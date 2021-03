La historia de la trágica época que inspiró “Gimme Shelter” de The Rolling Stones

¿Qué tanto una época sombría, las tensiones de una banda y los conflictos bélicos del mundo pueden influir en una canción? Esta exagerada pero interesante pregunta solo la podrían contestar The Rolling Stones. Incluso, en un caso hipotético, su respuesta seguramente la darían con “Gimme Shelter”.

Aquella mítica rola y el disco Let it Bleed al que pertenece, albergan en su historia uno de los momentos más tormentosos para el grupo. Y eso es mucho decir tomando en cuenta la extensa trayectoria del legendario combo inglés.

Por supuesto, este track es uno de sus más emblemáticos; un éxito sin precedentes que ayudó a superar -si se puede decir así-, a digerir y a reconectar a Mick Jagger y compañía en medio de la complicada era que resentían hacia finales de los 60. Esta es la historia detrás de la canción.

La complicada época de ‘Let it Bleed’

“Gimme Shelter” es la canción con la que abre el afamado Let it Bleed de The Rolling Stones lanzado el 5 de diciembre de 1969. Sin embargo, el significado del track (al menos en su título cuya traducción es ‘Dame Refugio’), refleja en un par de palabras el sentimiento pesimista que experimentaban los integrantes en aquella época.

¿Estaba buscando el grupo un refugio? Posiblemente, ante el incierto panorama que se veía en el horizonte. La grabación del álbum fue bastante complicada y el guitarrista, fundador y líder original de la agrupación, Brian Jones, tenía mucho que ver en ello. Su adicción a las drogas alcanzaba en ese año su pico más alto, imposibilitándolo para las sesiones de grabación.

En los años previos, precisamente en 1967, las tensiones comenzaban a cimentarse toda vez que Anitta Pallenberg había terminado su relación con él para comenzar a salir con Keith Richards, el otro guitarrista del grupo. Para 1968, se hicieron constantes los arrestos por posesión de drogas y uno que otro accidente de tránsito. La banda tenía planeado salir de gira por Estados Unidos al siguiente año una vez que saliera el disco, pero la condición deteriorada de Brian, tanto física, emocional y legalmente, parecía un obstáculo.

Su contribución en la composición del álbum era casi nula, solo para acabar de agravar la situación. Entonces, los Stones tomaron la determinación final: el guitarrista fue despedido en junio de ese año. Tan solo un mes después, el 3 de julio de 1969, Jones apareció muerto en su piscina. Está de más decir que se unió al mítico Club de los 27.

Así llegó Mick Taylor a reemplazarle para terminar Let It Bleed y lanzarlo a finales de ese año… pero las tragedias no iban a parar ni siquiera en los últimos días de la década de los 60. The Rolling Stones encabezaron el Altamont Speedway Free Festival el 6 de diciembre de ese mismo 1969 (un día después de que salió el disco) y las pasiones entre el público hirvieron.

Ni la música de Jefferson Airplane y Carlos Santana, tampoco el legado hippie del ‘peace and love’ que se respiraba, apaciguaron el momento. Los Stones, en un movimiento bien equivocado, habían contratado a la pandilla de motoristas conocida como los Hell’s Angels para que se hicieran cargo de la seguridad del evento. El resultado: un sinfín de heridos, con el caso del joven afroamericano Meredith Hunter perdiendo la vida a manos de un motociclista, quien presuntamente se defendió al ver que el chico sacaba una pistola. Vaya época.

“Gimme Shelter” y los horrores de la guerra

“Es solo un disparo de distancia” (it’s just a shot away) es la línea lírica más significativa de “Gimme Shelter”. Hay muchas lecturas para ello, pero la más precisa indica que la banda aludía a los horrores de la guerra y la convulsionada problemática social de la época, misma de la cual el mundo buscaba un refugio.

En 1995, Mick Jagger dijo a la revista Rolling Stone que esta canción retrataba el sentido apocalíptico del disco. “Era una época dura, muy violenta. [Estaba] La Guerra de Vietnam. Y Vietnam no era una guerra como la conocíamos en el sentido convencional. Lo que pasa con Vietnam es que no fue como la Segunda Guerra Mundial, ni fue como Corea, ni fue como la Guerra del Golfo. Fue una guerra realmente desagradable…”, mencionó en esa charla.

En 2012, Jagger volvió a abordar el significado en una entrevista con la NPR. “Es una pieza bastante malhumorada sobre el mundo acercándose a ti poco a poco… Cuando se grabó a principios del 69 o algo así, era una época de guerra y tensión, así que eso se refleja en esta melodía”, recuerda el vocalista.

Keith Richards da su versión

Si bien la letra de la canción deja claro que habla sobre la guerra, la violación, el asesinato y el mundo tratando de huir, la concepción de la canción parte de una idea más bien distinta y de un momento muy cotidiano, según dice Keith Richards.

El guitarrista se encontraba en la casa de un amigo tocando la guitarra mientras veía la tarde a través de una ventana. Resulta que, de repente, comenzó a caer una lluvia fortísima. “Solo vi a mucha gente corriendo desesperada buscando donde refugiarse. Ese fue el germen de la idea. Pero a medida que nos adentramos más en ella, se convirtió en esto, ya sabes, sobre la violación y el asesinato que están ‘a un solo tiro'”, dijo a la revista Harper’s Baazar en 2017.

Necesitaban una voz femenina

En el segundo plano de la canción, una voz femenina adorna la lírica con algunos desesperados y geniales coros de soul/gospel. Ella es Merry Clayton y su inclusión en “Gimme Shelter” es tan curiosa como significativa. Dice Jagger en la entrevista de 2012 para NPR que, mientras grababan en Los Angeles, se le ocurrió que sería buena idea contratar a una mujer que entonara algunos versos.

“Llamamos al azar a esta pobre dama en medio de la noche, ella llegó con sus rulos [en el cabello] y procedió a hacerlo en una o dos tomas, lo cual es bastante sorprendente“, aclara Mick. Clayton no era un completa desconocida en realidad pues, de hecho, su currículo contaba con apariciones como corista y cantante de apoyo para artistas de la talla de Ray Charles y Elvis Presley (aunque no existen registros de sus colaboraciones con este último).

Merry cuenta que ella se encontraba a punto de dormir, cerca de la media noche, cuando recibió una llamada del productor y viejo amigo suyo, Jack Nitzsche. Él le comentó que buscaba a alguien para grabar con unos ingleses que habían llegado a la ciudad. Entonces, su esposo le quitó el teléfono y le reclamó a Jack la inesperada llamada, alegando además que ella estaba embarazada.

Pues bien, ella ya estaba llegando al quinto sueño cuando su pareja la despertó y le dijo “Cariño, ya sabes, deberías ir”. El hombre, al parecer, sabía del renombre de estos inoportunos británicos. Sin embargo, Merry no tenía ni idea de quienes eran.

“…Hice la primera toma y pasamos a la parte de la violación y el asesinato. Y dije: ‘¿Por qué estoy cantando violación, asesinato?’… Así que me dijeron lo esencial de la letra y yo dije ‘Oh, está bien, está bien’“, rememoró Clayton en una entrevista también con la National Public Radio (vía Open Culture).

El asunto cuajó tan bien para Jagger y Richards que ella se animó a hacer una tercera toma a petición de ellos. Luego, se retiró a su casa en la madrugada sin mucha efusividad y quizá sin esperar el eventual éxito que “Gimme Shelter” significaría para The Rolling Stones.