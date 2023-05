Ruzzi está de vuelta con una canción que queda muy ad hoc en esta primavera. Se trata de “Miamorcito Loco”, la nueva rola de la cantante e instrumentista oriunda de Chihuahua, con la que seguramente se identificarán si son de los que derraman miel por sus parejas.

Fue este domingo 28 de mayo cuando Ruzzi lanzó el video de este nuevo sencillo que no sólo “está dedicado a todos aquellos amores que nos han vuelto locos, para bien o para mal”, sino que además fue grabado en Japón.

Ruzzi grabó “Miamorcito Loco” en Japón. Foto: Cortesía Ruzzi

“Tuve la fortuna de poder grabar el video en Japón en las orillas de la ciudad de Kaga, en la prefectura de Ishikawa”, dijo Ruzzi sobre el videoclip de “Miamorcito Loco”, el cual fue grabado durante la temporada de los árboles cerezos con la bella flor sakura.

“Fue mi primera experiencia trabajando con un director de foto japonés [el camarógrafo Ryo Mitamura] y con mi amiga Asami Shida, quien fue mi traductora para las ideas que se me ocurrieron en dos días que tuvimos de filmación”, detalló Ruzzi sobre la filmación de su video musical.

El videoclip se grabó en Japón durante dos días. Foto: Cortesía Ruzzi.

“Fue relativamente muy rápido todo, fluyo y lo dejé ser sin producir tanto y dejándome ser yo, con la misma ropa que traía ese día del viaje y sin pretender mucho”, agregó Ruzzi sobre el clip de “Miamorcito Loco” que cuenta con una colaboración especial.

“Grabamos también en la bellísima casa tradicional de la artista de laca japonesa y convertidora de madera, Eiko Tanaka, quien al final nos hizo el favor de ser la “girl with the book” o la chica del libro quien no pela a Ruzzi y sólo lee”, afirmó la cantante sobre este nuevo video que les dejamos a continuación:

La canción “Miamorcito Loco” es toda una oda a al enamoramiento

Como seguramente se dieron cuenta, la letra de “Miamorcito Loco” es bastante melosa y no es para menos: “Es una canción que escribí estúpidamente enamorada. Habla de viajar a Japón con la persona que más quieres. Y lo que te gusta de esa persona”, mencionó Ruzzi en su comunicado.

“Hablo de cómo me gusta ver animé y más con ésta persona… me imagino que muchos adivinaran de quién se trata. Y está bien”, agregó la cantante, quien durante su trayectoria ha trabajado con artistas como Julieta Venegas, Gepe, Ximena Sariñana, Café Tacvba y otros más.

Ruzzi habla sobre viajar a dicho país con la persona que más quieres. Foto: Cortesía Ruzzi

Ruzzi contó más sobre el proceso creativo de “Miamorcito Loco”

“Miamorcito Loco”, que en palabras de Ruzzi es una canción “muy ingenua pero linda”, fue grabada en el Sonic Ranch Residential Studio, en El Paso, Texas, donde la artista se encontraba grabando canciones de su próximo álbum. Y la inspiración llegó de repente.

“Me salió del alma en un ratito que me senté a “tontear” en el piano… salió natural y realmente la sentí. Lo que se escribe cuando se está enamoradenculade…”, cuenta Ruzzi sobre el proceso creativo de “Miamorcito Loco”, la cual seguro muchos de ustedes dedicarán.

Ruzzi en su video “Miamorcito Loco”. Foto: YouTube.