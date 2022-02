“Sucederá este año y creo tocaremos ahí”: White Lies habla de su nuevo disco y su posible regreso al Corona Capital 2022

Casi tres años después y luego de varios confinamientos y pausas obligadas, este 18 de febrero White Lies regresó a las andadas con su sexto álbum de estudio titulado ‘As I Try Not To Fall Apart’, uno donde Harry McVeigh, Charles Cave y Jack Lawrence juegan con ritmos como el pop y el funk a diferencia de producciones anteriores.

Durante un inusual día soleado en Londres (en sus propias palabras), tuvimos la oportunidad de platicar con el vocalista de White Lies, Harry McVeigh, quien nos contó más sobre la realización de este disco que se convierte en el perfecto equilibrio entre los pensamientos catastróficos e inevitables, con baladas alegres y llenas de vida.

Los sentimientos de la mortalidad en el nuevo disco de White Lies

Como pudimos escuchar en los sencillos que lanzaron anteriormente, como “Am I Really Going to Die”, White Lies nos dieron la probada de la historia en este disco: un sujeto al que le detectan una enfermedad terminal y quien comienza a procesar los sentimientos, tanto buenos como malos, de saber que pronto dejará de existir.

“La historia de esa canción proviene de una película llamada Ivan’s XTC que trata exactamente de eso: a alguien le han dicho que va a morir. Y es como todo lo que él atraviesa para lidiar con eso. Esta canción sigue un poco de esa historia, de los pensamientos comunes del hecho de que vas a morir y al mismo tiempo, de no poder estar de acuerdo con eso; tratar de aceptar la realidad y acostumbrarte a la idea”, dice Harry sobre esta canción.

“Es un tema oscuro pero es algo que todos experimentarán en algún momento de sus vidas. Tienes que enfrentar tu propia mortalidad en algún momento y te das cuenta de que todos van a morir y tú vas a ser uno de ellos. Es un pensamiento muy impactante, pero ese es el tipo de cosas sobre las que a Charles le gusta escribir”, detalla sobre el concepto de esta canción y del disco que, inevitablemente, surgieron a raíz de la pandemia de COVID-19.

“Son temas en los que todos estábamos pensando durante la pandemia, así que no me sorprende que muchas de esas ideas hayan estado explorando este álbum porque no hay nada otra cosa en que pensar cuando estás encerrado en una pandemia”, reafirma el líder de la agrupación británica, quien afirma que el concepto de estas canciones tienen influencias de David Bowie en la era de ‘Station to Station’.

Un álbum influenciado por la pandemia de COVID-19 y entre tiempos inciertos

Harry menciona que ‘As I Try Not To Fall Apart’ es engañoso porque el disco se hizo durante un tiempo extraño entre cuarentenas y el COVID, aspectos que podemos escuchar en el álbum: “Es un poco desordenado, son varias canciones que suenan muy diferentes entre sí, lo que creo que lo hace un buen álbum”, afirma sobre el aspecto musical.

“Pero representa el viaje que hicimos para llegar allí, como grabarlo en diferentes partes, momentos y el pasar mucho tiempo sin poder trabajar juntos o sin poder hacerlo correctamente. Es algo que nunca antes habíamos hecho, así que nos resultó difícil durante los cierres. Este álbum definitivamente representa eso: cuando vuelva a escuchar estas canciones dentro de 10 años, pensaré en el COVID y lo que pasaba por nuestras cabezas”, agrega McVeigh sobre hacer un disco en tiempos inciertos.

Que nos recuerda un importante mensaje: está bien no estar bien en situaciones así

‘As I Try Not To Fall Apart’ está conformado por 10 canciones que en cada título parecen ilustrar el torbellino de emociones en este personaje desahuciado. Contrario a lo que solemos ver en redes sociales actualmente, White Lies no da un mensaje optimista y deja en claro que las cosas malas también pasan.

“No creo que lo hiciéramos como una decisión consciente. Siempre tratamos de escribir lo más significativo en las mejores canciones que podemos y es mucho más fácil para nosotros expresarnos a través de eso temas. Como si siempre encajara bien con la forma en que escribimos música y lo que queremos exponer”, nos relata Harry McVeigh.

