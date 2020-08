¡Escucha “Cosmic Day”, la nueva canción inédita de Prince!

Cuatro años después de su muerte, Prince sigue ayudándonos a pasar los tragos amargos con su musica. Cuando el compositor de Minneapolis nos dejó, no lo hizo sin una muy buena despedida. Se descubrió que en su bóveda musical había suficiente música archivada para hacernos felices durante años. Una de esas gemas ocultas es “Cosmic Day”, que hoy la podemos escuchar finalmente.

La canción se grabó originalmente en Sunset Sound, Studio 3 en noviembre de 1986 con los ingenieros Susan Rogers y Coke Johnson. Según un comunicado, es posiblemente “la grabación más venerada” de toda la reedición.

Junto con “Cosmic Day”, este septiembre se lanzará una reedición masiva de su obra maestra de 1987, Sign O ’the Times. Esta colección ampliada está llena de rola inéditas. ¡63 para ser exactos! Así como una película de concierto nunca antes vista grabada en Paisley Park en la víspera de Año Nuevo de ese mismo año.

En “Cosmic Day”, Prince abraza a su yo más psicodélico, mientras también canta tan bien como siempre lo hizo. En esta ocasión, su alter ego “Camille” es quien toma los controles marcado por su voz aguda y andrógina.

Un comunicado de prensa detalla que, aunque “Cosmic Day” nunca vio la luz correctamente ni en Sign O ‘the Times ni en la caja de material, Crystal Ball, fragmentos de la canción se incorporaron más tarde en los descandos/encores de la gira Lovesexy 1988.

“Cosmic Day” sigue a la rareza de la reedición “Witness 4 The Prosecution (Version 1)” y una versión nunca antes lanzada de 1979 de “I Could Never Take the Place of Your Man” como avances la reedición. El boxset estará oficialmente a la venta el 25 de septiembre pero si te quieres hacer de esta maravilla ya puedes hacer los pedidos.

Además de todas las rolas inéditas, la Edición Super Deluxe promete un libro de tapa dura de 120 páginas con letras manuscritas, fotografías, material de estudio y otros recuerdos de la época, nunca antes vistas. Por lo pronto, es hora de disfrutar “Cosmic Day”: