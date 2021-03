Celebrando los 15 años de un álbum ‘Raro’: Una entrevista con El Cuarteto de Nos

La escena musical latinoamericana recuerda siempre con cariño a El Cuarteto de Nos. La mítica banda uruguaya, con su peculiar estilo y tremenda trayectoria, se han convertido en una de las bandas más queridas del público. Y quizá mucho de ello se le debe -entre muchas otras cosas, por supuesto- a Raro, ese extraordinario álbum lanzado en abril de 2006 que los catapultó un éxito sin precedentes.

En ese sentido, en este 2021, con todo y las complicaciones que la pandemia aún acarrea para la industria, el grupo comandado por el vocalista Roberto Musso celebra el 15 aniversario de esa misma placa discográfica; una que se quedó impregnada en el corazón de los melómanos del continente.

La agrupación ha decidido lanzar algunas reediciones en vinilo para conmemorar el momento y por acá tuvimos la oportunidad de charlar con el propio Roberto, quien nos platica algunas anécdotas de aquella época, cómo sintieron el impacto del álbum en aquel instante, los sentimientos encontrados en este aniversario y otros detalles interesantes.

Un lanzamiento especial

Han pasado casi 15 años desde que El Cuarteto de Nos lanzó Raro, un disco lleno de grandes rolas, mucho ejercicio lírico de alto calibre y anécdotas con las que más de uno empatiza aún en estos días. Por ello la banda se aventuró a celebrar el cumpleaños del disco con una edición en vinilo; algo especial para los fans de hueso colorado que tienen las canciones de dicho material en el corazón.

Para Roberto Musso, este lanzamiento es bastante sorpresivo y no solo para él mismo, también para los seguidores. Él comenta además que en estos tiempos de incertidumbre, el material toma vuelo nuevamente por aquello de la rareza que nos ha traído la pandemia.

“Fue una sorpresa para la gente que decía ‘¡wow¡ ¿Ya pasaron 15 años?’ No podían creer que ‘Raro’ siguiera tan vigente… Siempre hemos sido una banda que nos gusta venir con material nuevo, pero no gustó el concepto de que el álbum cumplía 15 años en un momento todavía más raro que el 2006. “Nos gustó tenerlo en vinilo ya que, en su momento, no salió en ese formato. Sabemos que el fan de Cuarteto es muy melómano y también le gusta la parte de tener el objeto y cuidarlo. Nos pareció buena idea homenajearlo por ese lado”.

Un disco que ha envejecido bien

Quienes rememoran esa etapa dosmilera del rock latinoamericano, seguro tendrán en mente los hitazos que fueron “Ya No Se Qué Hacer Conmigo” y “Yendo A La Casa De Damián”. Eso fueron los sencillos más sonados del Cuarteto cuando lanzaron el álbum. Y aunque tienen casi 15 años en edad, estos temas aún se sienten frescos.

Para Roberto, estos dos tracks son el ejemplo de los matices que alberga Raro; sostienen algunas características más allá del tiempo eso reluce con fuerza. ¿Aún provocarán las mismas sensaciones ahora? Musso piensa que sí, sobre todo por la manera en que las historias son contadas.

“No se volvió anacrónico, para nada. ‘Ya No Sé Qué Hacer Conmigo’ y ‘Yendo A La Casa de Damián’ fueron las canciones más emblemáticas del disco y mucha gente nos conoció por esas canciones. Esas canciones tienen cosas muy distintas, pero que las hacen todavía muy contemporáneas. La canción de ‘Damián es tan abstracta y surrealista, contada de una manera totalmente atemporal ¿viste? Me la impresión de que es una canción que pudo ser escrita en cualquier momento. No envejece la lírica. “…’Ya No Sé Qué Hacer Conmigo’, por otro lado, es una canción más introspectiva, mucho más realista; con un tono cuasi filosófico de preguntarnos qué somos, qué queremos ser y qué seguimos buscando para realizarnos como personas, buscar la felicidad o lo que sea. Parece más contemporánea esta canción ahora que en el 2006. Hay varias canciones de ‘Raro’ que tienen eso. La puedes escuchar hoy sin saber que es de hace 15 años y te suena perfectamente a una canción de ahora”.

Los más ‘raro’ que les tocó experimentar en esa época

Uno de los aspectos más peculiares que el Cuarteto vivió con este álbum, fue la subida de su popularidad fuera de Uruguay y Argentina. Si bien no eran una banda nueva -comenzaron su carrera en la década de los 90-, Raro fue el trampolín que los catapultó hacia otras fronteras y hacia nuevos horizontes en la industria. La rola de ‘Damián’ fue acreedora a una nominación al Grammy Latino por Mejor Canción de Rock.