Irónicamente, las canciones en este disco son las más poperas que hemos escuchado en la trayectoria de la banda que se formó hace 15 años, sin embargo, las letras son oscuras como ellos acostumbran. Y sí, existe una razón detrás de este cambio musical por parte de White Lies:

Nos lo tomamos muy en serio, quizás a veces demasiado en serio, y creo que siempre quisimos escribir canciones sobre cosas serias, ya que tenemos una resonancia emocional con la gente y con nosotros cuando las escribimos y las interpretamos. Queremos sentir una conexión con esas canciones y para ser honesto, la mejor música pop tiene ese equilibrio entre la angustia y el desamor y luego la celebración alegre. Creo que unir esas dos cosas es algo de lo que intentamos hacer, como que las canciones deberían llevar momentos con tensión y luego lanzar algo con mucha euforia.

Pero con ritmos pop que logran un balance entre el mensaje de las canciones y el ritmo alegre de las mismas

Uno de los ejemplos más claros de eso es la canción “As I Try Not To Fall Apart”, en la cual White Lies también nos recuerda algo importante en medio del falso positivismo en internet: está bien no estar bien, sobre todo cuando las cosas malas aparecen en tu vida. Un mensaje que el trío musical siempre ha tratado de dar a sus seguidores.

“Esta canción fue en realidad una idea que surgió de Charles (el bajista) quien también escribe todas las letras. Creo que él quería escribir como una especie de canción pop y esa fue la vibra que obtuvimos desde el principio, así que esa fue la primera dirección que tomamos al momento de trabajar y pensé que deberíamos impulsarlo y mantenerlo en el disco”, agrega el líder de White Lies.

Sentimos que encajamos muy bien con el mensaje de la canción y la sensación de la letra. Todo sobre sentir, como bien dices, que está bien sentirse solo o sentirse triste a veces, especialmente cuando te pasan cosas malas. Eso es mucho de eso resume mucho de lo que trata nuestra música en general. White Lies a menudo escribe sobre cosas bastante oscuras, pero siempre están vestidos con un tipo de celebración y felicidad en la música. Así que estoy usando una especie de celebración del lado más oscuro de las cosas y esta canción es un gran ejemplo de que hay mucha oscuridad en esas letras, mucha vulnerabilidad y es bueno que se combine con ese tipo de música pop edificante.

White Lies ahora persigue cualquier idea que se presente mientras realizan música nueva

Siguiendo con el tema de los ritmos pop que abundan en este sexto disco de estudio, Harry asegura que todo surgió de manera espontánea y ellos sólo se dedicaron a seguir esa vertiente: “A lo largo de los años nos hemos acostumbrado a perseguir esas ideas, no en decirnos a nosotros mismos o preguntarnos en el proceso de hacer la música cosas como “¿Es lo que haría White Lies?” “¿Qué es lo que haría White Lies?”, “¿Le gustaría a nuestros fanáticos? ¿Qué esperarían nuestros fanáticos de que grabáramos y tocáramos?”.

“Tenemos menos miedo y más confianza en no hacer eso, e como simplemente perseguir las ideas si surgen cuando obtenemos algo que suena como David Bowie, Young Americans o algo así. Al entrar al estudio es como ‘persigamos esa idea. Vamos a ver hasta dónde podemos llevarlo’ para que todavía suene un poco como White Lies”, indica el músico inglés.

“Simplemente hacemos eso más y más a medida que envejecemos y creo que continuaremos haciéndolo. Es muy divertido, ya sabes, y me gustan los álbumes que te llevan a un pequeño viaje, ya sabes, entre las canciones como si no todo fuera necesariamente un estilo, sólo salta de una cosa a otra”, menciona.

Los nuevos sonidos no fueron la única cosa en la que White Lies se arriesgó a incursionar para ‘As I Try Not To Fall Apart’

Otro de los aspectos que más llamaron la atención de este disco fue el sencillo “I Don’t Wanna Go To Mars”, en donde la banda incursionó en el DYI de los videos musicales al sacar un clip que hicieron con ayuda de un iPhone. Algo que más que demostrar su creatividad, fue por la falta de dinero que tenían para esa canción.

“La verdad de ‘I Don’t Wanna go to Mars” fue que no teníamos dinero para hacer un video. Presupuestamos para hacer dos videos para la campaña del álbum, así que originalmente no íbamos a hacer un video para esa canción, pero supongo que luego Charles estaba aburrido durante uno de los muchos encierros en los que estuvimos y simplemente decidió hacer un video propio”, nos relata Harry McVeigh.

