‘Pressure Machine’: Brandon Flowers vuelve a sus raíces en el nuevo disco de The Killers

Hay bandas que por más exitosas que sean, de plano no paran. Una de ellas es The Killers, que a pesar de ser uno de los grupos más famosos del mundo, en estos últimos tiempos continúan componiendo, reinventándose y explorando otros ritmos, pues no quieren estancarse creativamente. Y eso nos ha quedado con sus más recientes trabajos, aunque para ser honestos, no esperábamos que en menos de un año lanzaran dos álbumes de estudio.

Como recordarán y luego de varios retrasos, Brandon Flowers, Ronnie Vanucci Jr. y compañía estrenaron en agosto del año pasado su sexto álbum de estudio, Imploding the Mirage. Sin embargo, y mientras esperaban a que las cosas volvieran a la normalidad para salir de gira y presentarlo, se metieron al estudio para componer nuevas rolas, las cuales rápidamente tomaron forma y se convirtieron en su siguiente material discográfico, uno muy especial.

The Killers dejan de lado el rock de estadio con ‘Pressure Machine’

Luego de muchos rumores, cuando se anunció que The Killers estrenaría un nuevo disco, Pressure Machine, el frontman de la banda confesó que era muy especial para él. Brandon declaró que muchas de las canciones que salieron de estas sesiones se grabaron en medio de la incertidumbre por la situación que seguimos viviendo por el coronavirus. Estos pensamientos lo hicieron volver a la tranquila ciudad donde creció, Nephi Utah en busca de paz.

Y eso queda muy claro cuando escuchas este material discográfico, pues es el disco más personal en toda la carrera de la banda de Las Vegas, y uno de los más “aventurados” en cuanto a sonidos, porque dejaron el rock de estadio al que nos tienen acostumbrados desde hace años para armar un álbum conceptual íntimo y nostálgico con el cual todos podemos conectar de inmediato. Pero mejor no nos adelantamos, que hay mucho qué repasar.

Brandon Flowers hace un retrato personal en estas rolas

El nuevo disco de The Killers abre con “West Hills”, una balada sumamente emotiva donde brillan las mandolinas, el piano y un violín, que le aportan cierta melancolía a la narración vocal que hace Brandon Flowers, porque nos introduce hacia sus años en Nephi y cómo era para él vivir en ese lugar alejado de las grandes ciudades. Pero ojo, que todo se vuelve un caos cuando aparece una guitarra distorsionada y una armónica que le da un toque western a la rola.

El viaje con la banda continúa con “Quiet Town”, esta canción –que cuenta con la participación del cantautor de culto americano Joe Pug en la armónica– fácilmente podría sonar en alguno de sus conciertos justo después de cualquier hit, porque tiene unos sintetizadores vibrantes que y donde Flowers bajita la mano y detrás de esta fachada alegre habla sobre los estragos y cómo enfrentaron en este lugar de Estados Unidos la crisis de los opioides.

Hay canciones con historias interesantes

La energía baja cuando llegamos a “Terrible Thing”, un tema en el que a través de una guitarra acústica nos cuentan una historia sumamente oscura, que es narrada desde la perspectiva de un adolescente dentro de un armario que contempla la idea del suicidio. Sin duda, una visión bastante libre sobre un tema tan denso como los este, pues entre frases nos damos cuenta que el protagonista no encuentra motivos para seguir viviendo ni siquiera en sus recuerdos de la infancia.

“Cody” es quizá una de las canciones donde The Killers puso más atención a la letra. Aquí nos presentan a un chico llamado Cody, el cual se cuestiona las profundas raíces de la religión en Nephi y busca una respuesta a esta situación. Sin embargo, aunque no llega a una conclusión sobre quién tiene la razón y no al respecto, sugiere que se puede creer en ambas cosas: nada es real, pero un milagro también podría mejorar todo.

Luego de la tormenta, viene la calma, también en el álbum

Después de toda esta carga emocional intensa, Brandon Flowers nos vuelven a levantar el ánimo con “Sleepwalker”, la cual de alguna manera se siente como si el vocalista de la banda le hablara a su yo del pasado y, después de todas las vivencias que ha enfrentado en los últimos años, lo animara a seguir soñando y luchando por sus sueños. Porque un día saldrá de este pequeño lugar para cumplir lo que siempre ha deseado.

