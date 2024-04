Lo que necesitas saber: En entrevista, Mike Kerr nos habla sobre los 10 años de Royal Blood, la etiqueta de ser 'salvadores del rock' y más.

Royal Blood lanzaba en 2014 su disco debut homónimo, ese mismo que incluye canciones de la talla de “Out of The Black”, “Little Monster” o “Ten Tonne Skeleton”. Sí, se cumplen 10 años de que salió aquel material que puso a Mike Kerr y Ben Thatcher en el radar del Reino Unido.

Y en ese sentido, no es como que el rock careciera de proyectos relevantes dentro de la escena británica, tomando en cuenta que Inglaterra es una de las cunas musicales mundiales por excelencia.

Royal Blood/Foto: Getty Images

Sin embargo, había algo especial que los distinguía: su cualidad para hacer canciones de riffs duros y ritmos frenéticos influenciadas por el blues, el garage, el hard rock e incluso algunos toques de stoner rock.

Eran algo así como el eslabón británico perdido que, por decirlo de alguna manera, conjuntaba lo mejor de Queens Of The Stone Age y Jack White. Y en medio de la generación del indie rock que creció con los Arctic Monkeys (quienes también adoptaron un sonido más duro en AM del 2013), Royal Blood ofrecía un sonido rock más áspero…

Con esos detalles, un sector de la prensa de su país los llegó a catalogar como los ‘salvadores del rock británico’, un término que podría halagar a cualquiera, aunque también podría resultar pretencioso en sí mismo.

Royal Blood/Foto: Getty Images

Lo sorprendente de la banda y un recap breve de su evolución

Otra cosa que sorprendió en aquel instante es que eran solo dos personas componiendo canciones que sonaban enormes y potentes. Ben Thatcher tocaba en ese disco con golpes secos y fuertes tanto en los ritmos más acelerados como en los más lentos… Un John Bonham moderno.

Con Mike Kerr, seguro que varios se despistaron creyendo que había guitarras o más de dos integrantes en la banda. Pero no. Con la peculiar configuración de su bajo y su habilidad para crear riffs pesados era suficiente como para darle magnitud a la música.

Ese camino sonoro de Royal Blood continuó en How Did We Get So Dark? (2017), para luego incursionar en el dance rock en Typhoons (2021). Y después llegó Back To The Water Below (2023), donde el dúo regresó un poco a sus raíces e incluso se aventura a componer algunas baladas rock suaves con piano de por medio para ampliar su gama de instrumentos.

Portada del disco ‘Back to the Water Below’ de Royal Blood, que saldrá el 8 de septiembre. Foto: Warner Records.

Son cuatro discos increíbles, pero desde el primero, el público mexicano ha esperado con ansias que la banda sea más recurrente en sus visitas a nuestro país. Lo hicieron por fin en el Corona Capital 2021 y en este 2024, vuelven a un festival en el Tecate Pa’l Norte además de su primer headline show en la CDMX para tocar en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes.

Aprovechando el momento, tuvimos una entrevista con Mike Kerr para platicar por supuesto de su disco más reciente, pero también sobre cómo ha evolucionado su proceso creativo con Ben, qué tan fortalecida o debilitada está la escena rock actual, el estado de la figura del rockstar, entre otras cosas…

Entrevista con Mike Kerr de Royal Blood

Del nuevo disco y la esencia que rescata del primero

Sopitas.com: Mike, gracias por tu tiempo. Déjame decir que Back To The Water Below realmente me voló la cabeza. Creo que es un discos sobre sentirse deprimido y aceptar esa parte para salir del hoyo. Tienes canciones como “There Goes My Cool” sobre sentirte decaído y otras como “Waves” sobre reconocer las cicatrices de la vida para incluso aceptar cuando necesitamos ayuda…

¿Qué piensas sobre ello? ¿Cómo se adentraste en ese concepto o cuál es el significado del álbum para ti?

Mike Kerr de Royal Blood: “Realmente no fue un concepto que estaba premeditado. Supongo que siempre estoy escribiendo desde un lugar de honestidad sobre cómo me siento en ese momento y sí, esa época, ese punto particular en mi vida, eso fue realmente donde estaba [un momento de depresión]…”.

Sopitas.com: Creo que el álbum retoma un poco de los dos primeros discos de Royal Blood, pero también es refrescante con estas partes de piano poderosas y otros detalles musicales. ¿Cuál es tu reflexión sobre el álbum comparado con tus grabaciones anteriores? ¿Cómo ha cambiado tu proceso creativo con Ben después de una década?

Mike Kerr: “Creo que se siente como si siempre estábamos aprendiendo y siempre empujando adelante y creo que sí, siempre es como si fuera muy refrescante… Creo que cuando empiezas con algo nuevo tienes que mirar lo que has hecho y pensar sobre qué podría ser mejor y lo que no has hecho aún. Debes mirar atrás y pensar en cómo quieres avanzar y creo que este álbum se siente mucho como un mix de todos nuestros discos, realmente.

