Lo que necesitas saber: A casi tres años de su más reciente rola, The Rolling Stones están de vuelta con "Angry", el primer sencillo de su nuevo disco 'Hackney Diamonds'

Este 2023, la música de plano nos ha faltado. A lo largo de todos estos meses, hemos escuchado un montón de discos y rolas impresionantes, de bandas y artistas que nos encantan. Sin embargo, este año también tendremos regresos completamente inesperados, como el de The Rolling Stones, quienes vuelven en plan grande.

No hace falta decir que esta es una de las agrupaciones más legendarias e importantes de todos los tiempos, quienes han influenciado a nuevas generaciones y sin duda, sin ellos no podríamos entender el rock. Pero a pesar de su estatus y que a estas alturas no tienen qué demostrar nada, ya pasó un buen rato desde que sacaron música inédita.

The Rolling Stones durante un concierto de 2022. Foto: Getty Images

Para ser exactos, fue en 2005 cuando The Rolling Stones estrenó su más reciente material discográfico con rolas propias, A Bigger Bang. Desde entonces, la banda sacó un álbum de covers, Blue & Lonesome (2011) y han lanzado varios discos recopilatorios, así como reediciones de sus clásicos. Sin embargo, a lo largo de todo este tiempo nos dieron chispazos de música inédita.

The Rolling Stones tardaron un buen rato en sacar música nueva

Para ser exactos, en 2020, durante la pandemia y para sorpresa de muchos, The Rolling Stones estrenaron “Living in a Ghost Town”, su primera rola inédita en más de una década. En aquel momento pensábamos que con este temazo, harían el anuncio de su siguiente disco. Sin embargo, éste nunca llegó y nos quedamos con el pendiente de que iba a pasar después.

Lamentablemente, las cosas se complicaron para los Stones en 2021, con la muerte a los 80 años de Charlie Watts. Pero si algo nos ha enseñado esta banda es que a pesar de todo, siempre se han logrado sobreponer a todas las adversidades y pérdidas que han enfrentado. Es por eso que regresan para demostrar que están más vivos que nunca.

Charlie Watts murió en 2021, dejando incierto el camino de The Rolling Stones/Foto: Getty Images

Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood anunciaron los detalles de ‘Hackney Diamonds’, su nuevo disco

Después de mucha espera, este 2023, The Rolling Stones empezaron a soltar pistas que nos daban a entender que podrían lanzar un nuevo álbum de estudio. Desde el propio Keith Richards declarando que estaban trabajando en un disco hasta unas proyecciones bastante essstrañas que aparecieron por todo el mundo.

Finalmente, este 6 de septiembre y tras 18 años de espera, esta bandota anunció con bombo y platillo a través de una conferencia en Londres (donde por cierto, tuvimos chance de estar presentes) que regresan con su vigesimocuarto material discográfico, el cual llevará por título Hackney Diamonds.

Estuvimos en la presentación del nuevo disco de The Rolling Stones/Foto: Sopitas

The Rolling Stones estrenaron el primer sencillo de este álbum con todo y video

Por supuesto que Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood no podían dejarnos sin escuchar algo de lo que vendrá en este álbum. Es por eso que para emocionarnos, lanzaron “Angry”, el primer sencillo de su nuevo disco y de una vez les avisamos que es todo lo que esperábamos para el regreso de The Rolling Stones.

¿Y por qué lo decimos? Bueno, pues en esta rola escuchamos ese sonido bluesero y rockero que tanto caracteriza a los Stones, con un toque de funk, algo que simplemente nos voló la cabeza. Pero tanto la melodía como la letra y la voz de Jagger, nos transmiten verdadero enojo, haciéndole honor por completo al nombre de la canción. Y definitivamente, si andan con el coraje atorado, esto es lo que necesitan escuchar.

Por si esto no fuera suficiente, The Rolling Stones también estrenaron el videoclip oficial del primer sencillo de su nuevo álbum, el cual cuenta con la participación de ni más ni menos que Sydney Sweeney… así como lo leen. En el video, vemos a la actriz de Euphoria y The White Lotus bailando y paseando en un convertible por las calles de Los Ángeles, mientras los espectaculares (con Mick, Keith y Ronnie de diferentes épocas) cobran vida para interpretar la rola.

Anoten muy bien la fecha para que no se les pase, porque Hackney Diamonds, el vigesimocuarto álbum de estudio de esta legendaria agrupación estará disponible el próximo 20 de octubre. Pero mientras esperamos a que llegue el día para escuchar este disco y para calentar motores, chequen a continuación el video oficial de “Angry”

