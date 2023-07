Lo que necesitas saber: Ruzzi está por lanzar su nuevo disco 'Mariana', que se publicará en noviembre próximo. En entrevista, nos cuenta los detalles de sus nuevos sencillos.

Han pasado prácticamente cinco años desde Nave espacial, el primer disco de Mariana Ruiz. Bueno, como leyeron arriba en el título, esta entrevista la hicimos con Ruzzi (su nombre artístico), pero es justo que hagamos mención de su nombre de pila pues en esta nueva etapa que atraviesa la oriunda de Chihuahua, hay una parte importante sobre reencontrarse con uno mismo.

Mariana es el título del nuevo material discográfico de Ruzzi, que llegará a finales de este año. Por acá, tuvimos una plática con reconocida la compositora sobre este álbum venidero, los sencillos que ha lanzado, la música que escucha ahora y los diferentes tipos de amor que abordan cada tema.

Imagen promocional de Ruzzi. Foto: vía Instagram.

Entrevista con Ruzzi

“Regresar” y “Libertad”, las rolas sobre el amor propio

Ruzzi ha lanzado algunas canciones para darnos una probadita de su próximo disco. “Mariana” es una linda rola que transmite la sensación de plenitud. “Miamorcito loco”, de la que hablaremos más abajo, es una rola para entrar el mood romántico sin miedo… Y luego están “Libertad” y “Regresar”.

Estas dos canciones tienen un mensaje en particular sobre la autosuficiencia después de un amor que no perduró. Pero no son temas para incentivar la autocompasión; son rolas que hablan de lo importante que es saber estar solo y ser recuperarnos a nosotros mismos. “Cada canción es un evento canónico para mí….”, dice Ruzzi en entrevista con Sopitas.com.

“Esas dos canciones, específicamente ‘Regresar’ y ‘Libertad’, son canciones que escribí en un proceso de sanación; son sobre la importancia de sanarse uno mismo y estar solos después de ciertas relaciones que no funcionaron. Son parte de este nuevo disco que sacaré en noviembre de este año… Estas dos son más de cuando ya valió madres una relación; de darte cuenta que tienes que volver a ti y a tu esencia. “A veces dejas de hacer ciertas cosas, ni siquiera porque te lo prohiban ni nada. Sino que tal vez entregas demasiado… Bueno, yo soy ese tipo de personas que cuando estoy en una relación estoy muy enamorada, como que… No culpo a la otra persona; es mi culpa el hecho de no ponerme primero, de no hacerme el espacio las cosas que me gustan o tal vez salir más con mis amigos o estar yo en mi esencia”. Ruzzi en entrevista para Sopitas.com

“Miamorcito loco” y la sensación de sentirse ‘estúpidamente enamorado’

Pero así como tiene canciones sobre los proceso de sanación y ruptura, Ruzzi nos entregará en Mariana algunos otros más melosos como “Miamorcito loco”, de la cual dice que “es más como una canción sobre amarse sin tapujos”.

Cuando la lanzó hace algunas semanas, la compositora la definió como una rola sobre sentirse ‘estúpidamente enamorado’. Esa sensación puede tener una connotación negativa o positiva, pero Ruzzi sabe que el termino va más allá de eso.

“[Sobre el concepto de sentirse ‘estúpidamente enamorado’] no lo digo en un plan mala onda, sino como ‘estúpido’ de que no pienso en cuánto debo entregar o de poner límites. “En ese momento en que la escribí estaba muy muy enamorada, y fue de esas rolitas que las vomitas y que tienes que sacarlas para sanar algo ya sea que venga de una experiencia negativa o positiva como lo es el estar con una pareja super bien, ahí en ese punto donde no te importa entregarlo todo. También a esa persona a la que se la escribí, nos decíamos ‘mi amorcito loco’, y es una oda a esa relación, digámoslo así…”. Ruzzi en entrevista para Sopitas.com

Promocional de los nuevo sencillos de Ruzzi. Foto: Cortesía.

Esta canción también tiene su video oficial. Se trata de un bello y llamativo metraje rodado en Japón, en una visita que Ruzzi hizo a su amiga Asami Shida. Por supuesto que un viaje de este tipo siempre resulta sorprendente, y la compositora nos cuenta un poco sobre el proceso del video.

Los paisajes y la calidez de la gente fueron parte de la experiencia… Y hablando de experiencias, ella nos detalla una muy curiosa que se sintió como estar fuera de este mundo:

“Del país, todo el tiempo tus ojos están viendo cosas preciosas. La cultura es muy rica, la comida, la gente es muy respetuosa… Tus sentidos están todo el tiempo a flor de piel. No me lo imaginaba de esa manera y pues, como la canción habla de viajare a Japón con tu amorcito loco, la idea inicial era grabarlo por todo Japón por donde viajara. “Pero al final, hablando con mi amiga que vive allá, le dije que me gustaría grabarlo con un camarógrafo para que se vea bonito, que salieron los cerezos y todo eso. Fuimos a una ciudad que se llama Kaga, al noroeste, y ahí grabamos cerezos, luego los interiores. Y en la casa de una artista que trabaja con madera, ella se llama Eiko Tanaka, fue muy lindo conocerlos a ella y a su esposo. Me quedé un par de días en su casa y fue impresionante, tradicional… La cultura me impresionó y me sentí como en otro planeta”. Ruzzi en entrevista con Sopitas.com

‘Mariana’: El significado del título del disco

Fue en el 2018 cuando Ruzzi lanzó su disco Nave espacial. Aquel nombre del álbum debut de la compositora hacía sentido pues su carrera profesional y su vida personal fueron como un viaje espacial que desembocó en un gran material discográfico… Y seguro que Mariana no será distinto.

Ruzzi pondrá una buena dosis de trasfondo personal en esta producción que, como nos cuenta ella, ha evolucionado en el enfoque que le quiere dar. Han sido ya varios años de trabajar en esta entrega –con los EP’s y sencillos aislados del 2020 en adelante como trabajo aparte–, y quiere que este disco tenga más de su esencia.

“Inicialmente, iba a ser un disco más sobre mi infancia y de mi pasado. Pero al final terminó siendo como una parte de eso, y mitad de lo que soy tanto en esencia como persona… Yo soy de Chihuahua y cuando llegué a la Ciudad de México, me acuerdo que me cambié el nombre en Facebook por que había muchas ‘Marianas Ruiz’. “Entonces, me inventé Marian Ruzzi. No iba a ser mi apodo; nada más era para que me encontraran mis amigos en redes sociales. Ya todo el mundo pensó que me llamaba Marian, y yo estaba así de: ‘no, me llamo Mariana’. Me cansé de decirles, y es como una manera de reiterar mi origen, mi nombre y mi esencia en el lenguaje de cada instrumento”. Ruzzi en entrevista con Sopitas.com

Promocional del video “Miamorcito loco” de Ruzzi. Foto: Cortesía.

Prepárense porque Mariana, el nuevo disco de Ruzzi, llegará en noviembre próximo. Y de acuerdo con lo que ella misma nos contó, ya está en el proceso de agendar conciertos en una gira que la verá pasar por varios estados de ls República… Ya no falta mucho, así que atentos al dato.