Una vez más, los ánimos se calman cuando suena “Runaway Horses”, donde colabora la mismísima Phoebe Bridgers y en la que Flowers y ella arman unas armonías vocales que les enchinarán la piel. Pero en cuanto a la temática de la canción, se enfoca en mostrarnos que la juventud no es como la han pintado en todos los medios, pues más allá de ser la época donde te sientes vivo y como si te quisieras comer al mundo, hay quienes la pasan mal durante esos años.

El nuevo disco de The Killers es una montaña rusa de emociones

The Killers le metieron de todo un poco a este álbum de estudio, al menos en cuanto a ritmos. Y eso nos queda claro con “In The Car Outside”, que suena como una combinación entre el sonido clásico de la banda con un toque de country, con una guitarra slide y una más que suena a banjo. Aquí, en lugar de sugerir escapar de su ciudad de origen, el protagonista de la canción nos muestra que no todo está tan mal en donde vive.

“Another Life” es probablemente la canción más paranoica del grupo en mucho tiempo. Brandon Flowers tiende a describir personajes que narran cómo han salido de un lugar terrible para cumplir sus metas; sin embargo, en esta rola nos muestra a un sujeto que parece que está solo y borracho, preguntándose si realmente está viviendo el sueño que quería mientras la rockola del bar toca “canciones country de historias que suenan como la mía”.

La recta final es simplemente espectacular

Ya casi en la recta final aparece “Desperate Things”, una balada en la que parece que The Killers le rinde tributo a Bruce Springsteen (con quien trabajaron recientemente), al menos desde el punto de vista lírico y musical. En ella, Brandon cuenta la historia de un asesinato, cuando un agente de policía, padre de familia, mata por venganza al marido abusador de su novia. Un tema sobrio y lúgubre que tiene un cierre espectacular.

La penúltima rola es la que le da nombre a este material discográfico de la banda de Las Vegas, en la que mezclan una vez más conceptos de religión y recuerdos agradables del pasado… hasta de Cajitas Felices de Mc Donald’s. Una canción sumamente tranquila que sirve para desconectarnos un ratito del mundo y de todo lo malo que sucede a nuestro alrededor para viajar a esos años donde éramos felices y la verdad, no lo sabíamos.

Todo termina con “The Getting By”, una dulce rola donde parece que Brandon Flowers y los demás integrantes crean una conclusión musical a todo lo que ya escuchamos previamente. Sí, las personas y situaciones que nos rodean suelen afectar las decisiones que tomamos en nuestras vidas, pero solamente somos nosotros los responsables de ella y los que elegimos llevarla por el camino que queremos o estancarnos.

Un disco interesante donde The Killers se reinventan y superan a sí mismos

Al final, The Killers nos entrega uno de los discos más interesantes y “arriesgados” que han compuesto en toda su carrera. Dejaron de lado los hits que rompen todas las listas de popularidad para crear canciones con más trasfondo, alma y personalidad, pero también experimentando de paso con distintos sonidos y ritmos. Aquí también hay que señalar la enorme carga lírica que aportó Brandon, quien luego de tanto tiempo es capaz de encontrar inspiración hasta en momentos oscuros.

No sabemos cómo funcionarán las rolas de Pressure Machine cuando la banda vuelva a los escenarios, si las tocaran en la gira que ya tienen planeada o las dejarán para un momento especial. De cualquier manera y para sorpresa de muchos, es bueno saber que a pesar de ser uno de los nombres más pesados dentro de la industria musical, teniendo una enorme carrera y en este punto de sus vidas, siguen intentando reinventarse y explorar, no se quedan con los brazos cruzados.

Tracklist

1.- “West Hills”

2.- “Quiet Town”

3.- “Terrible Thing”

4.- “Cody”

5.- “Sleepwalker”

6.- “Runaway Horses” (con Phoebe Bridgers)

7.- “In the Car Outside”

8.- “In Another Life”

9.- “Desperate Things”

10.- “Pressure Machine”

11.- “The Getting By”