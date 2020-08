Escucha dos canciones inéditas del segundo mixtape de Mac Miller

Hace casi dos años, el mundo del música se paralizó por una terrible noticia, Mac Miller murió a los 26 años tras una sobredosis de medicamentos controlados. Nadie podía creer lo que había pasado, pues era uno de los artistas dentro del hip hop y R&B más importantes del momento, con un futuro increíble. Sin embargo, dejó un montón de canciones para seguir recordando su legado y el increíble talento que tenía.

Como recordarán, la familia del rapero lanzó a inicios de este 2020 un disco póstumo llamado Circles, el cual grabó a la par del último álbum que lanzó en vida, Swimming. Este material discográfico fue todo un éxito, mostrándonos por qué su perdida fue lamentable dentro de la industrial musical, pero al parecer aún hay muchísima música inédita que no hemos escuchado.

El segundo mixtape de Mac Miller cumple 10 años

Resulta que este 13 de agosto y aunque no lo crean, el segundo mixtape de Mac Miller, K.I.D.S. cumple su primera década de vida (qué rápido pasa el tiempo). Este conjunto de canciones incluía rolas que catapultaron la carrera del músico como “Knock Knock”, “Nikes On My Feet” y “Kool Aid & Frozen Pizza”, donde nos demostraba el estilo único que más tarde lo caracterizaría, mezclando un montón de géneros.

Es por eso que de acuerdo con Complex, Rostrum Records –la disquera que editó este material del rapero– decidió lanzar una edición especial para todos sus fanáticos. Además de tener una versión mejorada de las 16 canciones que vienen incluidas, lo más interesante de esta nueva versión del álbum es que incluye dos rolas inéditas que nadie había escuchado antes y que ahora podemos disfrutar.

En concreto, los nombres de estas rolas son “Back In The Day” y “Ayye”. La primera es un tema con una base rítmica relaja típica de sus primeras producciones, donde Mac tira algunas rimas tranquilas, con esa vibra relajada que siempre le transmitió a quien lo escuchaba. Por su parte, la segunda rola le entra más al pop (género que nunca despreció) que en casi tres minutos les levantará por completo el ánimo.

Pero mejor no les contamos más, dejen lo que están haciendo e inicien el día escuchando “Ayye” y “Back In The Day”, las rolas inéditas que por fin podemos escuchar del segundo mixtape de Mac Miller: