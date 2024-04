Lo que necesitas saber: The Last Dinner Party dio su primer concierto en México en febrero de este 2024

¿Qué tanto puede cambiar la vida para un artista emergente en solo un año? Difícil decirlo porque para algunos, puede significar apenas un comienzo en el que se dan ‘pasos de bebé’… Pero para otras bandas como The Last Dinner Party, puede ser un avance realmente meteórico fuera de lo común para un proyecto nuevo.

Al momento de escribir esto, se cumple un año exactamente de que el grupo liderado por Abigail Morris lanzó su sencillo debut “Nothing Matters”. Desde entonces, han logrado lo que pocas bandas: abrirle a The Rolling Stones, grabar y lanzar su disco debut Prelude To Ecstasy de la mano del productor James Ford, tocar en Coachella 2024…

The Last Dinner Party se han convertido en la banda emergente del momento. Foto vía: Facebook (The Last Dinner Party).

“Siento que lo mejor que tenemos es el hecho de que somos una banda y no artistas solistas, porque todo esto sucedió tan rápido y con tanta intensidad que creo que si alguna de nosotras lo estuviera haciendo sola, tal vez nos hubiéramos vuelto locas“, nos contaba Abigail Morris en entrevista previa a su primer concierto en México, en el Lunario del Auditorio Nacional.

A continuación les dejamos completa la entrevista que tuvimos con The Last Dinner Party, donde nos cuentan cómo ha sido el proceso de crecimiento de un año como banda, cómo la amistad se ha fortalecido en ese sentido, los artistas que les motivaron a iniciar un proyecto musical, entre otras cosas.

Entrevista con The Last Dinner Party: La inspiración para formar una banda de rock

Si se te ha cruzado la idea de formar un anda, bien sabes que esa emoción toma forma gracias a la inspiración que encontramos en nuestros artistas favoritos. eso determina qué haremos y qué tipo de música queremos hacer. Y en el caso de The Last Dinner Party, la inspiración viene de diferentes épocas.

“Creo que fuimos criadas con la música rock más tradicional, como Bowie y Queen… Y creo que siempre nos atrajo esa idea“, nos contaba Abigail Morris. Pero la identidad de TLDP no solo se enfoca en estos artistas de antaño que desde luego son de los más influyentes de siempre…

“Hay diferentes iteraciones más modernas de estrellas de rock, como FKA Twigs y Björk… Ya sabes, eso es rock and roll, solo que toma diferentes formas… Florence and The Machine, Nine Inch Nails y los Arctic Monkeys“, agrega la vocalista sobre los artistas que las inspiraron a tocar.

La agrupación busca crear un mundo e invitar a sus fans a él a través de su estética visual y auditiva. Foto Melinda Oswandel Photo vía: Facebook.

La amistad a través de la música

Como decíamos antes, ha sido un año de ascenso meteórico para The Last Dinner Party. La banda lanzó “Nothing Matters” en abril del 2023 con la mira puesta en el lanzamiento de su disco debut en febrero de este 2024.

Es decir, durante un año solo lanzaron sencillos y eso les bastó para pasar de tocar en pubs a presentarse como teloneras de bandas como The Rolling Stones. Pero justamente, mucho antes de compartir su disco debut, la banda ya cosechaba un reconocimiento importante por los shows que daban en la escena local londinense.

El camarógrafo Lou Smith fue quien registró algunos de esos shows en pequeños venues de Londres, para luego compartirlos en YouTube… Y a raíz de ello, The Last Dinner Party se hacían más conocidas.

¿El efecto viral de las redes sociales? Claro que sí, pero no como sucede de repente con TikTok y esos artistas que buscan el éxito emergente con un video corto. The Last Dinner Party, de la mano de Lou Smith, se presentaba ante el mundo con videos de sets completos en venues pequeños, dándole a su ‘viralidad’ un toque más orgánico.

Casi como un ‘de boca en boca’, pero en el sentido actual de las redes sociales. La fama de la banda se labró así y eso fue lo que provocó que incluso desde antes de tener un disco de larga duración, ya fuera reconocidas…. Y en este camino de un año o poquito más, han visto su amistad más fortalecida. Así lo cuenta Abigail Morris:

“Lo genial es que como comenzamos como amigas y nos hemos vuelto más cercanas a medida que esto ha avanzado. Cada vez que sucede algo loco, como, ya sabes, ir a Estados Unidos o ganar un premio o cuando sale el disco, simplemente podemos volver a ser solo las cinco en una habitación hablando de música y tomando té, ya sabes, o vino…. Creo que simplemente tenemos mucha suerte de poder hacerlo juntas porque de lo contrario creo que sería mucho más difícil”. Abigail Morris para Sopitas.com

The Last Dinner Party/Foto vía Facebook del artista

No te pierdas la entrevista completa con The Last Dinner Party que te dejamos al inicio de esta nota. Y si quieres conocer de rapidito la trayectoria de la banda, aquí te dejamos la recomendación que hicimos sobre ellas en A Tu Playlist.