Y así, poco a poco, el grupo uruguayo comenzó a ver cómo los solicitaban cada vez más para festivales, para firmar contratos, para girar por todos lados. Haciendo honor al título de su disco, aquellas nuevas experiencias era raras, muy extrañas, pero evidentemente satisfactorias.

“Yo les había comentado a aquellos [la banda] que tenía los demos de unas canciones raras, con mucho juego de lenguaje, con muchas rimas. Antes de mostrarlas, yo no me sentía super seguro de si eran buenas o malas. No sabía qué iban a opinar los demás. “Cuando nos empezaron a llamar personas de multinacionales discográficas, de editoriales, nos empezaron a llamar productoras de festivales de Uruguay y Argentina. Todo eso fue raro para nosotros. Estábamos viendo que nos pasaba algo que no sucedió con nuestros otros discos…. Una nominación al Grammy… Fue muy extraño todo lo que paso alrededor de ‘Raro'”.

Llegando a hasta los oídos de otros músicos

Como mencionamos, el peculiar estilo musical y lírico de Raro hizo ruido en todas partes. Y no solo entre el público que ya los conocía o para quienes se adentraban en esta banda. El Cuarteto de Nos y su álbum incluso llegó a los oídos del legendario Gustavo Sataolalla, todo gracias al productor discográfico Juan Campodónico. Así llegó a España y, repentinamente, a México. Aquí, Julieta Venegas tuvo un poco de influencia en la promoción, según cuenta Roberto.

“Juan Campodónico (productor del ‘Raro’) estaba produciendo a Jorge Drexler y a Bajofondo Tango Club con todo y Gustavo Santaolalla. En la gira de Bajofondo, se llevó el master de nuestro álbum y lo iba repartiendo, mostrándoselo a la gente que le iba cruzando por el camino. Se lo presentó al presidente de EMI Music España y quedó maravillado. Fue él quien nos llevó allá para editarlo. “En una de las giras en España, Juan se encontró con Julieta y ella quedó fascinada con el disco. Ella nos ayudó un poco con la promoción en México. Cada vez que podía, mencionaba a ‘Raro’ como un disco a escuchar de una ‘banda nueva’ entre comillas”.

Adaptándose a la nueva era

Con la celebración de los 15 años de Raro, Roberto Musso hace una retrospección sobre cómo ha evolucionado la industria musical, incluso desde antes del mencionado disco. A la banda le ha tocado de todo: desde la popularidad del cassette hasta el auge de los discos compactos y ahora, el streaming.

Sin embargo, él especifica que los cambios no han afectado a la agrupación en ningún momento. Ellos se adaptan al entorno sin importar cuál sea y siguen disfrutando de hacer su música y buscan no aferrarse al pasado. Les gusta escuchar nuevas propuestas y atender el gusto de las nuevas audiencias.

“En el Cuarteto hemos sido medio camaleónicos y nos hemos sabido adaptar a cada cambio que ha tenido la industria. Nuestras primeras grabaciones eran en cassette. Luego pasamos al disco compacto, que pensamos que iba a ser algo más duradero y vivimos la época de oro del CD. Antes era ingreso de facturación de dinero casi tan importante como los shows. Ahora los conciertos pasaron a ser el 90 por ciento de los ingresos. También vivimos el momento del streaming. “Yo creo que nos hemos adaptado y me da la impresión que la propuesta del Cuarteto es impermeable al soporte. Sabemos que somos una banda que se ha desarrollado por el show en vivo y que la multiplicación de los fans ha sido, generalmente, por las presentaciones mucho más que por los trabajos discográficos. “En Cuarteto somos muy polifuncionales, pero no somos fundamentalistas en ese sentido. Hemos experimentado siempre. Después de ‘Raro’, lo hicimos de manera más consciente y más seria, y eso ha sido un gran acierto… Lo que me pasó en ‘Raro’ y nos sigue pasando ahora en la banda es que escuchamos la música de ahora y no nos quedamos anclados a la música de antes”.

México, un lugar especial

Justo después de que salió Raro, El Cuarteto de Nos se embarcó en una gira que los llevó hacia nuevos escenarios. Uno de ellos es México y el Vive Latino, festival al que arribaron por primera vez en 2007. Desde entonces, no han parado de visitar nuestro país y hasta lo consideran un segundo hogar.

Por si fuera poco fue ese mismo evento en la capital azteca el último concierto que dieron, cuando formaron parte de la edición 2020. Roberto Musso recuerda con cariño esa última noche sobre una tarima, con miles de personas coreando a la banda. Por supuesto, esa nostalgia festivalera la sentimos todos.