post-pandemia”.

“Bueno, espero estar bien en el mundo posterior a la pandemia, pero si no solucionamos esto, será extremadamente difícil llegar a cualquier parte del mundo de la música, excepto en algún tipo de forma digital. Pero eso solo funcionará para unos pocos. Definitivamente necesitaremos algún tipo de concierto para que las cosas vuelvan a funcionar…” evidentemente Nick extraña mucho los conciertos, como todos nosotros.

Considerando el contexto en el que vivimos, recibir música nueva siempre será algo extraordinario y más cuando se trata de un trabajo lleno de talento y mentes creativas, que hacen de Sausage Studio Sessions un álbum multicultural, inclusivo y lleno de diversidad. Es así como pudimos descubrir la cara más real y honesta de Nick McCarthy, más allá de Franz Ferdinand, un músico que sin duda nos ha alegrado nuestros playlist diarios con todas sus obras a lo largo de su carrera.

“Like any other real party, we are all in this together. And we will get through this together”. Nick McCarthy

Por: Salvador Medina