El videoclip de esta canción se realizó con material de los años 40 y 50 que se podía usar sin licencia. Harry, por otro lado, se puso a grabar fragmentos de él cantando frente a un iPhone, y al final fue Charles Cave quien unió todo el material que podemos ver en YouTube. “Creo que Charles hizo un gran trabajo y demuestra que realmente no tienes que gastar una fortuna para hacer un video musical, puedes hacerlo prácticamente gratis si realmente lo deseas”, dice McVeigh entre risas.

Y es que hasta entonces siempre era común ver videos de White Lies hechos por directores. De hecho el clip para “Am I Really Going To Die” fue realizado por Balan Evans, quien se inspiró en la experiencia y el punto de vista de un amigo que fue atropellado y al despertar en el suelo se encontró con mucha gente rodeándolo.

Sus videos anteriores han contado con directores de todo el mundo, incluido uno en México

“Los otros videos que hemos hecho con presupuesto son una manera divertida explorar cómo la gente interpreta tu música visualmente. Realmente no interferimos demasiado con ese proceso, pues como estamos con grandes personas trabajando para nuestra empresa de gestión y para el sello, encontramos directores buenos”. afirma el vocalista.

“No siempre es en Londres, hemos trabajado con David Pablos antes en México y viajamos para ir a quien creemos que hará el mejor video. Usualmente la gente nos envia ofertas en un correo electrónico, como un PowerPoint o lo que sea, de como creen que se verá el video. Algunas inspiraciones sobre cómo se verán las tomas y escriben la historia que ven para el video. Luego elegimos a quien creemos que será el mejor lugar para estar en cualquier dirección”, detalla sobre los procesos de realizar un video musical.

En el aniversario 13 del lanzamiento de ‘To Lose My Life’, White Lies ha aprendido mucho y lo refleja en ‘As I Try Not To Fall Apart’

‘As I Try Not To Fall Apart’ es un disco que llega a los oídos de los fans después de 13 años del lanzamiento de ‘To Lose My Life’, el álbum debut de la banda que para muchos y muchas seguidoras de White Lies, es de las mejores placas discográficas que han escuchado por parte de Harry, Charles y Jack.

“Hemos aprendido mucho el uno del otro, ¿sabes?, es de esperar considerando que nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero definitivamente nos conocemos mejor ahora que cuando comenzamos la banda. Creo que aprendes a simplificar el como trabajar juntos y comunicarnos entre nosotros, lo cual significa que cuando te encuentras con problemas puedes resolverlos muy fácil y rápidamente solo hablando”, dice Harry sobre el paso del tiempo en la banda desde el primer al sexto disco.

“Hemos aprendido mucho sobre eso y sobre música. Es un gran privilegio en la vida el poder escribir, tocar, grabar e interpretar música como nuestro trabajo. Es algo que amamos, incluso si no estuviéramos haciendo esto probablemente todavía estaríamos tocando y escuchando música todo el tiempo”, asegura McVeigh.

“Todos nos hemos convertido en mejores músicos y creo que todos entendemos mejor la música ahora que cuando empezamos, pero eso no significa necesariamente que escribamos mejor música, Todavía creo que nuestro primer álbum es uno de los mejores y será difícil superarlo. Pero sí, esa es la razón por la que creo que todavía estamos y la gente quiera venir a nuestros shows y escuchar nuestros discos”, aseguró

Los White Lies regresaría a México este 2022 para el Corona Capital

Antes de finalizar nuestra videollamada, y después de que Harry recordara algunos de los regalos que le han dado sus fans mexicanos (como máscaras de luchador, banderas mexicanas o una pintura que alguien le regaló en el aeropuerto de Tijuana, misma que tiene en su casa), el vocalista de White Lies nos dice lo mucho que le gusta venir a México.

“La gente en México es muy apasionada y cantan mucho, siempre es un honor y un placer tocar allá. En Europa eso no ocurre mucho porque somos de acá… en México casi no hay fiestas, pero nos gusta tomar mezcal”, asegura al adelantar que, si todo sale bien, vendrán a nuestro país a finales de año para ser parte del Corona Capital 2022.

“Sí, te vemos cuando regresemos a México. El Corona Capital sucederá este año y creo que tocaremos ahí, pero no lo sé, veremos qué sucede”, finalizó al dar pistas de su regreso al festival que los recibió en su primera edición, por allá del año 2010. ¡Ojalá regresen a ese eventazo este 2022!