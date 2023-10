Lo que necesitas saber: The Rolling Stones lanzarán su disco 'Hackney Diamonds' y nosotros los llevamos a una escucha exclusiva del disco antes de su estreno.

Luego de 18 años de no lanzar canciones nuevas y/o inéditas, el próximo 20 de octubre The Rolling Stones lanzará su disco número 24 con el título de Hackney Diamonds, el cual marca su regreso en grande y del cual ya escuchamos el gran sencillo “Angry”.

Como saben, aquí en Sopitas.com somos muy fans de los Rolling Stones, razón por la cual el pasado 6 de septiembre nos lanzamos a Londres para conocer todos los detalles de este nuevo disco que, estamos seguros, estará lleno de algunas novedades, colaboraciones y muchas sorpresas más.

The Rolling Stones lanzarán su disco número 24 este mes de octubre. Foto: The Rolling Stones (Facebook)

El 20 de octubre se estrenará el disco número 24 de The Rolling Stones

Hackney Diamonds es un disco que los fans de The Rolling Stones ya esperan escuchar. Principalmente porque este álbum de la banda británica estará marcado por la ausencia del baterista Charlie Watts, fallecido en 2021 por un infarto.

También está el hecho de que la banda liderada por Mick Jagger grabó en varias partes del mundo como Jamaica, Nueva York, Los Angeles. Y también hemos de considerar contaron con la producción de Andrew Watt, quien ha trabajado con artistas de la talla de Iggy Pop, Elton John y Post Malone.

Estuvimos en la presentación del nuevo disco de The Rolling Stones/Foto: Sopitas

Los llevamos a una escucha exclusiva de Hackney Diamonds, el nuevo álbum de The Rolling Stones

Si eso no fuera suficiente para emocionarnos con este próximo disco, The Rolling Stones contaron con la participación de artistas como Lady Gaga, Elton John, Paul McCartney y Stevie Wonder, los cuales prestaron su voz en este disco conformado por 12 canciones. ¡Wow!

Como se imaginan, hay varias razones por las que muchos fans no pueden esperar a escuchar esta nueva producción de The Rolling Stones. Y si ustedes son de esos, entonces sigan leyendo, pues nosotros les decimos cómo pueden participar para escuchar Hackney Diamonds en exclusiva y de manera anticipada.

Los llevamos a escuchar el nuevo disco de The Rolling Stones antes que nadie. Foto: Sopitas.com

Acá la dinámica para el escuchar de manera anticipada el disco Hackney Diamonds

1. Debes seguir las redes sociales de Sopitas (Facebook, Twitter e Instagram) y de Sopitas FM (Facebook, Twitter e Instagram). ¡Paso INDISPENSABLE!

2. También debes estar suscrito al newsletter de Sopitas.com. Dando click aquí te puedes suscribir por si aún no lo estás. Este paso es INDISPENSABLE.

3. Igualmente tienes que pre-guardar el disco (ese paso lo realizas dando click acá)

4. Comparte esta nota en tu cuenta de X (o Twitter si aún le dices así) con el hashtag #TheRollingStonesXSopitas y #HackneyDiamonds, mencionando que participas en esta dinámica. Recuerda que es importante usar los hashtags mencionados y tener tu cuenta pública para que podamos checar tu post.

5. Ahora prepara tus conocimientos para responder las siguientes preguntas:

¿Qué actriz es la protagonista en el video de “Angry”? En esta nota te dejamos la respuesta.

En esta nota te dejamos la respuesta. ¿Quién fue el baterista con la que The Rolling Stones grabaron 10 de las 12 canciones de ‘Hackney Diamonds’? Aquí te dejamos la respuesta.

Aquí te dejamos la respuesta. ¿Cuál fue la fecha que The Rolling Stones se puso como deadline para realizar este disco? Igual acá pueden encontrar esta respuesta.

Igual acá pueden encontrar esta respuesta. ¿Quién fue el productor de este nuevo disco? (Les dejamos la respuesta al principio de esta nota, así que échenle un ojo de nuevo)

6. En el siguiente ENLACE, mete las respuestas de las preguntas, así como el link del tuit del paso 3. También ingresa los datos que te pedimos para poder contactarte en caso de que resultes ganador o ganadora.

¡Y listo! Las primeras personas que contesten y sigan los pasos de la dinámica correctamente, tendrán chance de participar para ir esta escucha exclusiva de Hackney Diamonds, el nuevo álbum de The Rolling Stones, y lo escuches antes del estreno oficial del disco.

Esta es la portada de ‘Hackney Diamonds’, el nuevo disco de The Rolling Stones/Foto: Universal Music

IMPORTANTE

– Esta dinámica es sólo para mayores de edad.

– Debes seguir las redes sociales de Sopitas y SopitasFM, y suscribirte al Newsletter como lo mencionamos en la dinámica.

– Al momento de participar en esta dinámica, autorizas estar suscrito a nuestro Newsletter.

– Esta dinámica comienza el lunes 16 de octubre a las 5 pm y termina el martes 17 de octubre al medio día.

– El lugar donde podrán escuchar el nuevo disco de The Rolling Stones está en la Ciudad de México, para que lo tomes en cuenta al momento de participar. Y no, este premio no incluye ningún tipo de transporte.

–Considera que la escucha del disco se hará en la tarde/noche del miércoles 18 de octubre. Para que vayas planeando tus horarios.

– Notificaremos a los ganadores vía correo electrónico con las instrucciones (fecha, hora, ubicación) para llegar al lugar donde será el evento. También dejaremos sus nombres al final de esta nota.

– Nos reservamos el derecho de no tomar en cuenta participantes por prácticas sospechosas y/o maliciosas.

Ronnie Wood, Mick Jagger y Keith Richards/Foto vía Facebook: The Rolling Stones

