Lo que necesitas saber: Esto es A Tu Playlist por Sopitas.com. Ahora, te contamos un poco sobre The Last Dinner Party y por qué son la banda que necesitas escuchar.

Históricamente, el Reino Unido es una de las cunas de la industria musical. E incluso en la era de TikTok y las plataformas que condicionan el surgimiento de artistas y la atención del público, la movida británica nos ha dado a bandas geniales como IDLES, Wet Leg o Fontaines D.C, por mencionar algunas. Y en ese sentido, la siguiente gran apuesta viene con The Last Dinner Party.

The Last Dinner Party se han convertido en la banda emergente del momento. Foto vía: Facebook (The Last Dinner Party)

Bandota por donde le hallen, debemos decirlo. Seguro que algunos ya las tendrán en el radar, pero si no, los entendemos… La agrupación empezó a compartir sus primeros sencillos apenas en el 2023, convirtiéndose de a poco en uno de los proyectos emergentes más destacados de la escena del rock y la ‘música de guitarras’ de por aquellos lares.

Y son estas relativamente pocas rolas las que levantaron la expectativa rumbo a su disco debut, Prelude to Ecstasy que salió el 2 de febrero de este 2024. Pues bien, bienvenidos una vez más a esta sección llamada A Tu Playlist por Sopitas.com, donde encontrarán propuestas imperdibles que irán directito a sus listas de reproducción.

El surgimiento de The Last Dinner Party

La historia de The Last Dinner Party inicia en el sur de Londres con un grupo de chicas que se preparaban para ir a la universidad. Antes de empezar su vida universitaria entre 2019 y 2020, la vocalista Abigail Morris ya conocía a Georgia Davies (bajista) y Lizzy Mayland (guitarrista).

Pero el trío eventualmente compartiría algo más que las aulas del King’s College de la capital inglesa. Ellas estaban muy metidas en la escena musical local, yendo a diferentes venues como el Brixton Windmill para ver a las bandas que ahí se presentaban.

Abigail, Georgia y Lizzy encontraron inspiración en todo ello y en las pláticas sobre música que constantemente tenían, por lo que la idea de formar una banda estaba en el horizonte.

The Last Dinner Party es una mezcla de pop barroco con art-rock. Foto vía: Facebook.

Cuando tuvieron la convicción de iniciar un proyecto, empezaron a buscar más gente que se les uniera. Fue gracias a un amigo en común que la vocalista contactó a la guitarrista principal, Emily Roberts, quien estaba estudiando en Guildhall School of Music and Drama.

La tecladista Aurora Nishevci también estudiaba en esa escuela especializada en música, por lo que era cuestión de tiempo para que la formación oficial de la banda inglesa tomara forma.

La entrada a la escena londinense

Por supuesto que no fue fácil comenzar con el viaje musical. Cuando ya estaban listas para sus primeros ensayos, se atravesó la pandemia y la cuarentena. Como recordarán, aquel periodo complicó todo para la industria musical, relegando los conciertos en vivo a un segundo plano.

Y si para los artistas ya establecidos era una bronca mantenerse a flote, imagínense lo que podría enfrentar una banda recién formada. Pero incluso con ese panorama tan incierto, la banda inglesa no bajó el ánimo…

Su primer concierto llegó en el 2021, dándose a conocer primero como The Dinner Party, nombre inspirado en “la idea de una gran cena libertina donde la gente se reunía para celebrar con un banquete hedonista”, esto según lo que contaron en una entrevista con Under The Radar.

Imagen ilustrativa. Foto: The Last Dinner Party (Facebook)

Su objetivo era claro: no iban a apostar a un éxito viral o a volverse una banda de tendencia en redes sociales ni plataformas. Nada de eso. En realidad, el potencial y la fuerza del proyecto radica no solo en su música, sino en la convicción del darse a conocer ‘de boca en boca’.

El ejemplo e inspiración para ellas vino de parte de bandas como Black Midi, otro combo londinense que se hizo de muy buena fama en el circuito local incluso antes de lanzar un sencillo en forma.

Con eso en mente, el quinteto encabezado por Abigail Morris empezó a destacar por sus llamativas presentaciones en las que la música y la teatralidad se complementaban de una manera pocas veces vista.

El descubrimiento que las llevó al siguiente nivel

Entre 2021 y 2022, The Dinner Party provocó un revuelo importante en la escena londinense que ya las catalogaba como una de las promesas locales. Y eso fue lo que llamó la atención de Lou Smith, un conocido fotógrafo con una afición especial por grabar videos de bandas en vivo en los pubs de Londres.

