La música en la era del COVID-19: Una entrevista con The Killers

Vivimos tiempos sin precedentes. El mundo cambió y con él nuestros planes, vidas y expectativas. No es casualidad que Pressure Machine, el nuevo disco de The Killers comience con un extraño silencio.

Es el silencio que trajo consigo la pandemia por COVID-19, un silencio que sigue retumbando al día de hoy en los teatros, arenas y estadios acostumbrados a vibrar con las grandes giras y conciertos.

Hace un año, The Killers celebraban el lanzamiento de su sexto álbum de studio, “Imploding The Mirage” el cual los traería de regreso a nuestro país para ofrecer un concierto en el Foro Sol. Como sabemos dicho concierto nunca llegó y mientras el mundo cerró permitiendo que millones de personas nos encerramos a hacer un podcast o cocinar panqués de plátano, Brandon Flowers y Ronnie Vannuci se encontraron -por primera vez en sus más de veinte años de carrera- frente a un silencio que no sabían cómo manejar.

“La pandemia se extendió y todo fue cancelado o pospuesto, estábamos sintiendo esta vibra y esta especie de aislamiento que nos recordaba a Brandon y su estadía en Nephi, así que decidimos escribir sobre ello”. Es la voz de Ronnie Vannucci, baterista de la banda quién platica en exclusiva para Sopitas.com desde el desierto estadounidense.

Nephi, (se pronuncia nifai) es una pequeña población del estado de Utah, que cuenta con poco menos de 5,500 habitantes. Se trata también del lugar en el que Brandon Flowers creció y atravesó gran parte de su infancia y el lugar que ha inspirado el séptimo álbum de estudio de The Killers “Pressure Machine”, el cual no podríamos decir propiamente que se trata de un álbum producto de la pandemia, pero si de un disco conceptual que se ha llegado de forma intempestiva a nuestras vidas.

“Esta fue la primera vez que compusimos canciones basadas en anécdotas”, prosigue Ronnie Vannucci antes de compartirnos el proceso de composición de cada una de las once canciones que conforman el disco.

“Generalmente, hacemos todo lo contrario. Normalmente, primero encontramos los tonos y el ritmo de la canción y a partir de ahí empezamos a jugar con las tonalidades, la melodía y la armonía. Pero, en esta ocasión ya teníamos las letras, estos poemas (escritos por Brandon Flowers sobre sus memorias en Nephi) y a partir de ahí partimos para entonarlas y convertirlas en canciones y comenzamos a darnos cuenta de qué clase de canción se trataba. Y el resultado fue genial, fue desafiante, pero también divertido hacerlo de otra manera, algo que ya de por sí es desafiante.”

“La mayoría de las veces que componemos, tenemos un marcador para un video o para cualquier cosa, tenemos un organizador para enviar algunos emails o hacer algunas notas o poner alguna anotación en la música. El mensaje está ahí, pero ahora tienes que darle una retroalimentación a la música. Y fue divertido, hicimos varias versiones de la misma canción, fue como matarnos en el proceso y como resultado obtuvimos grandes versiones de las canciones, quizá tuvimos un gran viaje, hicimos un gran esfuerzo para que el disco estuviera completo, fue un trabajo de cuerpo entero.”

Como mencionamos hace unos momentos, Pressure Machine está inspirado en Nephi, Utah, pero sobre todo, está inspirando en la melancolía que el aislamiento pandémico trajo a Brandon Flowers, quién de alguna u otra forma se sintió de regreso en aquél sitio que le vio crecer. Así que inspirado en libros como The Pastures Of Heaven de John Steinbeck y Winesburg, Ohio de Sherwood Anderson, Flowers decidió hacer un disco que contara las historias de las personas que viven en estos municipios estadounidenses. Agarró su libreta, y recorrió los rincones de Nephi en compañía del fotógrafo y director Wes Johnson, para inmortalizar aquellos personajes y los lugares que le acompañaron durante su infancia y juventud.

A lo largo de Pressure Machine encontraremos diversas voces que nos introducen a las canciones. Se tratan de testimonios reales, inspirados de alguna forma por el aclamado programa de NPR radio llamado “This American Life”, según nos cuenta Vannucci:

“Estábamos mezclando el disco y empezamos a pensar en la forma en la que acomodaríamos las historias u ordenaríamos las canciones, para decidir qué canción iría en tal lugar, y empezamos a darnos cuenta de que el disco se sentía como una especie de documental. Así que no era tan importante el orden de las canciones, sino cómo las historias iban a ser enlazadas.

Justo en eso, entró Shawn (Everett, productor del disco) y nos preguntó si habíamos escuchado “This American Life” de NPR donde básicamente alguien coloca una grabadora en un restaurante y lo deja grabando, un ejercicio muy interesante porque nadie hace preguntas, simplemente escuchas lo que habla el pueblo. Así que nos dijo “ustedes deberían hacer eso en Nephi, lleven una grabadora y comiencen a entrevistar personas”.

