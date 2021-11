Royal Blood desquitó los años de espera con su show en Corona Capital 2021

Vaya locura la que vivimos con Royal Blood en el Corona Capital 2021. Como ya lo sabrán, desde hace varios años el dúo británico aparecía entre los rumores y hasta los carteles falsos del festival, pero nomás nos ilusionaban y a la mera hora no los veíamos por ningún lado. Sin embargo, este año la cosa cambió por completo, porque luego de la pandemia, esta bandota decidió venir por primera vez a México y la verdad es que la espera valió la pena.

Como buenos ingleses, Mike Kerr y Ben Thatcher subieron al escenario Corona en punto de las 8:20 de la noche para darnos una presentación llena de energía, riffs distorsionados, baterías potentes y hitazo tras hitazo. Su set comenzó con unos visuales hipnóticos que dieron pie a los primeros acordes de “Typhoons”, la rola que le da nombre a su más reciente material discográfico, y a partir de ahí las cosas fueron subiendo de nivel.

Royal Blood por fin tocó en México gracias al Corona Capital 2021

Sabemos que lo espectacular de Royal Blood es que con tan solo un bajo y batería logran recrear el sonido de una banda completa, pero la verdad es que en esta ocasión los acompañó un tecladista y hasta una corista, y siendo muy honestos, los complementaron a la perfección. Enseguida se echaron “Boilermaker” ante la felicidad y el éxtasis de todas las personas que desde horas antes ya estaban esperando a que salieran a reventar sus instrumentos.

En un momento, Mike Kerr dijo que tuvieron que pasar casi 7 años para que se diera su presentación en el Corona Capital y no entendía por qué tardaron tanto en venir a México. Sin embargo, también dejó muy claro que la espera valdría la pena y tenía toda la razón. De repente sonaron rolas más antiguas de su carrera, como “Come on Over” y “Lights Out”, con las que incluso alcanzamos a ver que se armaron mini slams al ritmo de esos acordes sucios.

El dúo británico tocó lo mejor de lo mejor

Con “I Only Lie When I Love You” y “Trouble’s Coming”, Royal Blood le bajó un poquito a los decibeles pero no a la intensidad. Y es que fue impresionante ver la reacción del público ante la música del dúo británico, pues aunque la mayoría ya sabíamos lo que podíamos esperar, hubo quienes los descubrieron en el festival y por supuesto que les voló la cabeza escuchar sus rolas dentro de un lineup que tiene algo para todos los gustos.

Pero volviendo al show de la banda, los vasos volaron y la gente saltó como si no hubiera un mañana cuando Mike Kerr tocó el riff de “Little Monster”, uno de los momentos más espectaculares de su set. Y por si no fuera suficiente con escuchar esta rola ponchada, Ben Thatcher demostró su enorme habilidad en la bataca aventándose un solo épico por el que obviamente recibió aplausos por todos los que estábamos viéndolo sobre el escenario.

Al final nos quedamos con ganas de escuchar más

“How Did Get So Dark?”, Ten Tonne Skeleton” y “Loose Change”, Royal Blood nos regresó a sus primeros años y demostraron la enorme evolución que han tenido a lo largo de tres discos brutales. Justo cuando estábamos más emocionados y en el punto más alto de su show, la banda tocó “Figure It Out” y el público se volvió loco. Créanos que no exageramos cuando decimos que la vibra que se sintió con esa canción fue espectacular.

Para cerrar con broche de oro, Ben y Mike se aventaron “Out of the Black” y nos regalaron un último instante para admirar en todo su esplendor los músicos tan increíbles que son, pero sobre todo el poderoso combo que arman cuando se suben al escenario. Luego de hacer que esta rola sonara duro, el dúo británico agarró la bandera de nuestro país, agradecieron al público, se abrazaron y prometieron que regresarían muy pronto… eso esperamos.

Al final, Royal Blood tocó 12 canciones y a pesar de que muchos terminaron contentos con su presentación, la verdad es que nos quedamos con ganas de escuchar más. Sin embargo, después de tantos años de espera e ilusionarnos con verlos de este lado del charco, Mike Kerr y Ben Thatcher hicieron que todo ese tiempo valió la pena, porque sin temor a equivocarnos, dieron una de las mejores presentaciones de todo el Corona Capital 2021.