Smith grabó algunos de los shows de la nueva banda y de inmediato, ganaron notoriedad. Como ellas mismas dijeron a Under The Radar, sus bandejas de correo electrónico se empezaron a llenar con propuestas de sellos discográficos, managers y publirrelacionistas, todo gracias a los videos de Smith.

Abriendo para The Rolling Stones y firmando con un sello discográfico importante

Todavía como The Dinner Party, la banda londinense consiguió algo que comúnmente solo le pasa artistas emergente que, cuando menos, tienen uno o dos sencillos grabados en estudio: abrir un concierto para un grupo más grande… Y en este caso, legendario.

Hacia el verano del 2022, la banda londinense fue invitada para abrir un concierto de The Rolling Stone en el Hyde Park de la capital inglesa. Habían logrado pasar de los shows en pubs y venues pequeños para 100 o 200 personas, a abrirle a una de las más grandes bandas de rock de la historia. Vaya cosa…

The Rolling Stones/Foto: Mark Seliger

El reconocimiento de la banda se tradujo en la firma de un contrato con nada más y nada menos que Island Records (propiedad de Universal Music), con lo que además cambiaron su nombre definitivamente a The Last Dinner Party.

Esto último se entiende debido a que se podría confundir con proyectos como Dinner Party, en el que toca el mero Kamasi Washington. Así, llegó en abril del 2023 su primer sencillo ya en forma, grabado en estudio y con video oficial bajo el nombre de “Nothing Matters’.

El camino rumbo al disco debut de The Last Dinner Party

El meteórico ascenso de The Last Dinner Party no solo ha sido destacado y lleno de elogios por parte de la crítica especializada; también ha sido un tanto polémico.

Un sector ha llegado a tacharlas como una movida del ‘industry plant’, término que se usa dentro del argot musical para señalar a artistas que dan la pinta de haber llegado al mainstream siendo supuestamente independientes, aunque en realidad son impulsados por una gran disquera que quiere venderlos precisamente como indies.

Pero en el caso de The Last Dinner Party, la cosa no va por ahí. Su situación de éxito rompe con las convenciones de la industria musical actual que premia todo aquello que se hace viral, dejando de lado muchas veces a aquellos artistas que no se apegan a las tendencias.

La agrupación se conoció en la universidad y su fama ha subido como la espuma desde 2021. Foto vía: Facebook.

Ellas forjaron su reconocimiento un poco a la vieja usanza: tocando y llamando la atención, esparciendo su obra, su teatralidad y sus canciones a través del ‘de boca en boca’ hasta que la propia escena local las colocó en el foco de atención del mundo.

No por nada, ganaron en el inicio del 2024 el premio de la BBC Radio 1’s Sound Of que reconoce a los mejores artistas emergentes de cada año (una distinción que han ganado Adele, Sam Smith y Haim).

Y no por nada, su disco debut, Prelude to Ecstasy, contó con James Ford (quien ha producido Blur, Arctic Monkeys, Florence and The Machine y Depeche Mode) como productor. Aquí puedes leer la reseña del disco.

Las integrantes de The Last Dinner Party posando con algunos vinilos de su disco debut. Foto: vía Facebook de la banda.

El estilo musical de The Last Dinner Party

Nadie se salva de las etiquetas en la música. En el caso de The Last Dinner Party, más allá de lo que se suele entender como indie rock, su estilo se ha encasillado entre el art-rock y el pop barroco.

Ellas mismas han mencionado que sus influencias musicales van desde David Bowie y Queen hasta Kate Bush. La voz de la propia Abigail Morris, cuando uno escucha “Nothing Matters”, recuerda la expresividad y teatralidad de Florence Welch.

Pero cuando pasamos a temas como “My Lady Of Mercy”, encontramos riffs potentes de rock que contrastan con otros tracks más tranquilos como “Caesar On a TV Screen”.

Sorprende que haya quienes quieran encasillarlas, cuando realmente son un acto impredecible, influenciado conceptual y estéticamente tanto por el arte barroco como por la literatura inglesa (campos de estudio a los que las tres miembros iniciales de la banda se acercaron en su etapa universitaria).

En todo caso, autenticidad es el sello característico que hace de The Last Dinner Party una banda que debes sumar a tu playlist si no lo has hecho. Segurito que no te arrepentirás. Checa nuestra entrevista con ellas, por aquí.

Te puede interesar