Por supuesto, nos dimos cuenta de que no podíamos hacer eso porque no obtendríamos un resumen claro de lo que la gente podría estar tratando de decirnos, así que enviamos a alguien para que lo hiciera de forma profesional, para que fuera y entreviste a la gente acerca de su pueblo y de en sus vidas.

Fue perfecto. Teníamos tanto audio que era difícil elegir. Todos esos testimonios eran en su mayoría cosas verdaderas, eran historias reales. Pero, cuando escribes estas historias del pueblo, debido a su tamaño, algo surge y ese era el juicio del que hablamos en la canción. Así que encontramos esos razonamientos y los pusimos ahí. Realmente se enlazan muy bien a lo largo de todo el disco.”

Además de las voces de los habitantes de Nephi, en Pressure Machine podemos disfrutar de la voz de Phoebe Bridgers en la colaboración que hicieron para ‘Runaway Horses’, una colaboración que en palabras de Ronnie Vanucci fue corta y efectiva:

Creo que Brandon y Phoebe, habían hecho un par de entrevistas juntos y supongo que así surgió la idea, no lo sé. Pero, también habíamos coincidido en el mismo estudio donde ella había grabado un disco. Recuerdo haber visto su LP mientras estuve sentado ahí

Supongo que ellos hablaron y Brandon le envió la interpretación de la canción. Ella se la aprendió, entró al estudio y simplemente la grabó como en una hora. Fue muy profesional, la grabó muy rápido. Todos estábamos utilizando tapabocas, así que, creo que estábamos muy reacios a pasar mucho tiempo juntos. Entonces, fue algo rápido y furioso, pero totalmente profesional, creo que solo le tomó una o dos tomas para hacerlo.

Fue realmente genial y ella es una chica muy agradable. Fue un placer trabajar con ella. Es decir, eso suena como una mierda de Hollywood, pero es realmente cierto.

Oficialmente, The Killers está compuesto por Brandon Flowers, Ronnie Vanucci, Dave Keuning y Mark Stoermer; sin embargo por diversas razones el cuarteto, se ha tenido que transformar en un trío para la grabación de sus últimos discos, perdiendo a Dave Kuening en Imploding The Mirage y a Mark Stoermer para Pressure Machine, ¿qué es lo que está pasando al interior de la banda?

Uno entra y el otro sale. Sí, lo que pasa con la banda es que todos estamos todavía en la banda. Todos. Todavía nos reunimos en conferencias telefónicas y toda la banda nos enviamos mensajes de texto y cadenas, y todavía estamos tomando decisiones y cosas así.

Pero, probablemente la gente quizás tenga una rotación diferente en su vida. Las cosas pasan y algunas cosas tienen prioridad sobre otras cosas. A veces son cosas referentes a la familia o sobre la banda, y ya sabes ese tipo de cosas. Y todo el mundo le da a cada quien el espacio, le dejamos las puertas abiertas. Es como decir, ‘Oye, pásale. Estamos planeando hacer un disco nuevo, por si quieres entrarle y si sólo puedes trabajar en él seis días, también está bien.

Así es como lo hacemos. El tren está rodando, y si quieres subir, suben y si no lo hacen, también lo respetaremos. En gran parte, Mark no estuvo allí porque le dio COVID, y él solo estaba siendo cuidadoso, así que no puedo culparlo por eso en absoluto.

Fuimos un poco más renegados en ese aspecto, pero nos pusimos mascarillas y nos hicimos la prueba constantemente. Creo que me hago la prueba cada tres días, no hemos salido a ningún lado y hemos tratado de ser sumamente cuidadosos. Pero, creo que Mark solo estaba tomando algunas precauciones adicionales y eso está bien. Es triste no tenerlo en el disco, pero quizá para el próximo.

En 2020, The Killers presentó su sexto álbum de estudio Imploding The Mirage, en el 2021 nos comparten el séptimo titulado Pressure Machine, sin embargo, teníamos que preguntar a Ronnie Vannucci por los planes del octavo disco de la banda y la dirección que quieren o planean tomar musicalmente hablando…

Sí, tenemos algunas buenas canciones que necesitan ser publicadas. Y la idea es involucrar a todos. Esa es siempre ha sido la idea. Veremos dónde pasa. Podríamos optar por otro confinamiento y solo tendríamos que hacer esto, ya sabes, hacer de repente un álbum de estudio. Pero, sí, veremos a dónde nos lleva el tiempo.

Estamos haciendo algunas cosas aquí y allá. Tenemos un par de conciertos seguros que ya están confirmados. Así que volvimos un poco a los ritmos del tour y veremos cómo va. Pero hay mucha planificación en cada país y en cada estado es muy diferente. No es como en los viejos tiempos, cuando simplemente lanzábamos dos giras juntas. Ahora hay mucho más que considerar con este virus.

Vivimos tiempos inciertos, en donde nadie tiene el panorama de lo que ocurrirá en los próximos meses. pero si hay una cosa cierta, es que The Killers siguen planeando visitar México y Latinoamérica tan pronto las condiciones lo permitan. ¿Ocurrirá antes de la llegada de un nuevo disco?