“Creo que hay cosas que se parecen al primer álbum, creo que se siente más blues y hay una especie de esencia sobre él que te recuerda al primer álbum… El asunto del piano es que comencé a aprender escribir y tocar música en él, así que incluir eso en lo que hacemos me pareció muy importante y me pareció como una forma de completar el círculo”.

Mike Kerr y Ben Thatcher de Royal Blood en 2021/Foto: Getty Images

Sopitas.com: ¿Cómo ha cambiado tu amistad con Ben [el baterista] a través de la música?

Mike Kerr: “Es exactamente igual. Sí, creo que aparte del hecho de que hemos

progresado como personas y como músicos y lo que sea, es la química que tenemos, esa es la cosa. Sí, eso no va a ir a ningún lugar…”.

Los espacios para bandas nuevas: El vocalista de Royal Blood nos recomienda dos proyectos

Como mencionábamos al inicio, Royal Blood llegó a ser una banda ‘salvadora del rock’. Hay cierto cliché en la idea de ser considerado salvador de un estilo musical, sobre todo en Reino Unido que es cuna de la que constantemente salen diversos talentos. Y en ese sentido, Mike Kerr comparte la opinión sobre esa designación.

Sopitas.com: Royal Blood ha estado tocando por casi diez años. Algunas personas te han nombrado como los salvadores de la rock británica desde entonces. ¿Cómo te sientes sobre esa designación después de todos estos años?

Mike Kerr: “No creo que haya necesitado de salvación, honestamente. Creo que la música que hacemos es, ya sabes, basada en todo lo que se había escuchado antes, y no habría nada sin ello.

“Así que no… Es un género que siempre tiene su pulso revisado y creo que diferentes géneros tienen sus momentos y tiempo; las cosas vienen de forma inmediata. Y creo que solo porque no están en el top como antes, no significa que no haya música rock aún. Sí, la música rock no está en el top en estos días, pero hay mucho talento en todo el mundo”.

Royal Blood en concierto. Foto: Getty.

Sopitas.com: ¿Tienes alguna banda favorita en este preciso momento?

Mike Kerr de Royal Blood: “Hay dos, en realidad. Y ambos están en la rodando con nosotros. Hot Wax, que es una banda increíble de Inglaterra. Hay otra banda llamada Bad Nerves, que es una banda de punk rock también de Inglaterra. Así que tuvimos que tocar muchos shows con esos chicos. Eso es evidencia de que hay bandas increíbles ahí afuera. Diría que son mis dos favoritas en este momento. El rock se mantiene para los músicos con pasión”.

Sopitas.com: En una entrevista de hace 9 años, dijiste que hay una comunidad muy pobre para bandas nuevas. ¿Aún piensas así o algo ha cambiado?

Mike Kerr: “Creo que ha mejorado, aunque los lugares para tocar se están cerrando cada diez minutos, me parece...

“Se debe tocar frente a la gente, ¿sabes? Puedes tocar todo lo que quieras en tu propia casa o en un cuarto y es completamente diferente cuando actúas frente a un público vivo. Sin esa nutrición, no puedes esperar que otros Nirvana aparezcan de repente de alguna manera. Es triste”.

Mike Kerr de Royal Blood. Foto: Getty

La importancia de México para Royal Blood

Luego de su presentación en el Corona Capital 2021, Royal Blood regresan a nuestro país en este 2024 para tocar en el Tecate Pa’l Norte… y sobre todo, dar ellos un show como artistas principales en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes. La banda sabe que aquí en México tiene una gran base de fans, así que no es menor que vengan a dar su primer headline show.

Sopitas.com: Viniste a México hace un par de años, para tocar en el Festival de Corona Capital, y ahora vienen encabezando su propio concierto . ¿Qué significa México para Royal Blood?

Mike Kerr: “Hombre… quiero decir, nuestra base de fans es enorme y es una locura que nunca hayamos logrado hacer nuestro propio show antes. Hemos tenido mucho apoyo de nuestros fans mexicanos y lo vemos todos los días en nuestras redes sociales y sabemos cuántas personas nos escuchan.

“Así que incluso al tocar el festival hace un par de años, fue un momento increíble para nosotros. Fue la primera vez que pudimos conocer a nuestros fans y realmente no podemos esperar a nuestro propio show. Va a ser un momento real”.

Mike Kerr con Royal Blood en el Corona capital 2021. Foto: Stephania Carmona

Sopitas.com: ¿Te acuerdas de algo sobre tu primera vez aquí en México?

Mike Kerr: “Fuimos a las pirámides. Sí, eso fue bastante increíble. Pero creo que ese viaje no tuvimos mucho tiempo. Creo que incluso ir a ver las pirámides fue muy rápido. Desafortunadamente estos viajes son de vacaciones…. Estoy pensando en ir antes y tener algo de tiempo”.

