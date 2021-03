La historia del emotivo recuerdo que inspiró “Circus” de Eric Clapton

Hablar de Eric Clapton es referirse a uno de los músicos más talentosos de todos los tiempos. Como guitarrista, el británico se ha encumbrado gracias a su increíble capacidad para ponerle la piel chinita a quienes lo escuchan. Su trabajo con Cream y en solitario demuestran lo magistral de su ejecución.

Aunque seguro muchos lo ubican esencialmente como un prodigioso de las seis cuerdas, también hay que decir que es un letrista excepcional. De hecho -y sin temor a la duda-, podríamos decir que pocos artistas pueden transmitir tanta emotividad en su lírica como él lo hace.

La música el desahogo para el alma y Clapton lo entiende bien. La prueba de ello está en “Circus” (también conocida simplemente como “Circus Left Town”), una de las canciones que nacieron a raíz del desafortunado fallecimiento de su hijo Conor. Una melodía nostálgica por supuesto, pero a través de ella el icónico inglés clarifica para nosotros la idea de que la música es un abrazo cálido para el espíritu. Esta es la historia del emotivo recuerdo que inspiró esta canción.

El pequeño Conor Clapton

Conor Clapton nació un 21 de agosto de 1986 como producto de la relación entre Eric Clapton y la actriz italiana Lory Del Santo. La relación entre ambos artistas no perduró (se separaron en 1989), pero aún así mantenían una relación cordial con el objetivo de que el pequeño creciera cerca de ambos.

En marzo de 1991, Lory y el niño habían ido de visita a Nueva York para visitar al músico inglés. La idea era pasar un tiempo en familia, un propósito que el ex vocalista de Cream se había trazado para fortalecer el lazo ‘padre e hijo’ pues no estaba muy presente en la vida del menor. Y las cosas iban bien por aquellos días, según cuenta Del Santo.

Así llegó el 20 de marzo y Eric Clapton tenía la idea de pasar por Lory y Conor para ir al zoológico de Central Park, pero la tragedia se avecinaba. Cerca de las 11 de la mañana de ese mismo día, el pequeño de cuatro años cayó por la ventana desde un piso 53 mientras jugaba.

“Sentí como si saliera de mí mismo, no podía entenderlo, no podía asumirlo. Fui con él hacia el hospital más cercano y me despedí de él. Perdí la fe“, recalcó el británico en el documental de 2017 Eric Clapton: A Life in 12 Bars. Eventualmente, como sabrás, la tragedia inspiró la mítica y posteriormente exitosa “Tears In Heaven”, pero esa no es la única canción con la que Clapton rememora a su pequeño.

El último recuerdo de Eric Clapton sobre su hijo

Un día antes del desafortunado acontecimiento, es decir el 19 de marzo, Eric Clapton y Conor habían salido a dar una vuelta. Era la primera vez que ambos convivían a solas y había tenido un rato estupendo en su visita al circo de Long Island, de acuerdo con lo que recuerda Lory Del Santo. “Lo pasaron realmente bien. Cuando Eric regresó, me miró y me dijo que por fin entendía lo que significaba tener un hijo y ser padre”, mencionó la actriz en una charla con la periodista Lisa Sewards (vía diario El País).

“Estaba muy feliz. Era la primera vez que Eric había pasado unas horas a solas con nuestro hijo. Conor estaba muy emocionado por el día tan maravilloso que había pasado con su padre“, remató la italiana en aquellas declaraciones.

Tras el fallecimiento de Conor, Eric se dedicó a escribir un montón de canciones para sobrellevar la pérdida, pero el recuerdo de esa visita al circo, ese último recuerdo junto a su hijo, lo inspiró para componer “Circus Left Town”, la cual interpretó por primera vez en su Unplugged de 1992, pero grabó en estudio hasta 1998 como parte del disco Pilgrim, donde aparece registrada simplemente como “Circus”.

“La última noche que pasé con Conor, fuimos al circo. Fuimos a ver una de esas cosas enormes que hacen en Estados Unidos, donde tienen tres aros pasando al mismo tiempo. Tienen payasos, tigres y todo. No hacen nada a medias. Simplemente lo amontonan todo“, comentó Eric Clapton a la BBC en una entrevista del ’98.

“Después del espectáculo, estábamos conduciendo de regreso a la ciudad de Nueva York y todo lo que podía recordar, de lo único que podía hablar era de este payaso. Había visto a un payaso con un cuchillo, que yo no vi en absoluto. Un payaso estaba corriendo blandiendo un cuchillo, que era algo bastante aterrador, pero le gustó, quiero decir, lo emocionó. Y eso está en la canción… Estaba rindiendo homenaje a esta noche con él. Y también verlo como el circo de mi vida. Ya sabes, esa parte particular de mi vida ahora se ha ido de la ciudad…”, remató en esa charla el músico.

Entonces, el recuerdo perduró en una de las melodías más significativas dentro de la vida del afamado guitarrista. Una que sin duda le sirvió para recoger con emotividad la última memoria con su hijo. Y a nosotros, como su audiencia, nos ayuda a entender una vez más que la música es el desahogo para el alma.