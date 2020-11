“Este premio no es para mí, es para ‘Un Canto por México'”: Una entrevista con Natalia Lafourcade

En estos tiempos tan extraños que vive la industria musical, con conciertos y ceremonias de premiación en línea y por más raro que parezca, es la época en que más canciones estamos escuchando. Muchos artistas están aprovechando el tiempo en encierro para componer y crear cosas espectaculares, aunque en medio de todo lo que estamos enfrentando, también están sucediendo cosas maravillosas como lo que le pasó a Natalia Lafourcade.

Hace algunos días, la artista mexicana hizo historia en la entrega 2020 de los Latin Grammys, al coronarse como una de las máximas ganadoras con 3 gramófonos, entre ellos el de Álbum del año, Mejor canción regional mexicana y Mejor canción alternativa. Pero también está buscando el premio de la Academia estadounidense, pues se anunció su nombre en la categoría de mejor álbum de música regional mexicana (incluyendo tejana) para el próximo año.

Es por eso que tuvimos chance de platicar con ella, quien nos contó sobre este triunfo, lo que representa para ella, el enorme proyecto que hay detrás de su más reciente material discográfico, empujar a las nuevas generaciones a rescatar los sonidos de México y sobre todo, lo que la música le ha enseñado a Natalia Lafourcade con tantos años de carrera.

Ser la máxima ganadora del Latin Grammy y enterarte mucho después

Desde que comenzó la pandemia, se movió a la sierra en Oaxaca junto a su familia para mantener la cuarentena y por lo mismo, no tenía internet. Es por eso que no pudo estar presente –en la gala virtual– donde se anunció que ella había sido la ganadora del premio mayor en la ceremonia 2021 de los Latin Grammys con Un Canto por México, y la propia Natalia Lafourcade nos contó cómo fue ese momento, cuando se enteró de lo que había pasado.

“Realmente no me lo esperaba, fue como una mega sorpresa y todavía estoy como asimilando todo. Estoy muy agradecida y sorprendida. Estábamos entre que ‘sí, me conecto yo, pero a ver conecta tu teléfono, ¿ya dijeron? ¿no dijeron?’ Y en lo que iban a decir al ganador se cortó el teléfono, entonces alguien recibió un mensaje de la Ciudad de México donde nos anunciaron que se lo había ganado ‘Un Canto por México'”. “Todos pegamos el grito y brincamos, yo me quedé pasmada como un minuto y pues estoy muy feliz, muy contenta y orgullosa porque siento que no es un premio para mí, es para ‘Un Canto por México’, es un disco que no hice sola, porque participaron una comunidad de músicos increíbles. Mucha gente colaboró y que forma parte de este proyecto, que lleva como motor una causa muy importante, pues detrás de esto hay un centro que estamos reconstruyendo que ahorita y entre que todo esto está pasando, hay personas que están ahí, trabajando todos los días por levantar este espacio. Me siento muy agradecida”.

Un disco con sabor mexicano le gana a las tendencias

En febrero de este año, Natalia Lafourcade presentó su nuevo disco, Un Canto por México, el cual surgió a raíz de un concierto para apoyar a la reconstrucción del Centro de Documentación de Son Jarocho, que se vio gravemente afectado por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Es por eso que para ella, ver que gane un álbum que tiene puros sonidos de nuestro país y que está hecho con el corazón, compitiendo con artistas de otros géneros que sonaban más fuertes, es una enorme satisfacción.

“Este es un premio para la música, es un reconocimiento de que esta música existe. Porque estamos en medio de un momento en donde este tipo de géneros y esta música que tiene tanto tiempo, y que forma parte de nuestro tejido histórico y hasta de lo que somos, se encuentra en peligro de ser olvidada. Con noticias como estas o con empujes como este es que agarra fuerza y nos recuerda que eso existe y que nos sigue conectado y emocionando por alguna razón”. “Había artistas increíbles en esa misma terna junto con ‘Un Canto por México’ y nos sorprendimos muchísimo, aunque siento que no se trata de decir que es el mejor, simplemente es un homenaje a la música, al folclore, a las raíces, a la historia, a los músicos, a los niños y a las niñas, a la posibilidad de conectarnos a lo que somos en lugar de seguir una tendencia o ser como alguien más, sino conectar con nuestra verdadera esencia. Por ahí hay una fuerza que me rebasa y siento que no soy yo, sino la magia de la misma música”.

Resaltar la música de nuestro país

Si algo ha caracterizado a Natalia Lafourcade en los últimos años es que sin lugar a dudas es a su manera, una de las representantes de la música tradicional de nuestro país. Pero quizá lo más importante que ha hecho es que –así como le pasó con Agustín Lara–, está inspirando a las nuevas generaciones a través de su trabajo a escuchar y enamorarse de esos ritmos que forman parte de nuestra cultura y de nosotros mismos, y eso se puede sentir en Un Canto por México.

“Algo que me maravilló de este disco es la forma en que lo hicimos y cómo fue agarrando fuerza, y cómo estábamos en el estudio y decíamos que era como un ser que sabía, olía y se sentía como un México muy fuerte, como el México de ahora, con esos matices y esas cosas que tenemos hoy en día; simboliza y representa una ganancia para todos los involucrados y no sólo eso. Es como una posibilidad para todos los que están haciendo este tipo de música, pienso que no habría sucedido sin la mano y el talento de otras personas, y cuando confías en los demás pasan cosas increíbles como esta. “.

“Siento que también me gusta es que se ha dado de una manera muy orgánica o natural. Poco a poco me he ido enamorando más de estas posibilidades en la música que se abren, de tomar ciertos elementos con ciertos ingredientes en todos estos géneros que quise explorar. En este disco en algún punto implicaba un riesgo para mí, porque nunca había cantado o interpretado canciones que tuvieran este peso como una polka ranchera, o como norteño o cumbia, boleros que para mí hace 10 años eran muy difíciles de interpretar, ni lo imaginaba, y siento que cada proyecto al que me he acercado y cada forma en que me he permitido vivir me ayudaron a aprender y me voy sorprendiendo de los resultados”.

Las lecciones que le ha dado la música a Natalia

Después de tantos logros, discos, canciones y éxitos como el que está viviendo en estos momentos, con un álbum que además de tener canciones espectaculares y que nos recuerdan a distintos rincones de México, Natalia Lafourcade sabe que la música le ha enseñado muchas cosas y que le debe tanto. Pero qué mejor que ella para contarnos todo lo que este maravilloso arte ha traído a su vida y lo que significa para ella.